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#<1 ... 2146214721482149 Додано: Вів 04 чер, 2024 10:07 cherchiltank написав: rjkz написав: Таких мест на планете полно.

Со школами или без.

Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с).

Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас.

"Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут?

Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".

Народ, что вы там курите? Таких мест на планете полно.Со школами или без.Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с).Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас."Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут?Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".Народ, что вы там курите?

Твої родичі або совки або ватани

Зазвичай таку маячню несуть саме вони) Твої родичі або совки або ватаниЗазвичай таку маячню несуть саме вони)

Маятник народных настроений качнулся в сторону ватных объяснений происходящего. "Власть" всячески способствует.

Можно конечно засунуть голову в песок. Но мы же на финансовом форуме?

Подобное держание головы в песке всегда приводило на ветки пострадавших вкладчиков банков и обманутых инвесторов в новострой. Маятник народных настроений качнулся в сторону ватных объяснений происходящего. "Власть" всячески способствует.Можно конечно засунуть голову в песок. Но мы же на финансовом форуме?Подобное держание головы в песке всегда приводило на ветки пострадавших вкладчиков банков и обманутых инвесторов в новострой. UA Повідомлень: 8364 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1847 раз. Подякували: 2241 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 чер, 2024 10:29 BIGor написав: Щось у Шамана починає дуже підгорати . Такий собі менталітет, розповідати як пагано закордоном ("В америці негрів лінчують" (С)) сидячи в Києві. Щось у Шамана починає дуже підгорати. Такий собі менталітет, розповідати як пагано закордоном ("В америці негрів лінчують" (С)) сидячи в Києві.

наведи хоч один приклад, де я кажу, що за кордоном погано. не зможеш, бо їх немає. я кажу, що за кордоном свої складнощі й треба зняти рожеві окуляри.



що об'єднує тих, хто намагається полити мене брудом - що ви приписуєте мені те, що я ніколи не казав й не писав. й не читаєте, що я пишу. не ви перші, не ви останні, яким правда не подобається як вона є .



а найбільше брехло гілки присвятило мені трохи вище так багато тексту, але стосовно мене - суцільна брехня. метод такий в нього - нахабно брехати й все перекручувати. видно школу комерційника, який лохам впарює якесь лайно - по-іншому лайно не продається.



обмінюйтесь досвідом, як воно жити за кордоном. ви ж чомусь досі розповідаєте, як погано тут. з чого це? від вас очікую скарг, що кляті поляки щемлять такого файного хлопця, й на гарні посади просувають своїх родичів наведи хоч один приклад, де я кажу, що за кордоном погано. не зможеш, бо їх немає. я кажу, що за кордоном свої складнощі й треба зняти рожеві окуляри.що об'єднує тих, хто намагається полити мене брудом - що ви приписуєте мені те, що я ніколи не казав й не писав. й не читаєте, що я пишу. не ви перші, не ви останні, яким правда не подобається як вона є .а найбільше брехло гілки присвятило мені трохи вище так багато тексту, але стосовно мене - суцільна брехня. метод такий в нього - нахабно брехати й все перекручувати. видно школу комерційника, який лохам впарює якесь лайно - по-іншому лайно не продається.обмінюйтесь досвідом, як воно жити за кордоном. ви ж чомусь досі розповідаєте, як погано тут. з чого це? від вас очікую скарг, що кляті поляки щемлять такого файного хлопця, й на гарні посади просувають своїх родичів Shaman

Повідомлень: 6167 З нами з: 29.09.19 Подякував: 597 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 чер, 2024 10:42 rjkz написав: - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".

Народ, что вы там курите? - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".Народ, что вы там курите?

А шо, не так? Якраз-таки так. Українців вбивають, виживають із своїх земель, а на заміну їм привезуть імігрантів, землі за безцінь фонди заберуть - і кінець нації, кінець державі.



https://youtube.com/watch?v=ZfIMO-glGFc

👆

Никто﻿ не сформулировал как будет выглядеть победа в Украине. Это что, вечная смерть украинцев и русских, пока они все не будут стерты с лица земли? И Blackrock придет туда и захватит ﻿все сельскохозяйственные угодья

...

Они уже ﻿распродают﻿﻿ землю в Украине иностранным инвесторам

...

Они наводнят Украину﻿ иммигрантами из стран третьего мира. И Украины не будет через 50 лет. Не будет никакой украинской нации. Мы предали их так, как ни одну другую ﻿страну﻿﻿ А шо, не так? Якраз-таки так. Українців вбивають, виживають із своїх земель, а на заміну їм привезуть імігрантів, землі за безцінь фонди заберуть - і кінець нації, кінець державі. won Повідомлень: 15 З нами з: 15.05.24 Подякував: 13 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2146214721482149 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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