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запозичені чузоземні слова тяжко даються, от операторам обліківки акурт це звичний корінь, уживаний часто в контексті турецьких "бетонних паралепіпедів" з козиного кізяка і соломи пирія, висушених анталійським сонцем та зміцнених гарячим південним вітром, що розипаються якщо трохи притиснути "руком", "ногом" і, навіть, не зовсім за призначенням, "головом".
Пан flyman із знанням справи підняв важливе питання кваліфікованності та підвищення свого освітнього рівня. Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?» Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш. Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини. Вище я навів реальний приклад (він реально заслуговує уваги - і мені приємно, що викликав жваве обговорення) виживання у Великій Британії: якщо виросли - як мудро замітив пан flyman - аплодую стоячі - «рученьки» не з дупи, а з правильного місця - то все получиться!
Сьогодні прийшло приємне повідомлення з тієї ж Великої Британії: наша людина, яка там перебуває з літа 2022 року та - я реально здивувався - влаштувалася на роботу вже на третій (реально!) день прибуття - отримала підвищення по роботі. Нова посада має назву - прямо на тему цього форуму - Financial Controller. А починала та людина з того, про що мова вище: не з написання десятків тисяч (!!!) повних дурниць на цьому форумі, а з «лангуаге»…