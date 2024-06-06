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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2148214921502151
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 08:44

  bfmgroup написав:Маю для вас шикарний вихід з ситуації. Йдете, звіряєте дані, проходите ВЛК та їдете в навчальний цеетр. Ну, а далі - як карта складеться. Ви ж не хочете робити правильно (через рекрутинг в нормальні підрозділи - от і будете на тумбочці за 22 000 грн на місяць). Хоча, думаю, боїтеся. Не боялися - були разом зі мною ще в 22-му.

В підрозділи рекрутинг до 42-44 років і вимоги по фізпідготовці, мені 47 і 25 разів я не відіжмуся)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 09:09

  cherchiltank написав:
  bfmgroup написав:Маю для вас шикарний вихід з ситуації. Йдете, звіряєте дані, проходите ВЛК та їдете в навчальний цеетр. Ну, а далі - як карта складеться. Ви ж не хочете робити правильно (через рекрутинг в нормальні підрозділи - от і будете на тумбочці за 22 000 грн на місяць). Хоча, думаю, боїтеся. Не боялися - були разом зі мною ще в 22-му.

В підрозділи рекрутинг до 42-44 років і вимоги по фізпідготовці, мені 47 і 25 разів я не відіжмуся)

Мабуть, жодного дня не служив, як прийнято для їліти в Україні?
Нічого, там навчать і віджиматись, і стріляти.
Frant
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  #<1 ... 2148214921502151
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