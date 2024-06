Додано: Нед 02 чер, 2024 11:40

Справжня еміграція. Справжнє заробітчанство.

Справжнє «ленгуале»…



News from Great Britain



Давно це було: десь в далекому місяці «лютий» року 2022.

Велика родина: батько, мати, троє дітей, батько батька та мати батька - щойно закінчили капітальну перебудову старого будинка, перетворивши його в сучасну реально класну оселю в Маріуполі. Було таке місто…

Колись і я там неподалік насолоджувався пляжами…



Штори в новій оселі намітили вішати всією родиною 2 4 лютого того року 2022…



Але ввечері того ж дня вже вся родина сиділа в підвалі відреставрованого будинка та затулила вуха від розривів бомб та ракет, які їм дарували на входини брати з тієї країни, які в усьому світі тепер пишуть з малої букви.

Наші і солдати радили родині вилізти з підвалу та втекти подалі.

Не встигли: братерська ракета влучила прямо в новенький будинок, який весь раптом перетворився на купу цегли та деревини.

Зовсім нічого не залишилося - крім підвалу.

Вилізли та з подивом дивилися на дві вцілілі та неушкоджені автівки родини.

Плигнули в ті автівки не відразу - намагалися зібрати на залишках оселі хоч ковдру, хоч рушник… хоч щось з вцілілого…



Даремно витрачали час: все вже миттєво страждало під окупантами.



Фільтраційний табір: окупанти шукали роги бандерівців та докази знущання з мови окупанта: чи раптом немає ніби книжки «Якутсько-бандерівський словник».

Шукали два довгих тижня, але крім вимазоного в пилюку простирадла та рушників нічого не знайшли…

Дозволили їхати на всі «чотири боки».



Тільки бік вже був один: на північ повз братерських «деревень», заселених алкашами з «Бояришником».

Попали в Латвію. Потім - в Литву.

Тут вже можна було «прийти до тями».

Родина була з активних та працьовитих, тому вдалося також якось врятувати і якісь гроші...



Також була сестра у Великій Британії, яка і оформила швидко їм запрошення.

Уряд ще живої тоді Її Величності королеви Єлізавети Другої прийняв біженців з Маріуполя, приютив, поселив, дав якусь допомогу на дорослих та дітей.

Але того не вистачало - і тоді чоловік з родини - який був у Маріуполі тим, що називають «білий комірець», пішов працювати на фабрику.

Цікаво, що роботу вибрав і чисту, і білу: зранку до вечора фасував курячі яйця, вкладаючи їх в коробки по 12 штук.



Так би і фасував їх все життя.

Але одного дня одна англійська пані в розмові англійською - от же хитрий той «лангуале» - сказала, що щось не працює мікрохвильова пічка.



Наші люди працьовиті, розумні, та в загалі, як сказала майже українка Нані Брегвадзе: «Если женщина просит…»

Пічку ту вдалося відремонтувати: щось там попало на плату, якісь контакти окислилися, але наш легінь виявився справжнім жовніром! Yes!



Англійська леді привела за руку іншу - вибачаюсь - Mrs. - в якої весь час відключався порохотяг з якимось там filters and pipes.



Ну, наш легінь же знав, що «курку, рибу та жінку беруть руками», тому і спитав:

- Dear lady, have you ever cleaned the filters at least once?

- Sorry, sir, but cleaning filters is not a royal business!

- Understand… сказав наш легінь зродумівши, що фільтри порохотяга так забито, що спрацьовує термодатчик… Порохотяг запрацював.

- Sir! Would you be able to accept a thank you gift of 50 British pounds as a gift from me and a solution to the most difficult life problem in my life?

- Why not accept it if the banknote is new, there are no abrasions, seals of Arab countries and tears on the folds... знаєте, леді, мене привчали не брати в руки купюри закордонні, якщо на них хоч якась пляма є, нехай мікроскопічна, або на згині який надрив довжиною в 1 мікрон… Ми в Україні люди вчені…



Після цього почався шквал замовлень і наш колишній мешканець Маріуполя розмістив оголошення, що не тільки виконує нескладний ремонт побутової техніки, але готовий прийняти в дар щось на ґатунок пічки микрохвильовоі, або порохотяга, або пральної машини (на запчастини).

Ті британці, вони як діти: все готові віддати безкоштовно, адже стоїть без діла, місце займає, а тут хтось хоче приїхати та забрати…

В невеличкому сарайчику було влаштовано і Пункт прийому замовлень, і ремонтна майстерня.



Третього червня 2024 року подає заяву про звільнення з фабрики.

Немає часу вкладати курячі яйця в пластикові бокси: черга стоїть і леді, і «джентльменів» у фраках.

За складне - там де мікросхеми - не береться - а там, де контакти зіпсувалися, реле або кнопку замінити - роботи як не на 5 хвилин, так на 10.

А купюри з портретом колишньої королеви родині знадобляться…

Ось вам і «білий комірець»…



Просто треба щоби руки виросли з правильного місця…



P.S. Відредаговано о 15:49: пан anduzenko помітив помилку в даті.