Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2147214821492150 Додано: Сер 05 чер, 2024 18:24 Bolt написав: Народ так Тису щтурмуж, що вже 300 курсантів ДПСУ на посилення прислали в Мукачево. Народ так Тису щтурмуж, що вже 300 курсантів ДПСУ на посилення прислали в Мукачево.

300 спартанцев против 5 000 000 армии ухилянтив 300 спартанцев против 5 000 000 армии ухилянтив UA Повідомлень: 8371 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1847 раз. Подякували: 2241 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2024 18:28 Re: Еміграція, заробітчанство Новости из США (ТМ)

Байден подписал указ о закрытии южной границы.

Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.

Во время избирательной компании перестреляли кучи народа, в том числе кандидатов в мэры и самих мэров.

Недавно писал, что семья одноклассника ребенка недавно прошла через мексиканскую границу.

Некоторое время сидели в Мексике.

Насмотрелись разного.

Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.

Причем на другой стороне улицы полицейских это совсем не интересовало.

Познакомились там с семьей (полагаю тоже расиянцев), которые прожили в ожидании перехода по SBP 1 в относительно безопасном и недешевом месте, но по пути уже к границе были остановлены полицейскими и...ограблены.

Так что, полагаю, если безопасность и есть в Мексике, то в каких-то локальных местах. rjkz

Повідомлень: 16713 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8366 раз. Подякували: 5257 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2024 20:35 rjkz написав: Новости из США (ТМ)

Байден подписал указ о закрытии южной границы.

Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности. Новости из США (ТМ)Байден подписал указ о закрытии южной границы.Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.

А что оппонировать:

Во-первых, кандидатов стреляли везде и всегда, от США, Индии, Бангладеш до даже Украины. Ну а премьер Словакии до сих пор в госпитале с непонятной перспективой…

Во-вторых, с Мексикой в самом деле История прекращена. Кто не успел - тот опоздал.



Чисто ретроспективно:

Еще 3…3,5 года тому назад можно было тупо перейти официально границу просто так. При проходе «просто так» задержали брата моего приятеля (украинец). Я спросил почему из 10-ти человек задержали только его - ответили потому что он весь был в татуировках от пяток до ушей…

Просто бросался в глаза…



Еще 2 года назад можно было вскладчину в Мексике купить авто - ехать официально на нем в США и пограничнику показать карточку входа в плавательный бассейн или библиотеку.



Еще 1,5 года назад фокус с авто/мотоциклом не проходил и потому искала дырку в заборе и что интересно - находили.



Еще ровно год назад можно было прилететь на самолете в Мехико, оттуда добраться до границы, и - тыкая пальцами в смартфон - взять рандеву на встречу с визовым офицером, где ртом рассказать как ты боролся за мир во всем мире, а тебе мешали…



Еще почти ровно 1 год назад - 15 июня 2023 года можно было купить билет на рейс с пересадкой в Стамбуле, прибыть в столицу Мексики (заметьте, никто никого не только не стрелял, но и не сопротивлялся приезду непонятного иностранца), 2-3 недели пожить в отеле в Мехико, тыкая пальцем в смартфон (нужно дату рандеву на границе получить). Когда тыкать надоело - совершенно свободно купить авиабилет на самолет к приграничным городам - прибыть - заплатить 200$ пограничнику за то, что не будет задавать вопрос о цели прибытия в приграничную зону (!) и перейти ножками мост через речку Рио Гранде: и вы - в США.



Переходить было много желающих, потому офицеры США приглашали по 5-6 человек в день (это помимо тех, кто удачно тыкал пальцами в смартфон, а эти типа «без очереди») которых опрашивали, после чего разрешали поселиться в отеле 4* уже на территории США и наутро вылететь в любой штат США.

Что и сделали мои знакомые - я давал подробную сводку.



Ну а стреляли еще в фильме «Белое солнце пустыни»… Где не стреляли… Там же и грабили…

Бывает…



Ну а в целом: все надо делать вовремя… А что оппонировать:Во-первых, кандидатов стреляли везде и всегда, от США, Индии, Бангладеш до даже Украины. Ну а премьер Словакии до сих пор в госпитале с непонятной перспективой…Во-вторых, с Мексикой в самом деле История прекращена. Кто не успел - тот опоздал.Чисто ретроспективно:Еще 3…3,5 года тому назад можно было тупо перейти официально границу просто так. При проходе «просто так» задержали брата моего приятеля (украинец). Я спросил почему из 10-ти человек задержали только его - ответили потому что он весь был в татуировках от пяток до ушей…Просто бросался в глаза…Еще 2 года назад можно было вскладчину в Мексике купить авто - ехать официально на нем в США и пограничнику показать карточку входа в плавательный бассейн или библиотеку.Еще 1,5 года назад фокус с авто/мотоциклом не проходил и потому искала дырку в заборе и что интересно - находили.Еще ровно год назад можно было прилететь на самолете в Мехико, оттуда добраться до границы, и - тыкая пальцами в смартфон - взять рандеву на встречу с визовым офицером, где ртом рассказать как ты боролся за мир во всем мире, а тебе мешали…Еще почти ровно 1 год назад - 15 июня 2023 года можно было купить билет на рейс с пересадкой в Стамбуле, прибыть в столицу Мексики (заметьте, никто никого не только не стрелял, но и не сопротивлялся приезду непонятного иностранца), 2-3 недели пожить в отеле в Мехико, тыкая пальцем в смартфон (нужно дату рандеву на границе получить). Когда тыкать надоело - совершенно свободно купить авиабилет на самолет к приграничным городам - прибыть - заплатить 200$ пограничнику за то, что не будет задавать вопрос о цели прибытия в приграничную зону (!) и перейти ножками мост через речку Рио Гранде: и вы - в США.Переходить было много желающих, потому офицеры США приглашали по 5-6 человек в день (это помимо тех, кто удачно тыкал пальцами в смартфон, а эти типа «без очереди») которых опрашивали, после чего разрешали поселиться в отеле 4* уже на территории США и наутро вылететь в любой штат США.Что и сделали мои знакомые - я давал подробную сводку.Ну а стреляли еще в фильме «Белое солнце пустыни»… Где не стреляли… Там же и грабили…Бывает…Ну а в целом: все надо делать вовремя… akurt

Повідомлень: 9727 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3608 раз. Подякували: 1279 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2024 20:40 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Народ так Тису щтурмуж, що вже 300 курсантів ДПСУ на посилення прислали в Мукачево. Народ так Тису щтурмуж, що вже 300 курсантів ДПСУ на посилення прислали в Мукачево.

Ну це тільки початок, он вже готують законопроект про створення Зе-отрядів які будуть виламувати двері по квартирах. Ну і про армію сексотів теж. Ну це тільки початок, он вже готують законопроект про створення Зе-отрядів які будуть виламувати двері по квартирах. Ну і про армію сексотів теж. BIGor

Повідомлень: 8958 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1347 раз. Подякували: 1737 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2024 20:46 cherchiltank написав: UA написав: Bolt написав: Народ так Тису щтурмуж, що вже 300 курсантів ДПСУ на посилення прислали в Мукачево. Народ так Тису щтурмуж, що вже 300 курсантів ДПСУ на посилення прислали в Мукачево.

300 спартанцев против 5 000 000 армии ухилянтив 300 спартанцев против 5 000 000 армии ухилянтив

Думаю що армія ухилянтів відхопить піз…люлєй) Думаю що армія ухилянтів відхопить піз…люлєй)

Так і є, будуть здорові і мужні ТЦК-шки (спеціально обмундировані і навчені) дубасити цих безхарактерних і слабких цивільних-гречкосіїв. Так і є, будуть здорові і мужні ТЦК-шки (спеціально обмундировані і навчені) дубасити цих безхарактерних і слабких цивільних-гречкосіїв. BIGor

Повідомлень: 8958 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1347 раз. Подякували: 1737 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2024 22:39 Re: Еміграція, заробітчанство Маю для вас шикарний вихід з ситуації. Йдете, звіряєте дані, проходите ВЛК та їдете в навчальний цеетр. Ну, а далі - як карта складеться. Ви ж не хочете робити правильно (через рекрутинг в нормальні підрозділи - от і будете на тумбочці за 22 000 грн на місяць). Хоча, думаю, боїтеся. Не боялися - були разом зі мною ще в 22-му. bfmgroup Повідомлень: 42 З нами з: 05.01.10 Подякував: 4 раз. Подякували: 4 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2024 23:21 BIGor написав: Ну це тільки початок, он вже готують законопроект про створення Зе-отрядів які будуть виламувати двері по квартирах. Ну і про армію сексотів теж. Ну це тільки початок, он вже готують законопроект про створення Зе-отрядів які будуть виламувати двері по квартирах. Ну і про армію сексотів теж.

Ось ти яке евромайбутнє Ось ти яке евромайбутнє UA Повідомлень: 8371 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1847 раз. Подякували: 2241 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 чер, 2024 23:29 rjkz написав: Новости из США (ТМ)

Байден подписал указ о закрытии южной границы.

Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.

Во время избирательной компании перестреляли кучи народа, в том числе кандидатов в мэры и самих мэров.

Недавно писал, что семья одноклассника ребенка недавно прошла через мексиканскую границу.

Некоторое время сидели в Мексике.

Насмотрелись разного.

Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.

Причем на другой стороне улицы полицейских это совсем не интересовало.

Познакомились там с семьей (полагаю тоже расиянцев), которые прожили в ожидании перехода по SBP 1 в относительно безопасном и недешевом месте, но по пути уже к границе были остановлены полицейскими и...ограблены.

Так что, полагаю, если безопасность и есть в Мексике, то в каких-то локальных местах. Новости из США (ТМ)Байден подписал указ о закрытии южной границы.Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.Во время избирательной компании перестреляли кучи народа, в том числе кандидатов в мэры и самих мэров.Недавно писал, что семья одноклассника ребенка недавно прошла через мексиканскую границу.Некоторое время сидели в Мексике.Насмотрелись разного.Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.Причем на другой стороне улицы полицейских это совсем не интересовало.Познакомились там с семьей (полагаю тоже расиянцев), которые прожили в ожидании перехода по SBP 1 в относительно безопасном и недешевом месте, но по пути уже к границе были остановлены полицейскими и...ограблены.Так что, полагаю, если безопасность и есть в Мексике, то в каких-то локальных местах.

Трохи не наздоганяю тему про Мексику... В чому був прикол цього шляху в США? Хто заїхав через Мексику, той автоматом легалізувався? Чи просто це був шанс потрапити в США і працювати там нелегально? Якщо так, то нема інших шляхів, наприклад, турвіза і т.п. Якщо потрібно просто потрапити на територію США Трохи не наздоганяю тему про Мексику... В чому був прикол цього шляху в США? Хто заїхав через Мексику, той автоматом легалізувався? Чи просто це був шанс потрапити в США і працювати там нелегально? Якщо так, то нема інших шляхів, наприклад, турвіза і т.п. Якщо потрібно просто потрапити на територію США The_Rebel

Повідомлень: 285 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2147214821492150 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Bolt і 4 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор