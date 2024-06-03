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#<1 ... 2145214621472148 Додано: Пон 03 чер, 2024 12:35 Shaman!

Дуже приємно, що ви уважно читаєте мої повідомлення на тему "Еміграція, заробітчанство".

Але в даному випадку у вас спрацювала давня звичка співробітника "Партійної (КПРС) комісії" виривати фразу з контексту та на цій підставі "шити особову справу" про "антисовєтізм" чи ще щось.

Фразу вирвано з такого абзацу:

akurt написав: Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися:

«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»

Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.

Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.

Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися:«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.



Погодьтеся, тепер вирвана вами з контексту фраза говорить ЗОВСІМ про інше: про заробітчанство під час еміграції. В Україні, де все звично і багато приятелів/родичів - це просто.

І то роботу не знаходили.

За кордоном - то справа дуже важка.

І тут на гілці неодноразово підкреслювалося, що на першому місці "лангуаге", а на другому саме це:

«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»



P.S. Фото дубового паркета в своїй квартирі викладувати не буду.

Дані про виробника тут, там є телефони та координати: https://www.bau.com.ua/f/stryjparquet/ ПанеДуже приємно, що ви уважно читаєте мої повідомлення на тему "".Але в даному випадку у вас спрацювала давня звичка співробітника "Партійної (КПРС) комісії"та на цій підставі "шити особову справу" про "антисовєтізм" чи ще щось.Фразу вирвано з такого абзацу:Погодьтеся, тепер вирвана вами з контексту фраза говорить ЗОВСІМ про інше: про заробітчанство під час еміграції. В Україні, де все звично і багато приятелів/родичів - це просто.І то роботу не знаходили.І тут на гілці неодноразово підкреслювалося, що на першому місці "лангуаге", а на другому саме це:«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»Фото дубового паркета в своїй квартирі викладувати не буду.Дані про виробника тут, там є телефони та координати: Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9723 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3607 раз. Подякували: 1278 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2024 12:45 Shaman написав: багато тих, хто питає - а як сотні тисяч долярів вивести з країни.

хоча може ви так оцінюєте - 100 куо - це голий та босий українець - тоді вибачте багато тих, хто питає - а як сотні тисяч долярів вивести з країни.хоча може ви так оцінюєте - 100 куо - це голий та босий українець - тоді вибачте

Я реально НЕ знаю точну відповідь на питання як вам "сотні тисяч долярів вивести з країни".

Останній раз робив SWIFT-переказ через ПриватБанк десь в 2017 або в 2018 роках. Я реально НЕ знаю точну відповідь на питання як вам "сотні тисяч долярів вивести з країни".Останній раз робив SWIFT-переказ через ПриватБанк десь в 2017 або в 2018 роках. akurt

Повідомлень: 9723 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3607 раз. Подякували: 1278 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2024 13:14 akurt написав: Пане Shaman!

Дуже приємно, що ви уважно читаєте мої повідомлення на тему "Еміграція, заробітчанство".

Але в даному випадку у вас спрацювала давня звичка співробітника "Партійної (КПРС) комісії" виривати фразу з контексту та на цій підставі "шити особову справу" про "антисовєтізм" чи ще щось.

Фразу вирвано з такого абзацу:

akurt написав: Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися:

«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»

Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.

Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.

Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися:«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»Якщо мова йде про життя в Україні,Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.

Погодьтеся, тепер вирвана вами з контексту фраза говорить ЗОВСІМ про інше: про заробітчанство під час еміграції. В Україні, де все звично і багато приятелів/родичів - це просто.

І то роботу не знаходили.

За кордоном - то справа дуже важка.

І тут на гілці неодноразово підкреслювалося, що на першому місці "лангуаге", а на другому саме це:

«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»

ПанеДуже приємно, що ви уважно читаєте мої повідомлення на тему "".Але в даному випадку у вас спрацювала давня звичка співробітника "Партійної (КПРС) комісії"та на цій підставі "шити особову справу" про "антисовєтізм" чи ще щось.Фразу вирвано з такого абзацу:Погодьтеся, тепер вирвана вами з контексту фраза говорить ЗОВСІМ про інше: про заробітчанство під час еміграції. В Україні, де все звично і багато приятелів/родичів - це просто.І то роботу не знаходили.І тут на гілці неодноразово підкреслювалося, що на першому місці "лангуаге", а на другому саме це:«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»

я розумію, що брехати треба масштабно, але інколи це викриває з головою. вже писав, що навіть в комсомол не потрапив, які там партійні органи. з іншого боку ми розуміємо, що для тебе це, як дихаєш - тому лише "понять и простить"



якісно працювати - це дійсно як для закордону, так й в межах країни

а з твоєї фрази чітко видно, для людини в Україні ти робиш брехливий висновок, що все одно гроші не заробиш.



в Україні питання мови відсутнє, окрім деяких узькочелюстних, на відміну від закордону, що коли опануєш мову на достатньому рівні - вже час на пенсію. тому так, основна перспектива роботи за кордоном - руками, й для більшості - до пенсії - щоб не було рожевих окулярів.

P.S. Фото дубового паркета в своїй квартирі викладувати не буду.

Дані про виробника тут, там є телефони та координати: https://www.bau.com.ua/f/stryjparquet/ Фото дубового паркета в своїй квартирі викладувати не буду.Дані про виробника тут, там є телефони та координати:

за паркет з цеху вірю - хоча майстра ти вже стер. ситуація стандартна поки що для України на жаль, коли так щось відбирають в цеху, а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані... я розумію, що брехати треба масштабно, але інколи це викриває з головою. вже писав, що навіть в комсомол не потрапив, які там партійні органи. з іншого боку ми розуміємо, що для тебе це, як дихаєш - тому лише "понять и простить"якісно працювати - це дійсно як для закордону, так й в межах країниа з твоєї фрази чітко видно, для людини в Україні ти робиш брехливий висновок, що все одно гроші не заробиш.в Україні питання мови відсутнє, окрім деяких узькочелюстних, на відміну від закордону, що коли опануєш мову на достатньому рівні - вже час на пенсію. тому так, основна перспектива роботи за кордоном - руками, й для більшості - до пенсії - щоб не було рожевих окулярів.за паркет з цеху вірю - хоча майстра ти вже стер. ситуація стандартна поки що для України на жаль, коли так щось відбирають в цеху, а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані... Shaman

Повідомлень: 6162 З нами з: 29.09.19 Подякував: 596 раз. Подякували: 1419 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2024 13:26 Shaman!

Щось я Вам - якого ніколи в житті не бачив і не маю ніякого відношення - занадто багато винний.

Телефони є за посиланням вище.

Що таке "дірка в паркані" і навіщо в неї заглядати - я не в курсі, що це і навіщо ви туди заглядаєте: Shaman написав: а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані... а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані... ПанеЩось я Вам - якого ніколи в житті не бачив і не маю ніякого відношення - занадто багато винний.Телефони є за посиланням вище.Що таке "дірка в паркані" і навіщо в неї заглядати - я не в курсі, що це і навіщо ви туди заглядаєте: akurt

Повідомлень: 9723 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3607 раз. Подякували: 1278 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 чер, 2024 14:12 akurt написав: Пане Shaman!

Щось я Вам - якого ніколи в житті не бачив і не маю ніякого відношення - занадто багато винний.

Телефони є за посиланням вище.

Що таке "дірка в паркані" і навіщо в неї заглядати - я не в курсі, що це і навіщо ви туди заглядаєте: Shaman написав: а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані... а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані... ПанеЩось я Вам - якого ніколи в житті не бачив і не маю ніякого відношення -Телефони є за посиланням вище.Що таке "дірка в паркані" і навіщо в неї заглядати - я не в курсі, що це і навіщо ви туди заглядаєте:

де хто мені винний став? що я пропустив? нерухомість в Туреччині не купував де хто мені винний став? що я пропустив? нерухомість в Туреччині не купував Shaman

Повідомлень: 6162 З нами з: 29.09.19 Подякував: 596 раз. Подякували: 1419 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2145214621472148 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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