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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 чер, 2024 05:33
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rjkz
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Додано: Сер 05 чер, 2024 07:43
rjkz написав:
https://news.liga.net/region_news/news/posolstvo-ssha-muzhchiny-s-dvoynym-grazhdanstvom-bolshe-ne-smogut-vyehat-iz-ukrainy
Класні наші можновладці, дуже розумні, тільки згадали про цей мобілізаційний ресурс.
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BIGor
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Додано: Сер 05 чер, 2024 09:52
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Додано: Сер 05 чер, 2024 10:10
akurt написав:
Саме за це в ці хвилини вони ведуть відчайдушну боротьбу. Приклади цієї боротьби наводять на цій гілці.
Саме про це ця гілка, назву та значення якої спробуйте зрозуміти.
Я вже про це писав. Треба всім написати книжку - Моя боротьба.
P.S. В мене така сама "моя боротьба" останні 3 місяці - треба витрачати мільйон бюджетних гривень в місяць на закупівлі військоввого майна за усіма бюджетними правилами ))).
Але мені хоч від прилітаючих КАБів та РСЗВ доводиться ховатися.
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Denik
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:33
BIGor написав: rjkz написав:
https://news.liga.net/region_news/news/posolstvo-ssha-muzhchiny-s-dvoynym-grazhdanstvom-bolshe-ne-smogut-vyehat-iz-ukrainy
Класні наші можновладці, дуже розумні, тільки згадали про цей мобілізаційний ресурс.
Та не, фактически, не выпускают уже больше года.
Это решили как-то официально сделать.
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rjkz
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:36
Denik написав: akurt написав:
Саме за це в ці хвилини вони ведуть відчайдушну боротьбу. Приклади цієї боротьби наводять на цій гілці.
Саме про це ця гілка, назву та значення якої спробуйте зрозуміти.
Я вже про це писав. Треба всім написати книжку - Моя боротьба.
P.S. В мене така сама "моя боротьба" останні 3 місяці - треба витрачати мільйон бюджетних гривень в місяць на закупівлі військоввого майна за усіма бюджетними правилами ))).
Але мені хоч від прилітаючих КАБів та РСЗВ доводиться ховатися.
Так ты на военно-финансовом фронте?
Понятно.
Клавой не поранься.
На нуле хоть раз был?
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rjkz
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:52
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rjkz
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Додано: Сер 05 чер, 2024 17:28
rjkz написав: Denik написав: akurt написав:
Саме за це в ці хвилини вони ведуть відчайдушну боротьбу. Приклади цієї боротьби наводять на цій гілці.
Саме про це ця гілка, назву та значення якої спробуйте зрозуміти.
Я вже про це писав. Треба всім написати книжку - Моя боротьба.
P.S. В мене така сама "моя боротьба" останні 3 місяці - треба витрачати мільйон бюджетних гривень в місяць на закупівлі військоввого майна за усіма бюджетними правилами ))).
Але мені хоч від прилітаючих КАБів та РСЗВ доводиться ховатися.
Так ты на военно-финансовом фронте?
Понятно.
Клавой не поранься.
На нуле хоть раз был?
тобто є розуміння, що воно не так страшно в армії? а що тоді колеги - то Тису вплав, то кордон як Бендер штурмують, то в схованках в машинах їдуть - очі від переляку надто великі?
й як написали вище КАБи та ракети не лише на нуль прилітають...
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Shaman
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Додано: Сер 05 чер, 2024 18:06
Shaman написав: rjkz написав: Denik написав:
Я вже про це писав. Треба всім написати книжку - Моя боротьба.
P.S. В мене така сама "моя боротьба" останні 3 місяці - треба витрачати мільйон бюджетних гривень в місяць на закупівлі військоввого майна за усіма бюджетними правилами ))).
Але мені хоч від прилітаючих КАБів та РСЗВ доводиться ховатися.
Так ты на военно-финансовом фронте?
Понятно.
Клавой не поранься.
На нуле хоть раз был?
тобто є розуміння, що воно не так страшно в армії? а що тоді колеги - то Тису вплав, то кордон як Бендер штурмують, то в схованках в машинах їдуть - очі від переляку надто великі?
й як написали вище КАБи та ракети не лише на нуль прилітають...
Народ так Тису щтурмуж, що вже 300 курсантів ДПСУ на посилення прислали в Мукачево.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 18:20
Shaman написав: rjkz написав: Denik написав:
Я вже про це писав. Треба всім написати книжку - Моя боротьба.
P.S. В мене така сама "моя боротьба" останні 3 місяці - треба витрачати мільйон бюджетних гривень в місяць на закупівлі військоввого майна за усіма бюджетними правилами ))).
Але мені хоч від прилітаючих КАБів та РСЗВ доводиться ховатися.
Так ты на военно-финансовом фронте?
Понятно.
Клавой не поранься.
На нуле хоть раз был?
тобто є розуміння, що воно не так страшно в армії? а що тоді колеги - то Тису вплав, то кордон як Бендер штурмують, то в схованках в машинах їдуть - очі від переляку надто великі?
й як написали вище КАБи та ракети не лише на нуль прилітають...
Уже в берцах или ахметов бронь обеспечил?
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rjkz
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