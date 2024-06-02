Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2144214521462147 Додано: Нед 02 чер, 2024 16:44 akurt написав: flyman написав: Це трансльована відомість контактером операторної обліківки акурт із пареленьного варіанту сценарію Всесвіту Це трансльована відомість контактером операторної обліківки акурт ізваріанту сценарію Всесвіту

О! У вас вже краще виходить писати українською. О! У вас вже краще виходить писати українською.

запозичені чузоземні слова тяжко даються,

от операторам обліківки акурт це звичний корінь, уживаний часто в контексті турецьких "бетонних паралепіпедів" з козиного кізяка і соломи пирія, висушених анталійським сонцем та зміцнених гарячим південним вітром, що розипаються якщо трохи притиснути "руком", "ногом" і, навіть, не зовсім за призначенням, "головом". запозичені чузоземні слова тяжко даються,от операторам обліківки акурт це звичний корінь, уживаний часто в контексті турецьких "бетонних паралепіпедів" з козиного кізяка і соломи пирія, висушених анталійським сонцем та зміцнених гарячим південним вітром, що розипаються якщо трохи притиснути "руком", "ногом" і, навіть, не зовсім за призначенням, "головом". flyman

Повідомлень: 35209 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2776 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2024 17:35

«Думати треба головОМ, а не ногОМ».

Реально класна фраза. Дякую за часткове цитування…

До речі:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%B0%D0%BC . Мені подобається, що ви вдало процитували слова із тієї фрази, яку я говорив вам ще років 5 тому:«Думати треба головОМ, а не ногОМ».Реально класна фраза. Дякую за часткове цитування…До речі: akurt

Повідомлень: 9719 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3606 раз. Подякували: 1277 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2024 18:57 Як турецька нерухомість, пора зливати? akurt написав: Мені подобається, що ви вдало процитували слова із тієї фрази, яку я говорив вам ще років 5 тому:

«Думати треба головОМ, а не ногОМ».

Реально класна фраза. Дякую за часткове цитування…

До речі:

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%B0%D0%BC . Мені подобається, що ви вдало процитували слова із тієї фрази, яку я говорив вам ще років 5 тому:«Думати треба головОМ, а не ногОМ».Реально класна фраза. Дякую за часткове цитування…До речі:



Паралелепі́пед (від грец. παράλλος — паралельний і επιπεδον — площина) — призма, основою для якої є паралелограм.



Як турецька нерухомість, пора зливати? Паралелепі́пед (від грец. παράλλος — паралельний і επιπεδον — площина) — призма, основою для якої є паралелограм.Як турецька нерухомість, пора зливати? flyman

Повідомлень: 35209 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2776 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2024 00:16

Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися:

«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»

Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.

Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.

Вище я навів реальний приклад (він реально заслуговує уваги - і мені приємно, що викликав жваве обговорення) виживання у Великій Британії: якщо виросли - як мудро замітив пан flyman - аплодую стоячі - «рученьки» не з дупи, а з правильного місця - то все получиться!



Сьогодні прийшло приємне повідомлення з тієї ж Великої Британії: наша людина, яка там перебуває з літа 2022 року та - я реально здивувався - влаштувалася на роботу вже на третій (реально!) день прибуття - отримала підвищення по роботі.

Нова посада має назву - прямо на тему цього форуму - Financial Controller.



А починала та людина з того, про що мова вище: не з написання десятків тисяч (!!!) повних дурниць на цьому форумі, а з «лангуаге»… Пан flyman із знанням справи підняв важливе питання кваліфікованності та підвищення свого освітнього рівня.Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися:«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.Вище я навів реальний приклад (він реально заслуговує уваги - і мені приємно, що викликав жваве обговорення) виживання у Великій Британії: якщо виросли - як мудро замітив пан flyman - аплодую стоячі - «рученьки» не з дупи, а з правильного місця - то все получиться!Сьогодні прийшло приємне повідомлення з тієї ж Великої Британії: наша людина, яка там перебуває з літа 2022 року та - я реально здивувався - влаштувалася на роботу вже на третій (реально!) день прибуття - отримала підвищення по роботі.Нова посада має назву - прямо на тему цього форуму - Financial Controller.А починала та людина з того, про що мова вище: не з написання десятків тисяч (!!!) повних дурниць на цьому форумі, а з «лангуаге»… akurt

Повідомлень: 9719 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3606 раз. Подякували: 1277 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2024 00:34 akurt

вспомнилось Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе. © вспомнилось flysoulfly Повідомлень: 4872 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1630 раз. Подякували: 270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2024 00:37 Ну реально классные слова.

Поддерживаю.

Более того - я реально знаю, что если думать головОМ, а не ногОМ, то однозначно будешь не только на свободе, но и свободным.



Рекомендую обратить внимание на последнюю фразу.

Пригодится. akurt

Повідомлень: 9719 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3606 раз. Подякували: 1277 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2144214521462147 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор