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Додано: Сер 05 чер, 2024 18:24
Додано: Сер 05 чер, 2024 18:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Новости из США (ТМ)
Байден подписал указ о закрытии южной границы.
Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.
Во время избирательной компании перестреляли кучи народа, в том числе кандидатов в мэры и самих мэров.
Недавно писал, что семья одноклассника ребенка недавно прошла через мексиканскую границу.
Некоторое время сидели в Мексике.
Насмотрелись разного.
Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.
Причем на другой стороне улицы полицейских это совсем не интересовало.
Познакомились там с семьей (полагаю тоже расиянцев), которые прожили в ожидании перехода по SBP 1 в относительно безопасном и недешевом месте, но по пути уже к границе были остановлены полицейскими и...ограблены.
Так что, полагаю, если безопасность и есть в Мексике, то в каких-то локальных местах.
Додано: Сер 05 чер, 2024 19:54
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:35
А что оппонировать:
Во-первых, кандидатов стреляли везде и всегда, от США, Индии, Бангладеш до даже Украины. Ну а премьер Словакии до сих пор в госпитале с непонятной перспективой…
Во-вторых, с Мексикой в самом деле История прекращена. Кто не успел - тот опоздал.
Чисто ретроспективно:
Еще 3…3,5 года тому назад можно было тупо перейти официально границу просто так. При проходе «просто так» задержали брата моего приятеля (украинец). Я спросил почему из 10-ти человек задержали только его - ответили потому что он весь был в татуировках от пяток до ушей…
Просто бросался в глаза…
Еще 2 года назад можно было вскладчину в Мексике купить авто - ехать официально на нем в США и пограничнику показать карточку входа в плавательный бассейн или библиотеку.
Еще 1,5 года назад фокус с авто/мотоциклом не проходил и потому искала дырку в заборе и что интересно - находили.
Еще ровно год назад можно было прилететь на самолете в Мехико, оттуда добраться до границы, и - тыкая пальцами в смартфон - взять рандеву на встречу с визовым офицером, где ртом рассказать как ты боролся за мир во всем мире, а тебе мешали…
Еще почти ровно 1 год назад - 15 июня 2023 года можно было купить билет на рейс с пересадкой в Стамбуле, прибыть в столицу Мексики (заметьте, никто никого не только не стрелял, но и не сопротивлялся приезду непонятного иностранца), 2-3 недели пожить в отеле в Мехико, тыкая пальцем в смартфон (нужно дату рандеву на границе получить). Когда тыкать надоело - совершенно свободно купить авиабилет на самолет к приграничным городам - прибыть - заплатить 200$ пограничнику за то, что не будет задавать вопрос о цели прибытия в приграничную зону (!) и перейти ножками мост через речку Рио Гранде: и вы - в США.
Переходить было много желающих, потому офицеры США приглашали по 5-6 человек в день (это помимо тех, кто удачно тыкал пальцами в смартфон, а эти типа «без очереди») которых опрашивали, после чего разрешали поселиться в отеле 4* уже на территории США и наутро вылететь в любой штат США.
Что и сделали мои знакомые - я давал подробную сводку.
Ну а стреляли еще в фильме «Белое солнце пустыни»… Где не стреляли… Там же и грабили…
Бывает…
Ну а в целом: все надо делать вовремя…
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:40
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:46
Так і є, будуть здорові і мужні ТЦК-шки (спеціально обмундировані і навчені) дубасити цих безхарактерних і слабких цивільних-гречкосіїв.
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