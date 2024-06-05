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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 чер, 2024 05:33
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rjkz
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Додано: Сер 05 чер, 2024 07:43
rjkz написав:
https://news.liga.net/region_news/news/posolstvo-ssha-muzhchiny-s-dvoynym-grazhdanstvom-bolshe-ne-smogut-vyehat-iz-ukrainy
Класні наші можновладці, дуже розумні, тільки згадали про цей мобілізаційний ресурс.
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