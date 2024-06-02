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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2144214521462147
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:44

  akurt написав:
  flyman написав:Це трансльована відомість контактером операторної обліківки акурт із пареленьного варіанту сценарію Всесвіту

О! У вас вже краще виходить писати українською.

запозичені чузоземні слова тяжко даються,
от операторам обліківки акурт це звичний корінь, уживаний часто в контексті турецьких "бетонних паралепіпедів" з козиного кізяка і соломи пирія, висушених анталійським сонцем та зміцнених гарячим південним вітром, що розипаються якщо трохи притиснути "руком", "ногом" і, навіть, не зовсім за призначенням, "головом".
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 17:35

Мені подобається, що ви вдало процитували слова із тієї фрази, яку я говорив вам ще років 5 тому:
«Думати треба головОМ, а не ногОМ».
Реально класна фраза. Дякую за часткове цитування…
До речі:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%B0%D0%BC.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:57

Як турецька нерухомість, пора зливати?

  akurt написав:Мені подобається, що ви вдало процитували слова із тієї фрази, яку я говорив вам ще років 5 тому:
«Думати треба головОМ, а не ногОМ».
Реально класна фраза. Дякую за часткове цитування…
До речі:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%B0%D0%BC.


Паралелепі́пед (від грец. παράλλος — паралельний і επιπεδον — площина) — призма, основою для якої є паралелограм.

Як турецька нерухомість, пора зливати?
flyman
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