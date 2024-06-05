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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2147214821492150
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 18:24

  Bolt написав:Народ так Тису щтурмуж, що вже 300 курсантів ДПСУ на посилення прислали в Мукачево.

300 спартанцев против 5 000 000 армии ухилянтив
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 18:28

Re: Еміграція, заробітчанство

Новости из США (ТМ)
Байден подписал указ о закрытии южной границы.
Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.
Во время избирательной компании перестреляли кучи народа, в том числе кандидатов в мэры и самих мэров.
Недавно писал, что семья одноклассника ребенка недавно прошла через мексиканскую границу.
Некоторое время сидели в Мексике.
Насмотрелись разного.
Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.
Причем на другой стороне улицы полицейских это совсем не интересовало.
Познакомились там с семьей (полагаю тоже расиянцев), которые прожили в ожидании перехода по SBP 1 в относительно безопасном и недешевом месте, но по пути уже к границе были остановлены полицейскими и...ограблены.
Так что, полагаю, если безопасность и есть в Мексике, то в каких-то локальных местах.
rjkz
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  #<1 ... 2147214821492150
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