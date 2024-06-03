Додано: Пон 03 чер, 2024 00:16

Пан flyman із знанням справи підняв важливе питання кваліфікованності та підвищення свого освітнього рівня.Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися:«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.Вище я навів реальний приклад (він реально заслуговує уваги - і мені приємно, що викликав жваве обговорення) виживання у Великій Британії: якщо виросли - як мудро замітив пан flyman - аплодую стоячі - «рученьки» не з дупи, а з правильного місця - то все получиться!Сьогодні прийшло приємне повідомлення з тієї ж Великої Британії: наша людина, яка там перебуває з літа 2022 року та - я реально здивувався - влаштувалася на роботу вже на третій (реально!) день прибуття - отримала підвищення по роботі.Нова посада має назву - прямо на тему цього форуму - Financial Controller.А починала та людина з того, про що мова вище: не з написання десятків тисяч (!!!) повних дурниць на цьому форумі, а з «лангуаге»…