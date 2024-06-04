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Пане Shaman! Дуже приємно, що ви уважно читаєте мої повідомлення на тему "Еміграція, заробітчанство". Але в даному випадку у вас спрацювала давня звичка співробітника "Партійної (КПРС) комісії" виривати фразу з контексту та на цій підставі "шити особову справу" про "антисовєтізм" чи ще щось. Фразу вирвано з такого абзацу:
akurt написав:Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?» Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш. Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.
Погодьтеся, тепер вирвана вами з контексту фраза говорить ЗОВСІМ про інше: про заробітчанство під час еміграції. В Україні, де все звично і багато приятелів/родичів - це просто. І то роботу не знаходили. За кордоном - то справа дуже важка. І тут на гілці неодноразово підкреслювалося, що на першому місці "лангуаге", а на другому саме це: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»
akurt написав:Пане Shaman! Дуже приємно, що ви уважно читаєте мої повідомлення на тему "Еміграція, заробітчанство". Але в даному випадку у вас спрацювала давня звичка співробітника "Партійної (КПРС) комісії" виривати фразу з контексту та на цій підставі "шити особову справу" про "антисовєтізм" чи ще щось. Фразу вирвано з такого абзацу:
akurt написав:Я це оцінюю позитивно, тому що ще рік чи два тому говорив, що в наш буремний час кожному варто визначитися: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?» Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш. Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.
Погодьтеся, тепер вирвана вами з контексту фраза говорить ЗОВСІМ про інше: про заробітчанство під час еміграції. В Україні, де все звично і багато приятелів/родичів - це просто. І то роботу не знаходили. За кордоном - то справа дуже важка. І тут на гілці неодноразово підкреслювалося, що на першому місці "лангуаге", а на другому саме це: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»
я розумію, що брехати треба масштабно, але інколи це викриває з головою. вже писав, що навіть в комсомол не потрапив, які там партійні органи. з іншого боку ми розуміємо, що для тебе це, як дихаєш - тому лише "понять и простить"
якісно працювати - це дійсно як для закордону, так й в межах країни а з твоєї фрази чітко видно, для людини в Україні ти робиш брехливий висновок, що все одно гроші не заробиш.
в Україні питання мови відсутнє, окрім деяких узькочелюстних, на відміну від закордону, що коли опануєш мову на достатньому рівні - вже час на пенсію. тому так, основна перспектива роботи за кордоном - руками, й для більшості - до пенсії - щоб не було рожевих окулярів.
за паркет з цеху вірю - хоча майстра ти вже стер. ситуація стандартна поки що для України на жаль, коли так щось відбирають в цеху, а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані...
Пане Shaman! Щось я Вам - якого ніколи в житті не бачив і не маю ніякого відношення - занадто багато винний. Телефони є за посиланням вище. Що таке "дірка в паркані" і навіщо в неї заглядати - я не в курсі, що це і навіщо ви туди заглядаєте:
Shaman написав:а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані...
akurt написав:Пане Shaman! Щось я Вам - якого ніколи в житті не бачив і не маю ніякого відношення - занадто багато винний. Телефони є за посиланням вище. Що таке "дірка в паркані" і навіщо в неї заглядати - я не в курсі, що це і навіщо ви туди заглядаєте:
Shaman написав:а потім з майстром подивились один на одного й через дірку в паркані...
де хто мені винний став? що я пропустив? нерухомість в Туреччині не купував
Шаман в своем репертуаре - дерьмом облил и "можете не отвечать". Теперь уже оказывается акурт паркет спер. Может я тоже? У меня паркетная доска одного из ведущих европейских производителей. 120+ евро за метр стоил сам паркет. Давай расскажи как я ее украл и вез через границу. В арендной тоже европейский паркет, но уже другого производителя и из другой страны. Наверняка тоже украл. Через дыру в заборе. Тебе за это ахметов зарплату платит?
rjkz написав:Шаман в своем репертуаре - дерьмом облил и "можете не отвечать". Теперь уже оказывается акурт паркет спер. Может я тоже? У меня паркетная доска одного из ведущих европейских производителей. 120+ евро за метр стоил сам паркет. Давай расскажи как я ее украл и вез через границу. В арендной тоже европейский паркет, но уже другого производителя и из другой страны. Наверняка тоже украл. Через дыру в заборе. Тебе за это ахметов зарплату платит?
"Можете не отвечать"(ТМ шаман)
ти чого так збудився?
я ж ніколи не сумнівався, що свій мільйон баксів ти заробив. так що паркет можеш собі дозволити. як заробив, то інше питання - можеш не відповідати
я скажу, що тебе поєднує з Akurt. бажання накинути лайна й на Україну, й на тих людей, що в ній мешкають зараз. причини напевне різні, але це не важливо. й ти чималі гроші підняв, й Akurt - ми ж віримо джентльменам на слово так що не треба брехати, що в країні так погано. так, шальних грошей, як раніше, вже не заробиш, але загалом ситуація краще. так, йде війна - але втікати чи залишатися в країні в такому випадку - це вже інше питання.
ти краще розповідай про свої пригоди. починаєш вже розуміти, що ОСББ на Брайтоні - це твоя стеля? бо коли вивчиш мову до пристойного рівня (якщо вивчиш) - вже час на пенсію. це ти іншим радиш - йдіть працюйте руками - щось ні ти, ні твоя дружина не поспішають це робити. знову ж таки, завдяки грошам, заробленим в Україні. діти так, вже стануть американцями, й перспективи в них будуть американські - але знову ж таки, чомусь не всі американці ці перспективи отримують, щось в житті воно не так райдужно.
так що будуй своє американське щастя, а ми тут про себе подбаємо
Чудовий виступ на партійних зборах працівників Швейної фабрики імені Володарського в місті Дніпро, створеної в 1933 році. Аплодисменти.
Пане Shaman’e - вашій відірваності від життя, від нерозуміння того, що відбуваються з українцями не стільки в країні, скільки за її межами, від нерозумінні того, що майже з десяток мільйонів українців опинилися в еміграції, можна позаздрити.
Ну і як завжди у партійних органах та органах НКВД/МГБ - пошук ворогів. Їх «разоблЯчєніє». Реально класно получається. Стара закамʼяніла звичка. Ваші таланти в цій царині - та на пошук би реальних ворогів поруч: колаборантів та зрадників, які наводять ракети на українські міста. Тут якось не получається… Не получаєттся…
А гілка не про пошук в драпових пальтах з каракулевими комірцями блох, а для висловлення думок/досвіду з приводу того, як адаптуватися українцям в еміграції, яка стала масовою та реальною. Як знайти там роботу. Як там жити. Як увійти в інший соціум.
Там, де все «догори ногами», і в хорошому, і у поганому смислі. Там, де немає звичної - я не впевнений, але безкоштовної в Украіні - медицини. І це правда: медицина за кордоном НЕ ТАКА і специфічна. Гарна, на високому рівні, але НЕ ТАКА. Якщо ви памʼятаєте, одна смілива жінка намагалася очолити в Україні медицину, але її - ту тендітну жінку - зробили «не такою» - і зробили реальні вороги України, а не ті, що народилися у вашому мозку.
Там, де треба бути студентом, а не рахуватися студентом. А якщо ти студент, а не «рахуєшся студентом», то ти днями і ночами не стрибаєш в танцях в алкобарах з піснями російського репера Шамана, а лежиш з конспектом на галявині та вчиш, вчиш та вчиш.
Якщо ви вчишся - то станеш працювати за фахом, а не на ринку Шувар у Львові, або на Анголенко в Запоріжжі. І перед тобою відкриється цілий світ, світ, де ти не тільки заробиш пристойні гроші, за яке купиш житло, а й надаєш людям користь, звеличуючи добробут інших громадян.
Там, де треба важко і часто на двох/трьох роботах працювати, там, де йде реальна боротьба за виживання, і напрочуд точною стає фраза, яка вам особисто так не сподобалася: «А що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавець буде платити гроші?».
В ці дні для мільйонів українців ця фраза стала фундаментальною: який в тебе досвід, спеціальність, знання, кваліфікація, вміння, за які тобі заплатять гроші?
Вам дуже не сподобалася моя фраза про те, що без такої боротьби в Україні як був бідним та босим, так і залишишся. А фраза вірна і вона полегшена у порівняні з наступною тезою, яку ви не виривали із контексту, а просто відкинули.
А є різниця, яку ви НЕ РОЗУМІЄТЕ: якщо ти не знайшов себе в Україні, не зміг знайти роботу, то це погано, але не смертельно. Не смертельно тому, що ти жив в Україні від дня народження, тут слово «жив» в тому смислі, що в тебе є/було саме головне для людини: житло. Хата дідуся, будинок батьків, квартира, отримана - можливо - безкоштовно від держави, квартира, як у багатьох - зароблена.
В еміграції все інше: і немає фундаментального: хати дідуся, будинка батьків, отриманої безкоштовно (в деяких випадках є і отримані безкоштовно - на час вимушеної є міграції від держави, яка надала прихисток), квартири. На це накладається незнання іншої мови. Це реально важко.
І тому питання наявності - відсутності роботи стає питанням виживаємості цілої родини українців. Цілої родини!
Саме за це в ці хвилини вони ведуть відчайдушну боротьбу. Приклади цієї боротьби наводять на цій гілці. Саме про це ця гілка, назву та значення якої спробуйте зрозуміти.
Будемо вважати, що після шаленого нерозуміння вами 03 червня 2024 року цих реалій ви почнете з вівторка 4 червня нове життя і нове розуміння того, що світ змінився, люди змінилися, життя змінилося. Спробуйте почати нове життя. Заспокойтеся. Ситуація складніша, ніж ви собі уявляєте. Мільйони українців ведуть відчайдушну боротьбу за життя. Якщо хочете: за виживання нації. Не заважайте їм, а допомагайте їм. Дякую.
BIGor написав:Щось у Шамана починає дуже підгорати . Такий собі менталітет, розповідати як пагано закордоном ("В америці негрів лінчують" (С)) сидячи в Києві.
Так це ж так цікаво: шукати ворогів. І головне - поле для пошуків величезне. Наприклад, Вікіпедія дає матеріали про ЧОТИРИ хвилі унікального історично/соціального явища «Українська еміграція». Чотири !!!! Наприклад, перша хвиля: «Перша хвиля починається з останньої чверті XIX століття і триває до початку Першої світової війни. Ця масова трудова еміграція до США розпочалася у 1877 році, до Бразилії — у 1880-ті роки, у Канаду — з 1891 року, до Російського Сибіру — після революції 1905–1907 рр. Виїздили й до Аргентини, Австралії, Нової Зеландії, на Гавайські острови.» Це цитата з Вікіпедії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3% ... 1%96%D1%8F
Востаннє редагувалось akurt в Вів 04 чер, 2024 08:50, всього редагувалось 2 разів.