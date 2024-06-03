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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2145214621472148>
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 16:44

  akurt написав:
  flyman написав:Це трансльована відомість контактером операторної обліківки акурт із пареленьного варіанту сценарію Всесвіту

О! У вас вже краще виходить писати українською.

запозичені чузоземні слова тяжко даються,
от операторам обліківки акурт це звичний корінь, уживаний часто в контексті турецьких "бетонних паралепіпедів" з козиного кізяка і соломи пирія, висушених анталійським сонцем та зміцнених гарячим південним вітром, що розипаються якщо трохи притиснути "руком", "ногом" і, навіть, не зовсім за призначенням, "головом".
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 17:35

Мені подобається, що ви вдало процитували слова із тієї фрази, яку я говорив вам ще років 5 тому:
«Думати треба головОМ, а не ногОМ».
Реально класна фраза. Дякую за часткове цитування…
До речі:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%B0%D0%BC.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:57

Як турецька нерухомість, пора зливати?

  akurt написав:Мені подобається, що ви вдало процитували слова із тієї фрази, яку я говорив вам ще років 5 тому:
«Думати треба головОМ, а не ногОМ».
Реально класна фраза. Дякую за часткове цитування…
До речі:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%B0%D0%BC.


Паралелепі́пед (від грец. παράλλος — паралельний і επιπεδον — площина) — призма, основою для якої є паралелограм.

Як турецька нерухомість, пора зливати?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:16

Пан flyman із знанням справи підняв важливе питання кваліфікованності та підвищення свого освітнього рівня.
Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися:
«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»
Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.
Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.
Вище я навів реальний приклад (він реально заслуговує уваги - і мені приємно, що викликав жваве обговорення) виживання у Великій Британії: якщо виросли - як мудро замітив пан flyman - аплодую стоячі - «рученьки» не з дупи, а з правильного місця - то все получиться!

Сьогодні прийшло приємне повідомлення з тієї ж Великої Британії: наша людина, яка там перебуває з літа 2022 року та - я реально здивувався - влаштувалася на роботу вже на третій (реально!) день прибуття - отримала підвищення по роботі.
Нова посада має назву - прямо на тему цього форуму - Financial Controller.
Зображення
А починала та людина з того, про що мова вище: не з написання десятків тисяч (!!!) повних дурниць на цьому форумі, а з «лангуаге»…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:34

akurt
вспомнилось :)
Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:37

Ну реально классные слова.
Поддерживаю.
Более того - я реально знаю, что если думать головОМ, а не ногОМ, то однозначно будешь не только на свободе, но и свободным.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 06:12

  flysoulfly написав:akurt
вспомнилось :)
Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
©


Интересный вы человек, Александр Иванович!
Все у вас в порядке.
Удивительно.
С таким счастьем - и на свободе!
Остап Берта-Мария Бендер-бей.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 07:04

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:На самом деле, выглядит так, что там уже не ссср времен застоя, я приближается 37-й год. Остается дождаться когда будут расстреливать.

Навіщо чекати. На фронті в росіян є і загранотряди і розстріли непокірних.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 10:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  antey1969 написав:отказываться от гражданства и сдавать свой паспорт.
Хай спочатку опрацюють десятки тисяч вже поданих заяв, які висять вже років 6-7.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:15

  akurt написав:...
Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.
...

ви вже визнайте, що поки ви жили в Україні, то були голі та босі. й всі ваші розповіді про квартири, дубовий паркет (хоча може вкрали :lol: ), нові машини з салону - це все бурхлива фантазія :D

або тобі не треба брехати. навіть на цій гілці - по вашій версії тих, в кого в Україні не склалося - багато тих, хто питає - а як сотні тисяч долярів вивести з країни.

хоча може ви так оцінюєте - 100 куо - це голий та босий українець - тоді вибачте :oops:
Shaman
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