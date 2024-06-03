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Пане Shaman! Дуже приємно, що ви уважно читаєте мої повідомлення на тему "Еміграція, заробітчанство". Але в даному випадку у вас спрацювала давня звичка співробітника "Партійної (КПРС) комісії" виривати фразу з контексту та на цій підставі "шити особову справу" про "антисовєтізм" чи ще щось. Фразу вирвано з такого абзацу:
akurt написав:Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?» Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш. Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.
Погодьтеся, тепер вирвана вами з контексту фраза говорить ЗОВСІМ про інше: про заробітчанство під час еміграції. В Україні, де все звично і багато приятелів/родичів - це просто. І то роботу не знаходили. За кордоном - то справа дуже важка. І тут на гілці неодноразово підкреслювалося, що на першому місці "лангуаге", а на другому саме це: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»
akurt написав:Пане Shaman! Дуже приємно, що ви уважно читаєте мої повідомлення на тему "Еміграція, заробітчанство". Але в даному випадку у вас спрацювала давня звичка співробітника "Партійної (КПРС) комісії" виривати фразу з контексту та на цій підставі "шити особову справу" про "антисовєтізм" чи ще щось. Фразу вирвано з такого абзацу:
akurt написав:Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?» Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш. Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.
Погодьтеся, тепер вирвана вами з контексту фраза говорить ЗОВСІМ про інше: про заробітчанство під час еміграції. В Україні, де все звично і багато приятелів/родичів - це просто. І то роботу не знаходили. За кордоном - то справа дуже важка. І тут на гілці неодноразово підкреслювалося, що на першому місці "лангуаге", а на другому саме це: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»
я розумію, що брехати треба масштабно, але інколи це викриває з головою. вже писав, що навіть в комсомол не потрапив, які там партійні органи. з іншого боку ми розуміємо, що для тебе це, як дихаєш - тому лише "понять и простить"
якісно працювати - це дійсно як для закордону, так й в межах країни а з твоєї фрази чітко видно, для людини в Україні ти робиш брехливий висновок, що все одно гроші не заробиш.
в Україні питання мови відсутнє, окрім деяких узькочелюстних, на відміну від закордону, що коли опануєш мову на достатньому рівні - вже час на пенсію. тому так, основна перспектива роботи за кордоном - руками, й для більшості - до пенсії - щоб не було рожевих окулярів.
за паркет з цеху вірю - хоча майстра ти вже стер. ситуація стандартна поки що для України на жаль, коли так щось відбирають в цеху, а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані...
Пане Shaman! Щось я Вам - якого ніколи в житті не бачив і не маю ніякого відношення - занадто багато винний. Телефони є за посиланням вище. Що таке "дірка в паркані" і навіщо в неї заглядати - я не в курсі, що це і навіщо ви туди заглядаєте:
Shaman написав:а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані...