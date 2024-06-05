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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2146214721482149
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 05:33

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/region_news/news/ ... iz-ukrainy
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 07:43

  rjkz написав:https://news.liga.net/region_news/news/posolstvo-ssha-muzhchiny-s-dvoynym-grazhdanstvom-bolshe-ne-smogut-vyehat-iz-ukrainy

Класні наші можновладці, дуже розумні, тільки згадали про цей мобілізаційний ресурс. :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 09:52

Таки не дадуть нормально емігруватм:

https://mukachevo.net/news/na-zakarpatt ... 64639.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 10:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Саме за це в ці хвилини вони ведуть відчайдушну боротьбу. Приклади цієї боротьби наводять на цій гілці.
Саме про це ця гілка, назву та значення якої спробуйте зрозуміти.

Я вже про це писав. Треба всім написати книжку - Моя боротьба.

P.S. В мене така сама "моя боротьба" останні 3 місяці - треба витрачати мільйон бюджетних гривень в місяць на закупівлі військоввого майна за усіма бюджетними правилами ))).
Але мені хоч від прилітаючих КАБів та РСЗВ доводиться ховатися.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:33

  BIGor написав:
  rjkz написав:https://news.liga.net/region_news/news/posolstvo-ssha-muzhchiny-s-dvoynym-grazhdanstvom-bolshe-ne-smogut-vyehat-iz-ukrainy

Класні наші можновладці, дуже розумні, тільки згадали про цей мобілізаційний ресурс. :D


Та не, фактически, не выпускают уже больше года.
Это решили как-то официально сделать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:36

  Denik написав:
  akurt написав:Саме за це в ці хвилини вони ведуть відчайдушну боротьбу. Приклади цієї боротьби наводять на цій гілці.
Саме про це ця гілка, назву та значення якої спробуйте зрозуміти.

Я вже про це писав. Треба всім написати книжку - Моя боротьба.

P.S. В мене така сама "моя боротьба" останні 3 місяці - треба витрачати мільйон бюджетних гривень в місяць на закупівлі військоввого майна за усіма бюджетними правилами ))).
Але мені хоч від прилітаючих КАБів та РСЗВ доводиться ховатися.


Так ты на военно-финансовом фронте?
Понятно.
Клавой не поранься.

На нуле хоть раз был?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:52

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/politics/news/vye ... hno-li-eto
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:20

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:https://news.liga.net/region_news/news/posolstvo-ssha-muzhchiny-s-dvoynym-grazhdanstvom-bolshe-ne-smogut-vyehat-iz-ukrainy

Класні наші можновладці, дуже розумні, тільки згадали про цей мобілізаційний ресурс. :D


Та не, фактически, не выпускают уже больше года.
Это решили как-то официально сделать.

Украинская ылита все делает с опозданием на год, на два.
Кой что на 10 лет.
А системной борьбы с коррупцией нет уже 33 года.
Коррупция и тугодумие - это сущность укро-чиновников
Frant
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