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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2145214621472148
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:35

Пане Shaman!
Дуже приємно, що ви уважно читаєте мої повідомлення на тему "Еміграція, заробітчанство".
Але в даному випадку у вас спрацювала давня звичка співробітника "Партійної (КПРС) комісії" виривати фразу з контексту та на цій підставі "шити особову справу" про "антисовєтізм" чи ще щось.
Фразу вирвано з такого абзацу:
  akurt написав:Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися:
«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»
Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.
Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.


Погодьтеся, тепер вирвана вами з контексту фраза говорить ЗОВСІМ про інше: про заробітчанство під час еміграції. В Україні, де все звично і багато приятелів/родичів - це просто.
І то роботу не знаходили.
За кордоном - то справа дуже важка.
І тут на гілці неодноразово підкреслювалося, що на першому місці "лангуаге", а на другому саме це:
«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»

P.S. Фото дубового паркета в своїй квартирі викладувати не буду.
Дані про виробника тут, там є телефони та координати: https://www.bau.com.ua/f/stryjparquet/
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 чер, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:45

  Shaman написав:багато тих, хто питає - а як сотні тисяч долярів вивести з країни.
хоча може ви так оцінюєте - 100 куо - це голий та босий українець - тоді вибачте :oops:

Я реально НЕ знаю точну відповідь на питання як вам "сотні тисяч долярів вивести з країни".
Останній раз робив SWIFT-переказ через ПриватБанк десь в 2017 або в 2018 роках.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:14

  akurt написав:Пане Shaman!
Дуже приємно, що ви уважно читаєте мої повідомлення на тему "Еміграція, заробітчанство".
Але в даному випадку у вас спрацювала давня звичка співробітника "Партійної (КПРС) комісії" виривати фразу з контексту та на цій підставі "шити особову справу" про "антисовєтізм" чи ще щось.
Фразу вирвано з такого абзацу:
  akurt написав:Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися:
«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»
Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.
Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.

Погодьтеся, тепер вирвана вами з контексту фраза говорить ЗОВСІМ про інше: про заробітчанство під час еміграції. В Україні, де все звично і багато приятелів/родичів - це просто.
І то роботу не знаходили.
За кордоном - то справа дуже важка.
І тут на гілці неодноразово підкреслювалося, що на першому місці "лангуаге", а на другому саме це:
«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»

я розумію, що брехати треба масштабно, але інколи це викриває з головою. вже писав, що навіть в комсомол не потрапив, які там партійні органи. з іншого боку ми розуміємо, що для тебе це, як дихаєш - тому лише "понять и простить" :D

якісно працювати - це дійсно як для закордону, так й в межах країни
а з твоєї фрази чітко видно, для людини в Україні ти робиш брехливий висновок, що все одно гроші не заробиш.

в Україні питання мови відсутнє, окрім деяких узькочелюстних, на відміну від закордону, що коли опануєш мову на достатньому рівні - вже час на пенсію. тому так, основна перспектива роботи за кордоном - руками, й для більшості - до пенсії - щоб не було рожевих окулярів.
P.S. Фото дубового паркета в своїй квартирі викладувати не буду.
Дані про виробника тут, там є телефони та координати: https://www.bau.com.ua/f/stryjparquet/

за паркет з цеху вірю - хоча майстра ти вже стер. ситуація стандартна поки що для України на жаль, коли так щось відбирають в цеху, а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:26

Пане Shaman!
Щось я Вам - якого ніколи в житті не бачив і не маю ніякого відношення - занадто багато винний.
Телефони є за посиланням вище.
Що таке "дірка в паркані" і навіщо в неї заглядати - я не в курсі, що це і навіщо ви туди заглядаєте:
  Shaman написав:а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані... :lol:
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:12

  akurt написав:Пане Shaman!
Щось я Вам - якого ніколи в житті не бачив і не маю ніякого відношення - занадто багато винний.
Телефони є за посиланням вище.
Що таке "дірка в паркані" і навіщо в неї заглядати - я не в курсі, що це і навіщо ви туди заглядаєте:
  Shaman написав:а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані... :lol:

де хто мені винний став? що я пропустив? нерухомість в Туреччині не купував :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 17:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Шаман в своем репертуаре - дерьмом облил и "можете не отвечать".
Теперь уже оказывается акурт паркет спер.
Может я тоже?
У меня паркетная доска одного из ведущих европейских производителей.
120+ евро за метр стоил сам паркет.
Давай расскажи как я ее украл и вез через границу.
В арендной тоже европейский паркет, но уже другого производителя и из другой страны.
Наверняка тоже украл. Через дыру в заборе.
Тебе за это ахметов зарплату платит?
rjkz
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