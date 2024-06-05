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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 чер, 2024 05:33
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 05 чер, 2024 07:43
Додано: Сер 05 чер, 2024 09:52
Таки не дадуть нормально емігруватм:
Додано: Сер 05 чер, 2024 10:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Я вже про це писав. Треба всім написати книжку - Моя боротьба.
P.S. В мене така сама "моя боротьба" останні 3 місяці - треба витрачати мільйон бюджетних гривень в місяць на закупівлі військоввого майна за усіма бюджетними правилами ))).
Але мені хоч від прилітаючих КАБів та РСЗВ доводиться ховатися.
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