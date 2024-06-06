cherchiltank
Друже, на війні я опинився в 52 роки. Зовсім вже не спортсмен, кабінетний працівник, зі старими спортивними травмами (єдина ціла кінцівка - ліва рука), з усіма нажитими болячками, пропитий, прокурений ))
І шо?
Політ нормальний. Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. Віджиматися від землі на кулаках ніхто змушувати не стане.
Чи ви в ССО з ДШБ та морською піхотою зібралися?
Повірте мені на слово. Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий (потім відхекуватися, але то вже таке).
Коли по бойовій тривозі вам прийдеться від точки евакуації 5 км. дуже-дуже швидко йти до позиції, де побратими гинуть - ви дійдете. Причому, дійдете першим. І залишите за спиною молодих (вже потім вам за це будуть згадувати - типу, старий-старий, а коли треба то... )
І в бій з ходу вступите.
А вже потім ляжете на землю, годину будете дивитися в небо і думати - тільки не інфаркт, тільки не інфаркт )))
Я це пережив і не по разу. Знаю.
Так що все нормально.