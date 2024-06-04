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rjkz написав:Таких мест на планете полно. Со школами или без. Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с). Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас. "Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут? Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев". Народ, что вы там курите?
Твої родичі або совки або ватани Зазвичай таку маячню несуть саме вони)
Маятник народных настроений качнулся в сторону ватных объяснений происходящего. "Власть" всячески способствует. Можно конечно засунуть голову в песок. Но мы же на финансовом форуме? Подобное держание головы в песке всегда приводило на ветки пострадавших вкладчиков банков и обманутых инвесторов в новострой.
BIGor написав:Щось у Шамана починає дуже підгорати . Такий собі менталітет, розповідати як пагано закордоном ("В америці негрів лінчують" (С)) сидячи в Києві.
наведи хоч один приклад, де я кажу, що за кордоном погано. не зможеш, бо їх немає. я кажу, що за кордоном свої складнощі й треба зняти рожеві окуляри.
що об'єднує тих, хто намагається полити мене брудом - що ви приписуєте мені те, що я ніколи не казав й не писав. й не читаєте, що я пишу. не ви перші, не ви останні, яким правда не подобається як вона є .
а найбільше брехло гілки присвятило мені трохи вище так багато тексту, але стосовно мене - суцільна брехня. метод такий в нього - нахабно брехати й все перекручувати. видно школу комерційника, який лохам впарює якесь лайно - по-іншому лайно не продається.
обмінюйтесь досвідом, як воно жити за кордоном. ви ж чомусь досі розповідаєте, як погано тут. з чого це? від вас очікую скарг, що кляті поляки щемлять такого файного хлопця, й на гарні посади просувають своїх родичів
Никто не сформулировал как будет выглядеть победа в Украине. Это что, вечная смерть украинцев и русских, пока они все не будут стерты с лица земли? И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья ... Они уже распродают землю в Украине иностранным инвесторам ... Они наводнят Украину иммигрантами из стран третьего мира. И Украины не будет через 50 лет. Не будет никакой украинской нации. Мы предали их так, как ни одну другую страну