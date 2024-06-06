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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2148214921502151
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:16

cherchiltank
Друже, на війні я опинився в 52 роки. Зовсім вже не спортсмен, кабінетний працівник, зі старими спортивними травмами (єдина ціла кінцівка - ліва рука), з усіма нажитими болячками, пропитий, прокурений ))
І шо?
Політ нормальний. Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. Віджиматися від землі на кулаках ніхто змушувати не стане.
Чи ви в ССО з ДШБ та морською піхотою зібралися?
Повірте мені на слово. Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий (потім відхекуватися, але то вже таке).
Коли по бойовій тривозі вам прийдеться від точки евакуації 5 км. дуже-дуже швидко йти до позиції, де побратими гинуть - ви дійдете. Причому, дійдете першим. І залишите за спиною молодих (вже потім вам за це будуть згадувати - типу, старий-старий, а коли треба то... :D )
І в бій з ходу вступите.
А вже потім ляжете на землю, годину будете дивитися в небо і думати - тільки не інфаркт, тільки не інфаркт )))
Я це пережив і не по разу. Знаю.
Так що все нормально.
bfmgroup
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 12:19

  rjkz написав:
1. Огромному количеству ...и в %% отношении тоже...украинцев тупо отказывали даже в турвизе. Понятно, что большинство граждан "самой бедной страны Европы" готовы потратить тысячи долларов на поездку в США не с туристической целью, а чтобы найти свой путь в эмиграцию или для незаконного заробитчанства.
2. Из п1 ясно что многим попасть по турвизе в США непросто.
С Мексикой у Украины безвиз. У Мексики огромная граница с США.
Поэтому тупо переходили границу и просили ПУ.
ПУ сразу не дают, это занимает обычно годы. Человеку надо как-то существовать это время. Поэтому ему дают разрешение на работу и временный ССН. Все. До момента рассмотрения его кейса USCIS он может жить и работать в США как обычный резидент. Не может только покидать территорию США. Очередь идет медленно, и в каждом штате с разной скоростью. Например, мой предшественник на позиции был на очереди в штате НЙ, а потом переехал в НДж и кейс должны были перевести туда-же. Значит он стартовал заново. И прожив в НЙ около 5 лет в статусе ожидания рассмотрения его кейса по ПУ он уже года 3 живет в НДж. Возможно потом переедет в другой штат.

Хм, цікаво, дякую. Тепер зрозумів кейси моїх дальніх знайомих, що зараз в США. Але якщо вони так довго очікують розгляду своєї справи, то чи можуть вони отримати потім постійний статус (пмж по нашому) просто на основі того, що живуть і працюють в США визначений період, наприклад, 5 років у багатьох європейських країнах?
І чи можливий теоретично такий кейс - людина приїздить в США по громадянству країни, що має безвізовий режим з США. А подається потім на притулок як українець, білорус і т.п.?
The_Rebel
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