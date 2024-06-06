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#<1 ... 2148214921502151 Додано: Чет 06 чер, 2024 11:16 cherchiltank

Друже, на війні я опинився в 52 роки. Зовсім вже не спортсмен, кабінетний працівник, зі старими спортивними травмами (єдина ціла кінцівка - ліва рука), з усіма нажитими болячками, пропитий, прокурений ))

І шо?

Політ нормальний. Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. Віджиматися від землі на кулаках ніхто змушувати не стане.

Чи ви в ССО з ДШБ та морською піхотою зібралися?

Повірте мені на слово. Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий (потім відхекуватися, але то вже таке).

Коли по бойовій тривозі вам прийдеться від точки евакуації 5 км. дуже-дуже швидко йти до позиції, де побратими гинуть - ви дійдете. Причому, дійдете першим. І залишите за спиною молодих (вже потім вам за це будуть згадувати - типу, старий-старий, а коли треба то... )

І в бій з ходу вступите.

А вже потім ляжете на землю, годину будете дивитися в небо і думати - тільки не інфаркт, тільки не інфаркт )))

Я це пережив і не по разу. Знаю.

Так що все нормально. Друже, на війні я опинився в 52 роки. Зовсім вже не спортсмен, кабінетний працівник, зі старими спортивними травмами (єдина ціла кінцівка - ліва рука), з усіма нажитими болячками, пропитий, прокурений ))І шо?Політ нормальний. Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. Віджиматися від землі на кулаках ніхто змушувати не стане.Чи ви в ССО з ДШБ та морською піхотою зібралися?Повірте мені на слово. Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий (потім відхекуватися, але то вже таке).Коли по бойовій тривозі вам прийдеться від точки евакуації 5 км. дуже-дуже швидко йти до позиції, де побратими гинуть - ви дійдете. Причому, дійдете першим. І залишите за спиною молодих (вже потім вам за це будуть згадувати - типу, старий-старий, а коли треба то...І в бій з ходу вступите.А вже потім ляжете на землю, годину будете дивитися в небо і думати - тільки не інфаркт, тільки не інфаркт )))Я це пережив і не по разу. Знаю.Так що все нормально. bfmgroup Повідомлень: 43 З нами з: 05.01.10 Подякував: 4 раз. Подякували: 6 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2024 12:19 rjkz написав:

1. Огромному количеству ...и в %% отношении тоже...украинцев тупо отказывали даже в турвизе. Понятно, что большинство граждан "самой бедной страны Европы" готовы потратить тысячи долларов на поездку в США не с туристической целью, а чтобы найти свой путь в эмиграцию или для незаконного заробитчанства.

2. Из п1 ясно что многим попасть по турвизе в США непросто.

С Мексикой у Украины безвиз. У Мексики огромная граница с США.

Поэтому тупо переходили границу и просили ПУ.

ПУ сразу не дают, это занимает обычно годы. Человеку надо как-то существовать это время. Поэтому ему дают разрешение на работу и временный ССН. Все. До момента рассмотрения его кейса USCIS он может жить и работать в США как обычный резидент. Не может только покидать территорию США. Очередь идет медленно, и в каждом штате с разной скоростью. Например, мой предшественник на позиции был на очереди в штате НЙ, а потом переехал в НДж и кейс должны были перевести туда-же. Значит он стартовал заново. И прожив в НЙ около 5 лет в статусе ожидания рассмотрения его кейса по ПУ он уже года 3 живет в НДж. Возможно потом переедет в другой штат. 1. Огромному количеству ...и в %% отношении тоже...украинцев тупо отказывали даже в турвизе. Понятно, что большинство граждан "самой бедной страны Европы" готовы потратить тысячи долларов на поездку в США не с туристической целью, а чтобы найти свой путь в эмиграцию или для незаконного заробитчанства.2. Из п1 ясно что многим попасть по турвизе в США непросто.С Мексикой у Украины безвиз. У Мексики огромная граница с США.Поэтому тупо переходили границу и просили ПУ.ПУ сразу не дают, это занимает обычно годы. Человеку надо как-то существовать это время. Поэтому ему дают разрешение на работу и временный ССН. Все. До момента рассмотрения его кейса USCIS он может жить и работать в США как обычный резидент. Не может только покидать территорию США. Очередь идет медленно, и в каждом штате с разной скоростью. Например, мой предшественник на позиции был на очереди в штате НЙ, а потом переехал в НДж и кейс должны были перевести туда-же. Значит он стартовал заново. И прожив в НЙ около 5 лет в статусе ожидания рассмотрения его кейса по ПУ он уже года 3 живет в НДж. Возможно потом переедет в другой штат.

Хм, цікаво, дякую. Тепер зрозумів кейси моїх дальніх знайомих, що зараз в США. Але якщо вони так довго очікують розгляду своєї справи, то чи можуть вони отримати потім постійний статус (пмж по нашому) просто на основі того, що живуть і працюють в США визначений період, наприклад, 5 років у багатьох європейських країнах?

І чи можливий теоретично такий кейс - людина приїздить в США по громадянству країни, що має безвізовий режим з США. А подається потім на притулок як українець, білорус і т.п.? Хм, цікаво, дякую. Тепер зрозумів кейси моїх дальніх знайомих, що зараз в США. Але якщо вони так довго очікують розгляду своєї справи, то чи можуть вони отримати потім постійний статус (пмж по нашому) просто на основі того, що живуть і працюють в США визначений період, наприклад, 5 років у багатьох європейських країнах?І чи можливий теоретично такий кейс - людина приїздить в США по громадянству країни, що має безвізовий режим з США. А подається потім на притулок як українець, білорус і т.п.? The_Rebel

Повідомлень: 286 З нами з: 01.06.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 чер, 2024 12:47 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: Так ты на военно-финансовом фронте?

Понятно.

Клавой не поранься.



На нуле хоть раз был? Так ты на военно-финансовом фронте?Понятно.Клавой не поранься.На нуле хоть раз был?

тобто є розуміння, що воно не так страшно в армії? а що тоді колеги - то Тису вплав, то кордон як Бендер штурмують, то в схованках в машинах їдуть - очі від переляку надто великі?



й як написали вище КАБи та ракети не лише на нуль прилітають... тобто є розуміння, що воно не так страшно в армії? а що тоді колеги - то Тису вплав, то кордон як Бендер штурмують, то в схованках в машинах їдуть - очі від переляку надто великі?й як написали вище КАБи та ракети не лише на нуль прилітають...

Уже в берцах или ахметов бронь обеспечил? Уже в берцах или ахметов бронь обеспечил?

яке ти нахабне та сміливе в США.



ні не в берцях, й броні немає. але не лякаюсь як ти, що будь-яка складність - ти відразу в кущі ховаєшся.



я напевне заробив грошей меньш від тебе, але чесно. й на жаль, не в Ахметова - не працював я в структурах СКМ, ти погано читаєш? а ти маєш запам'ятати - заробив та вкрав - це різні речі, в США так не роблять. яке ти нахабне та сміливе в США.ні не в берцях, й броні немає. але не лякаюсь як ти, що будь-яка складність - ти відразу в кущі ховаєшся.я напевне заробив грошей меньш від тебе, але чесно. й на жаль, не в Ахметова - не працював я в структурах СКМ, ти погано читаєш?а ти маєш запам'ятати - заробив та вкрав - це різні речі, в США так не роблять. Shaman

Повідомлень: 6173 З нами з: 29.09.19 Подякував: 597 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2148214921502151 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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