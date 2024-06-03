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Пане Shaman! Дуже приємно, що ви уважно читаєте мої повідомлення на тему "Еміграція, заробітчанство". Але в даному випадку у вас спрацювала давня звичка співробітника "Партійної (КПРС) комісії" виривати фразу з контексту та на цій підставі "шити особову справу" про "антисовєтізм" чи ще щось. Фразу вирвано з такого абзацу:
akurt написав:Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?» Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш. Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.
Погодьтеся, тепер вирвана вами з контексту фраза говорить ЗОВСІМ про інше: про заробітчанство під час еміграції. В Україні, де все звично і багато приятелів/родичів - це просто. І то роботу не знаходили. За кордоном - то справа дуже важка. І тут на гілці неодноразово підкреслювалося, що на першому місці "лангуаге", а на другому саме це: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»
akurt написав:Пане Shaman! Дуже приємно, що ви уважно читаєте мої повідомлення на тему "Еміграція, заробітчанство". Але в даному випадку у вас спрацювала давня звичка співробітника "Партійної (КПРС) комісії" виривати фразу з контексту та на цій підставі "шити особову справу" про "антисовєтізм" чи ще щось. Фразу вирвано з такого абзацу:
akurt написав:Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?» Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш. Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.
Погодьтеся, тепер вирвана вами з контексту фраза говорить ЗОВСІМ про інше: про заробітчанство під час еміграції. В Україні, де все звично і багато приятелів/родичів - це просто. І то роботу не знаходили. За кордоном - то справа дуже важка. І тут на гілці неодноразово підкреслювалося, що на першому місці "лангуаге", а на другому саме це: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»
я розумію, що брехати треба масштабно, але інколи це викриває з головою. вже писав, що навіть в комсомол не потрапив, які там партійні органи. з іншого боку ми розуміємо, що для тебе це, як дихаєш - тому лише "понять и простить"
якісно працювати - це дійсно як для закордону, так й в межах країни а з твоєї фрази чітко видно, для людини в Україні ти робиш брехливий висновок, що все одно гроші не заробиш.
в Україні питання мови відсутнє, окрім деяких узькочелюстних, на відміну від закордону, що коли опануєш мову на достатньому рівні - вже час на пенсію. тому так, основна перспектива роботи за кордоном - руками, й для більшості - до пенсії - щоб не було рожевих окулярів.
за паркет з цеху вірю - хоча майстра ти вже стер. ситуація стандартна поки що для України на жаль, коли так щось відбирають в цеху, а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані...
Пане Shaman! Щось я Вам - якого ніколи в житті не бачив і не маю ніякого відношення - занадто багато винний. Телефони є за посиланням вище. Що таке "дірка в паркані" і навіщо в неї заглядати - я не в курсі, що це і навіщо ви туди заглядаєте:
Shaman написав:а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані...
akurt написав:Пане Shaman! Щось я Вам - якого ніколи в житті не бачив і не маю ніякого відношення - занадто багато винний. Телефони є за посиланням вище. Що таке "дірка в паркані" і навіщо в неї заглядати - я не в курсі, що це і навіщо ви туди заглядаєте:
Shaman написав:а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані...
де хто мені винний став? що я пропустив? нерухомість в Туреччині не купував
Шаман в своем репертуаре - дерьмом облил и "можете не отвечать". Теперь уже оказывается акурт паркет спер. Может я тоже? У меня паркетная доска одного из ведущих европейских производителей. 120+ евро за метр стоил сам паркет. Давай расскажи как я ее украл и вез через границу. В арендной тоже европейский паркет, но уже другого производителя и из другой страны. Наверняка тоже украл. Через дыру в заборе. Тебе за это ахметов зарплату платит?
rjkz написав:Шаман в своем репертуаре - дерьмом облил и "можете не отвечать". Теперь уже оказывается акурт паркет спер. Может я тоже? У меня паркетная доска одного из ведущих европейских производителей. 120+ евро за метр стоил сам паркет. Давай расскажи как я ее украл и вез через границу. В арендной тоже европейский паркет, но уже другого производителя и из другой страны. Наверняка тоже украл. Через дыру в заборе. Тебе за это ахметов зарплату платит?
"Можете не отвечать"(ТМ шаман)
ти чого так збудився?
я ж ніколи не сумнівався, що свій мільйон баксів ти заробив. так що паркет можеш собі дозволити. як заробив, то інше питання - можеш не відповідати
я скажу, що тебе поєднує з Akurt. бажання накинути лайна й на Україну, й на тих людей, що в ній мешкають зараз. причини напевне різні, але це не важливо. й ти чималі гроші підняв, й Akurt - ми ж віримо джентльменам на слово так що не треба брехати, що в країні так погано. так, шальних грошей, як раніше, вже не заробиш, але загалом ситуація краще. так, йде війна - але втікати чи залишатися в країні в такому випадку - це вже інше питання.
ти краще розповідай про свої пригоди. починаєш вже розуміти, що ОСББ на Брайтоні - це твоя стеля? бо коли вивчиш мову до пристойного рівня (якщо вивчиш) - вже час на пенсію. це ти іншим радиш - йдіть працюйте руками - щось ні ти, ні твоя дружина не поспішають це робити. знову ж таки, завдяки грошам, заробленим в Україні. діти так, вже стануть американцями, й перспективи в них будуть американські - але знову ж таки, чомусь не всі американці ці перспективи отримують, щось в житті воно не так райдужно.
так що будуй своє американське щастя, а ми тут про себе подбаємо