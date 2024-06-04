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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2146214721482149
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:07

  cherchiltank написав:
  rjkz написав:Таких мест на планете полно.
Со школами или без.
Просто чувак взял свою задницу в руки, перетащил ее в другое место и оказалось, что "есть жизнь на Марсе"(с).
Разговаривали с родственниками в Киеве, говорим, мы волнуемся за вас.
"Да чего там за нас волноваться, мы привыкли. Вот мы за вас волнуемся, у вас там гражданская война, в школах стреляют" Откуда они это берут?
Другие - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".
Народ, что вы там курите?

Твої родичі або совки або ватани
Зазвичай таку маячню несуть саме вони)

Маятник народных настроений качнулся в сторону ватных объяснений происходящего. "Власть" всячески способствует.
Можно конечно засунуть голову в песок. Но мы же на финансовом форуме?
Подобное держание головы в песке всегда приводило на ветки пострадавших вкладчиков банков и обманутых инвесторов в новострой.
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:29

  BIGor написав:Щось у Шамана починає дуже підгорати :D . Такий собі менталітет, розповідати як пагано закордоном ("В америці негрів лінчують" (С)) сидячи в Києві.

наведи хоч один приклад, де я кажу, що за кордоном погано. не зможеш, бо їх немає. я кажу, що за кордоном свої складнощі й треба зняти рожеві окуляри.

що об'єднує тих, хто намагається полити мене брудом - що ви приписуєте мені те, що я ніколи не казав й не писав. й не читаєте, що я пишу. не ви перші, не ви останні, яким правда не подобається як вона є .

а найбільше брехло гілки присвятило мені трохи вище так багато тексту, але стосовно мене - суцільна брехня. метод такий в нього - нахабно брехати й все перекручувати. видно школу комерційника, який лохам впарює якесь лайно - по-іншому лайно не продається.

обмінюйтесь досвідом, як воно жити за кордоном. ви ж чомусь досі розповідаєте, як погано тут. з чого це? від вас очікую скарг, що кляті поляки щемлять такого файного хлопця, й на гарні посади просувають своїх родичів :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:42

  rjkz написав: - "Блек Рок заплатил за Украину, но без украинцев".
Народ, что вы там курите?

А шо, не так? Якраз-таки так. Українців вбивають, виживають із своїх земель, а на заміну їм привезуть імігрантів, землі за безцінь фонди заберуть - і кінець нації, кінець державі.

https://youtube.com/watch?v=ZfIMO-glGFc
👆
Никто﻿ не сформулировал как будет выглядеть победа в Украине. Это что, вечная смерть украинцев и русских, пока они все не будут стерты с лица земли? И Blackrock придет туда и захватит ﻿все сельскохозяйственные угодья
...
Они уже ﻿распродают﻿﻿ землю в Украине иностранным инвесторам
...
Они наводнят Украину﻿ иммигрантами из стран третьего мира. И Украины не будет через 50 лет. Не будет никакой украинской нации. Мы предали их так, как ни одну другую ﻿страну﻿﻿
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