300 спартанцев против 5 000 000 армии ухилянтив
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Додано: Сер 05 чер, 2024 18:24
Додано: Сер 05 чер, 2024 18:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Новости из США (ТМ)
Байден подписал указ о закрытии южной границы.
Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.
Во время избирательной компании перестреляли кучи народа, в том числе кандидатов в мэры и самих мэров.
Недавно писал, что семья одноклассника ребенка недавно прошла через мексиканскую границу.
Некоторое время сидели в Мексике.
Насмотрелись разного.
Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.
Причем на другой стороне улицы полицейских это совсем не интересовало.
Познакомились там с семьей (полагаю тоже расиянцев), которые прожили в ожидании перехода по SBP 1 в относительно безопасном и недешевом месте, но по пути уже к границе были остановлены полицейскими и...ограблены.
Так что, полагаю, если безопасность и есть в Мексике, то в каких-то локальных местах.
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