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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2146214721482149
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 05:33

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/region_news/news/ ... iz-ukrainy
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 07:43

  rjkz написав:https://news.liga.net/region_news/news/posolstvo-ssha-muzhchiny-s-dvoynym-grazhdanstvom-bolshe-ne-smogut-vyehat-iz-ukrainy

Класні наші можновладці, дуже розумні, тільки згадали про цей мобілізаційний ресурс. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:52

Таки не дадуть нормально емігруватм:

https://mukachevo.net/news/na-zakarpatt ... 64639.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 10:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Саме за це в ці хвилини вони ведуть відчайдушну боротьбу. Приклади цієї боротьби наводять на цій гілці.
Саме про це ця гілка, назву та значення якої спробуйте зрозуміти.

Я вже про це писав. Треба всім написати книжку - Моя боротьба.

P.S. В мене така сама "моя боротьба" останні 3 місяці - треба витрачати мільйон бюджетних гривень в місяць на закупівлі військоввого майна за усіма бюджетними правилами ))).
Але мені хоч від прилітаючих КАБів та РСЗВ доводиться ховатися.
Denik
 
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  #<1 ... 2146214721482149
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