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Bolt написав:Какая-то жопа мира которая возможно и подойдёт, для какого-то гика ИТшника, где даже нет школы для детей. 😏
Таких мест на планете полно. Со школами или без. Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с). Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас. "Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут? Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев". Народ, что вы там курите?
Смотрю свежачек от Банчика, который ноет, что средний класс в Канаде умирает. Подняли учетные ставки, и видите ли, арендаторы их кредитных квартирок не могут оплатить за них ипотеку, бо они аренду на равную сумму не могут поднять. Это, что иммигрировать, чтобы за какого-то поца ипотеку выплачивать?! Так мне проще в Украине уклониться от какого-нибудь ТЦКашника, чем в условной Канаде от арендадателя который придёт в конце месяца за арендой платой за его контуру.😏
Це якщо годують дистанційно. При еміграції ключове - це джерело фінансів. І професій, які можуть так - не так уж і багато.
Ключевое - владение лангуаге. Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована. Сейчас в глухом городке на Западном побережье Канады молодая украинская семья делает свои первые шаги. Несколько лет назад отец семейства делал попытку эмиграции, в результате которой были получены СДЛ права. Та попытка не закончилась эмиграцией, но права остались. Сейчас мама с ребенком сидят в практически еще пустой квартире, а папа вджобывает все время за баранкой трака. И как для Канады очень неплохо зарабатывает. Около 10 Ккад в месяц. Учитывая, что работает локал и дома хоть появляется. И это при том, что рынок перевозок практически лежит сейчас. Что примечательно, эмиграцией семья озаботилась сразу после создания семьи. Это был 2016 год. Работа в силовых структурах тогда оплачивалась в 8 кгрн ему, как офицеру, в 2016 получил майора и сразу уволился. Ценность "защитника Родины" не имела финансового выражения тогда. Потом вернулся в Украину. Теперь эмиграция в стадии адаптации.
Bolt написав:Какая-то жопа мира которая возможно и подойдёт, для какого-то гика ИТшника, где даже нет школы для детей. 😏
Таких мест на планете полно. Со школами или без. Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с). Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас. "Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут? Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев". Народ, что вы там курите?
Смотрю свежачек от Банчика, который ноет, что средний класс в Канаде умирает. Подняли учетные ставки, и видите ли, арендаторы их кредитных квартирок не могут оплатить за них ипотеку, бо они аренду на равную сумму не могут поднять. Это, что иммигрировать, чтобы за какого-то поца ипотеку выплачивать?! Так мне проще в Украине уклониться от какого-нибудь ТЦКашника, чем в условной Канаде от арендадателя который придёт в конце месяца за арендой платой за его контуру.😏
Це якщо годують дистанційно. При еміграції ключове - це джерело фінансів. І професій, які можуть так - не так уж і багато.
Ключевое - владение лангуаге. Это даст возможность пройти какие-то курсы или даже закончить каледж и получить востребованную на местном рынке труда профессию, если украинская не востребована.
Причем в некоторых случаях язык может быть вообще другой страны. Читал статью про беженцев в Польше. Девочка 20 с чем-то лет, сразу после вуза, приехала в Польшу в 22 году. Опыта, очевидно, никакого не было, польским не владела. Зато знала немецкий и английский. Пошла в какую-то корпорацию рекрутером на немецком рынке. Зарабатывает явно не меньше теток, вкалывающих на фабриках по 12 часов 6 дней в неделю с 6 утра.
Справжня еміграція. Справжнє заробітчанство. Справжнє «ленгуале»…
News from Great Britain
Давно це було: десь в далекому місяці «лютий» року 2022. Велика родина: батько, мати, троє дітей, батько батька та мати батька - щойно закінчили капітальну перебудову старого будинка, перетворивши його в сучасну реально класну оселю в Маріуполі. Було таке місто… Колись і я там неподалік насолоджувався пляжами…
Штори в новій оселі намітили вішати всією родиною 24 лютого того року 2022…
Але ввечері того ж дня вже вся родина сиділа в підвалі відреставрованого будинка та затулила вуха від розривів бомб та ракет, які їм дарували на входини брати з тієї країни, які в усьому світі тепер пишуть з малої букви. Наші і солдати радили родині вилізти з підвалу та втекти подалі. Не встигли: братерська ракета влучила прямо в новенький будинок, який весь раптом перетворився на купу цегли та деревини. Зовсім нічого не залишилося - крім підвалу. Вилізли та з подивом дивилися на дві вцілілі та неушкоджені автівки родини. Плигнули в ті автівки не відразу - намагалися зібрати на залишках оселі хоч ковдру, хоч рушник… хоч щось з вцілілого…
Даремно витрачали час: все вже миттєво страждало під окупантами.
Фільтраційний табір: окупанти шукали роги бандерівців та докази знущання з мови окупанта: чи раптом немає ніби книжки «Якутсько-бандерівський словник». Шукали два довгих тижня, але крім вимазоного в пилюку простирадла та рушників нічого не знайшли… Дозволили їхати на всі «чотири боки».
Тільки бік вже був один: на північ повз братерських «деревень», заселених алкашами з «Бояришником». Попали в Латвію. Потім - в Литву. Тут вже можна було «прийти до тями». Родина була з активних та працьовитих, тому вдалося також якось врятувати і якісь гроші...
Також була сестра у Великій Британії, яка і оформила швидко їм запрошення. Уряд ще живої тоді Її Величності королеви Єлізавети Другої прийняв біженців з Маріуполя, приютив, поселив, дав якусь допомогу на дорослих та дітей. Але того не вистачало - і тоді чоловік з родини - який був у Маріуполі тим, що називають «білий комірець», пішов працювати на фабрику. Цікаво, що роботу вибрав і чисту, і білу: зранку до вечора фасував курячі яйця, вкладаючи їх в коробки по 12 штук.
Так би і фасував їх все життя. Але одного дня одна англійська пані в розмові англійською - от же хитрий той «лангуале» - сказала, що щось не працює мікрохвильова пічка.
Наші люди працьовиті, розумні, та в загалі, як сказала майже українка Нані Брегвадзе: «Если женщина просит…» Пічку ту вдалося відремонтувати: щось там попало на плату, якісь контакти окислилися, але наш легінь виявився справжнім жовніром! Yes!
Англійська леді привела за руку іншу - вибачаюсь - Mrs. - в якої весь час відключався порохотяг з якимось там filters and pipes.
Ну, наш легінь же знав, що «курку, рибу та жінку беруть руками», тому і спитав: - Dear lady, have you ever cleaned the filters at least once? - Sorry, sir, but cleaning filters is not a royal business! - Understand… сказав наш легінь зродумівши, що фільтри порохотяга так забито, що спрацьовує термодатчик… Порохотяг запрацював. - Sir! Would you be able to accept a thank you gift of 50 British pounds as a gift from me and a solution to the most difficult life problem in my life? - Why not accept it if the banknote is new, there are no abrasions, seals of Arab countries and tears on the folds... знаєте, леді, мене привчали не брати в руки купюри закордонні, якщо на них хоч якась пляма є, нехай мікроскопічна, або на згині який надрив довжиною в 1 мікрон… Ми в Україні люди вчені…
Після цього почався шквал замовлень і наш колишній мешканець Маріуполя розмістив оголошення, що не тільки виконує нескладний ремонт побутової техніки, але готовий прийняти в дар щось на ґатунок пічки микрохвильовоі, або порохотяга, або пральної машини (на запчастини). Ті британці, вони як діти: все готові віддати безкоштовно, адже стоїть без діла, місце займає, а тут хтось хоче приїхати та забрати… В невеличкому сарайчику було влаштовано і Пункт прийому замовлень, і ремонтна майстерня.
Третього червня 2024 року подає заяву про звільнення з фабрики. Немає часу вкладати курячі яйця в пластикові бокси: черга стоїть і леді, і «джентльменів» у фраках. За складне - там де мікросхеми - не береться - а там, де контакти зіпсувалися, реле або кнопку замінити - роботи як не на 5 хвилин, так на 10. А купюри з портретом колишньої королеви родині знадобляться… Ось вам і «білий комірець»…
Просто треба щоби руки виросли з правильного місця…
P.S. Відредаговано о 15:49: пан anduzenko помітив помилку в даті.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 02 чер, 2024 15:49, всього редагувалось 2 разів.