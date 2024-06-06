300 спартанцев против 5 000 000 армии ухилянтив
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Додано: Сер 05 чер, 2024 18:24
Додано: Сер 05 чер, 2024 18:28
Re: Еміграція, заробітчанство
Новости из США (ТМ)
Байден подписал указ о закрытии южной границы.
Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.
Во время избирательной компании перестреляли кучи народа, в том числе кандидатов в мэры и самих мэров.
Недавно писал, что семья одноклассника ребенка недавно прошла через мексиканскую границу.
Некоторое время сидели в Мексике.
Насмотрелись разного.
Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.
Причем на другой стороне улицы полицейских это совсем не интересовало.
Познакомились там с семьей (полагаю тоже расиянцев), которые прожили в ожидании перехода по SBP 1 в относительно безопасном и недешевом месте, но по пути уже к границе были остановлены полицейскими и...ограблены.
Так что, полагаю, если безопасность и есть в Мексике, то в каких-то локальных местах.
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:35
А что оппонировать:
Во-первых, у «кандидатов» в любой стране судьба такая…
Во-вторых, с Мексикой в самом деле История прекращена. Кто не успел - тот опоздал.
Еще почти ровно 1 год назад - 15 июня 2023 года можно было купить билет на рейс с пересадкой в Стамбуле, прибыть в столицу Мексики (заметьте, никто никого не только не стрелял, но и не сопротивлялся приезду непонятного иностранца), 2-3 недели пожить в отеле в Мехико, наслаждаясь местной кузне й и мексиканским пивом - и тыкая пальцем в смартфон (нужно дату рандеву на границе получить). Когда тыкать надоело - совершенно свободно купить авиабилет на самолет к приграничным городам - прибыть - заплатить 200$ полицейскому за то, что не будет задавать вопрос о цели прибытия в приграничную зону (!) и перейти ножками мост через речку Рио Гранде: и вы - в США.
Что и сделали мои знакомые - я давал подробную сводку.
Ну а в целом: все надо делать вовремя…
Востаннє редагувалось akurt в Чет 06 чер, 2024 01:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:40
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:46
Так і є, будуть здорові і мужні ТЦК-шки (спеціально обмундировані і навчені) дубасити цих безхарактерних і слабких цивільних-гречкосіїв.
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Маю для вас шикарний вихід з ситуації. Йдете, звіряєте дані, проходите ВЛК та їдете в навчальний цеетр. Ну, а далі - як карта складеться. Ви ж не хочете робити правильно (через рекрутинг в нормальні підрозділи - от і будете на тумбочці за 22 000 грн на місяць). Хоча, думаю, боїтеся. Не боялися - були разом зі мною ще в 22-му.
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:21
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:29
Трохи не наздоганяю тему про Мексику... В чому був прикол цього шляху в США? Хто заїхав через Мексику, той автоматом легалізувався? Чи просто це був шанс потрапити в США і працювати там нелегально? Якщо так, то нема інших шляхів, наприклад, турвіза і т.п. Якщо потрібно просто потрапити на територію США
Додано: Чет 06 чер, 2024 00:47
1. Огромному количеству ...и в %% отношении тоже...украинцев тупо отказывали даже в турвизе. Понятно, что большинство граждан "самой бедной страны Европы" готовы потратить тысячи долларов на поездку в США не с туристической целью, а чтобы найти свой путь в эмиграцию или для незаконного заробитчанства.
2. Из п1 ясно что многим попасть по турвизе в США непросто.
С Мексикой у Украины безвиз. У Мексики огромная граница с США.
Поэтому тупо переходили границу и просили ПУ.
ПУ сразу не дают, это занимает обычно годы. Человеку надо как-то существовать это время. Поэтому ему дают разрешение на работу и временный ССН. Все. До момента рассмотрения его кейса USCIS он может жить и работать в США как обычный резидент. Не может только покидать территорию США. Очередь идет медленно, и в каждом штате с разной скоростью. Например, мой предшественник на позиции был на очереди в штате НЙ, а потом переехал в НДж и кейс должны были перевести туда-же. Значит он стартовал заново. И прожив в НЙ около 5 лет в статусе ожидания рассмотрения его кейса по ПУ он уже года 3 живет в НДж. Возможно потом переедет в другой штат.
Додано: Чет 06 чер, 2024 06:44
Це нормально для воюючої країни.
Добровольці закінчились в 2023.
Зермаки чомусь власним прикладом не мотивують, не йдуть на фронт.
Головне, щоб муТрий український нароТ був задоволений.
Особливо 75%, які в 2019 дружненько проголосували за зелене, за "вайни нє будєт!"
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