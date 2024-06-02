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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2144214521462147
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:44

  akurt написав:
  flyman написав:Це трансльована відомість контактером операторної обліківки акурт із пареленьного варіанту сценарію Всесвіту

О! У вас вже краще виходить писати українською.

запозичені чузоземні слова тяжко даються,
от операторам обліківки акурт це звичний корінь, уживаний часто в контексті турецьких "бетонних паралепіпедів" з козиного кізяка і соломи пирія, висушених анталійським сонцем та зміцнених гарячим південним вітром, що розипаються якщо трохи притиснути "руком", "ногом" і, навіть, не зовсім за призначенням, "головом".
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 17:35

Мені подобається, що ви вдало процитували слова із тієї фрази, яку я говорив вам ще років 5 тому:
«Думати треба головОМ, а не ногОМ».
Реально класна фраза. Дякую за часткове цитування…
До речі:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%B0%D0%BC.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:57

Як турецька нерухомість, пора зливати?

  akurt написав:Мені подобається, що ви вдало процитували слова із тієї фрази, яку я говорив вам ще років 5 тому:
«Думати треба головОМ, а не ногОМ».
Реально класна фраза. Дякую за часткове цитування…
До речі:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%B0%D0%BC.


Паралелепі́пед (від грец. παράλλος — паралельний і επιπεδον — площина) — призма, основою для якої є паралелограм.

Як турецька нерухомість, пора зливати?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:16

Пан flyman із знанням справи підняв важливе питання кваліфікованності та підвищення свого освітнього рівня.
Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися:
«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»
Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.
Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.
Вище я навів реальний приклад (він реально заслуговує уваги - і мені приємно, що викликав жваве обговорення) виживання у Великій Британії: якщо виросли - як мудро замітив пан flyman - аплодую стоячі - «рученьки» не з дупи, а з правильного місця - то все получиться!

Сьогодні прийшло приємне повідомлення з тієї ж Великої Британії: наша людина, яка там перебуває з літа 2022 року та - я реально здивувався - влаштувалася на роботу вже на третій (реально!) день прибуття - отримала підвищення по роботі.
Нова посада має назву - прямо на тему цього форуму - Financial Controller.
Зображення
А починала та людина з того, про що мова вище: не з написання десятків тисяч (!!!) повних дурниць на цьому форумі, а з «лангуаге»…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:34

akurt
вспомнилось :)
Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:37

Ну реально классные слова.
Поддерживаю.
Более того - я реально знаю, что если думать головОМ, а не ногОМ, то однозначно будешь не только на свободе, но и свободным.

Рекомендую обратить внимание на последнюю фразу.
Пригодится.
akurt
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  #<1 ... 2144214521462147
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