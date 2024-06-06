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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 чер, 2024 20:40
Bolt написав:
Народ так Тису щтурмуж, що вже 300 курсантів ДПСУ на посилення прислали в Мукачево.
Ну це тільки початок, он вже готують законопроект про створення Зе-отрядів які будуть виламувати двері по квартирах. Ну і про армію сексотів теж.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 20:46
cherchiltank написав: UA написав: Bolt написав:
Народ так Тису щтурмуж, що вже 300 курсантів ДПСУ на посилення прислали в Мукачево.
300 спартанцев против 5 000 000 армии ухилянтив
Думаю що армія ухилянтів відхопить піз…люлєй)
Так і є, будуть здорові і мужні ТЦК-шки (спеціально обмундировані і навчені) дубасити цих безхарактерних і слабких цивільних-гречкосіїв.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 22:39
Маю для вас шикарний вихід з ситуації. Йдете, звіряєте дані, проходите ВЛК та їдете в навчальний цеетр. Ну, а далі - як карта складеться. Ви ж не хочете робити правильно (через рекрутинг в нормальні підрозділи - от і будете на тумбочці за 22 000 грн на місяць). Хоча, думаю, боїтеся. Не боялися - були разом зі мною ще в 22-му.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 23:21
BIGor написав:
Ну це тільки початок, он вже готують законопроект про створення Зе-отрядів які будуть виламувати двері по квартирах. Ну і про армію сексотів теж.
Ось ти яке евромайбутнє
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Додано: Сер 05 чер, 2024 23:29
rjkz написав:
Новости из США (ТМ)
Байден подписал указ о закрытии южной границы.
Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.
Во время избирательной компании перестреляли кучи народа, в том числе кандидатов в мэры и самих мэров.
Недавно писал, что семья одноклассника ребенка недавно прошла через мексиканскую границу.
Некоторое время сидели в Мексике.
Насмотрелись разного.
Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.
Причем на другой стороне улицы полицейских это совсем не интересовало.
Познакомились там с семьей (полагаю тоже расиянцев), которые прожили в ожидании перехода по SBP 1 в относительно безопасном и недешевом месте, но по пути уже к границе были остановлены полицейскими и...ограблены.
Так что, полагаю, если безопасность и есть в Мексике, то в каких-то локальных местах.
Трохи не наздоганяю тему про Мексику... В чому був прикол цього шляху в США? Хто заїхав через Мексику, той автоматом легалізувався? Чи просто це був шанс потрапити в США і працювати там нелегально? Якщо так, то нема інших шляхів, наприклад, турвіза і т.п. Якщо потрібно просто потрапити на територію США
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The_Rebel
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Додано: Чет 06 чер, 2024 00:47
The_Rebel написав: rjkz написав:
Новости из США (ТМ)
Байден подписал указ о закрытии южной границы.
Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.
Во время избирательной компании перестреляли кучи народа, в том числе кандидатов в мэры и самих мэров.
Недавно писал, что семья одноклассника ребенка недавно прошла через мексиканскую границу.
Некоторое время сидели в Мексике.
Насмотрелись разного.
Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.
Причем на другой стороне улицы полицейских это совсем не интересовало.
Познакомились там с семьей (полагаю тоже расиянцев), которые прожили в ожидании перехода по SBP 1 в относительно безопасном и недешевом месте, но по пути уже к границе были остановлены полицейскими и...ограблены.
Так что, полагаю, если безопасность и есть в Мексике, то в каких-то локальных местах.
Трохи не наздоганяю тему про Мексику... В чому був прикол цього шляху в США? Хто заїхав через Мексику, той автоматом легалізувався? Чи просто це був шанс потрапити в США і працювати там нелегально? Якщо так, то нема інших шляхів, наприклад, турвіза і т.п. Якщо потрібно просто потрапити на територію США
1. Огромному количеству ...и в %% отношении тоже...украинцев тупо отказывали даже в турвизе. Понятно, что большинство граждан "самой бедной страны Европы" готовы потратить тысячи долларов на поездку в США не с туристической целью, а чтобы найти свой путь в эмиграцию или для незаконного заробитчанства.
2. Из п1 ясно что многим попасть по турвизе в США непросто.
С Мексикой у Украины безвиз. У Мексики огромная граница с США.
Поэтому тупо переходили границу и просили ПУ.
ПУ сразу не дают, это занимает обычно годы. Человеку надо как-то существовать это время. Поэтому ему дают разрешение на работу и временный ССН. Все. До момента рассмотрения его кейса USCIS он может жить и работать в США как обычный резидент. Не может только покидать территорию США. Очередь идет медленно, и в каждом штате с разной скоростью. Например, мой предшественник на позиции был на очереди в штате НЙ, а потом переехал в НДж и кейс должны были перевести туда-же. Значит он стартовал заново. И прожив в НЙ около 5 лет в статусе ожидания рассмотрения его кейса по ПУ он уже года 3 живет в НДж. Возможно потом переедет в другой штат.
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rjkz
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Додано: Чет 06 чер, 2024 08:44
bfmgroup написав:
Маю для вас шикарний вихід з ситуації. Йдете, звіряєте дані, проходите ВЛК та їдете в навчальний цеетр. Ну, а далі - як карта складеться. Ви ж не хочете робити правильно (через рекрутинг в нормальні підрозділи - от і будете на тумбочці за 22 000 грн на місяць). Хоча, думаю, боїтеся. Не боялися - були разом зі мною ще в 22-му.
В підрозділи рекрутинг до 42-44 років і вимоги по фізпідготовці, мені 47 і 25 разів я не відіжмуся)
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cherchiltank
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Додано: Чет 06 чер, 2024 11:16
cherchiltank
Друже, на війні я опинився в 52 роки. Зовсім вже не спортсмен, кабінетний працівник, зі старими спортивними травмами (єдина ціла кінцівка - ліва рука), з усіма нажитими болячками, пропитий, прокурений ))
І шо?
Політ нормальний. Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. Віджиматися від землі на кулаках ніхто змушувати не стане.
Чи ви в ССО з ДШБ та морською піхотою зібралися?
Повірте мені на слово. Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий (потім відхекуватися, але то вже таке).
Коли по бойовій тривозі вам прийдеться від точки евакуації 5 км. дуже-дуже швидко йти до позиції, де побратими гинуть - ви дійдете. Причому, дійдете першим. І залишите за спиною молодих (вже потім вам за це будуть згадувати - типу, старий-старий, а коли треба то...
)
І в бій з ходу вступите.
А вже потім ляжете на землю, годину будете дивитися в небо і думати - тільки не інфаркт, тільки не інфаркт )))
Я це пережив і не по разу. Знаю.
Так що все нормально.
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Додано: Чет 06 чер, 2024 12:19
rjkz написав:
1. Огромному количеству ...и в %% отношении тоже...украинцев тупо отказывали даже в турвизе. Понятно, что большинство граждан "самой бедной страны Европы" готовы потратить тысячи долларов на поездку в США не с туристической целью, а чтобы найти свой путь в эмиграцию или для незаконного заробитчанства.
2. Из п1 ясно что многим попасть по турвизе в США непросто.
С Мексикой у Украины безвиз. У Мексики огромная граница с США.
Поэтому тупо переходили границу и просили ПУ.
ПУ сразу не дают, это занимает обычно годы. Человеку надо как-то существовать это время. Поэтому ему дают разрешение на работу и временный ССН. Все. До момента рассмотрения его кейса USCIS он может жить и работать в США как обычный резидент. Не может только покидать территорию США. Очередь идет медленно, и в каждом штате с разной скоростью. Например, мой предшественник на позиции был на очереди в штате НЙ, а потом переехал в НДж и кейс должны были перевести туда-же. Значит он стартовал заново. И прожив в НЙ около 5 лет в статусе ожидания рассмотрения его кейса по ПУ он уже года 3 живет в НДж. Возможно потом переедет в другой штат.
Хм, цікаво, дякую. Тепер зрозумів кейси моїх дальніх знайомих, що зараз в США. Але якщо вони так довго очікують розгляду своєї справи, то чи можуть вони отримати потім постійний статус (пмж по нашому) просто на основі того, що живуть і працюють в США визначений період, наприклад, 5 років у багатьох європейських країнах?
І чи можливий теоретично такий кейс - людина приїздить в США по громадянству країни, що має безвізовий режим з США. А подається потім на притулок як українець, білорус і т.п.?
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The_Rebel
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Додано: Чет 06 чер, 2024 16:15
The_Rebel написав: rjkz написав:
1. Огромному количеству ...и в %% отношении тоже...украинцев тупо отказывали даже в турвизе. Понятно, что большинство граждан "самой бедной страны Европы" готовы потратить тысячи долларов на поездку в США не с туристической целью, а чтобы найти свой путь в эмиграцию или для незаконного заробитчанства.
2. Из п1 ясно что многим попасть по турвизе в США непросто.
С Мексикой у Украины безвиз. У Мексики огромная граница с США.
Поэтому тупо переходили границу и просили ПУ.
ПУ сразу не дают, это занимает обычно годы. Человеку надо как-то существовать это время. Поэтому ему дают разрешение на работу и временный ССН. Все. До момента рассмотрения его кейса USCIS он может жить и работать в США как обычный резидент. Не может только покидать территорию США. Очередь идет медленно, и в каждом штате с разной скоростью. Например, мой предшественник на позиции был на очереди в штате НЙ, а потом переехал в НДж и кейс должны были перевести туда-же. Значит он стартовал заново. И прожив в НЙ около 5 лет в статусе ожидания рассмотрения его кейса по ПУ он уже года 3 живет в НДж. Возможно потом переедет в другой штат.
Хм, цікаво, дякую. Тепер зрозумів кейси моїх дальніх знайомих, що зараз в США. Але якщо вони так довго очікують розгляду своєї справи, то чи можуть вони отримати потім постійний статус (пмж по нашому) просто на основі того, що живуть і працюють в США визначений період, наприклад, 5 років у багатьох європейських країнах?
І чи можливий теоретично такий кейс - людина приїздить в США по громадянству країни, що має безвізовий режим з США. А подається потім на притулок як українець, білорус і т.п.?
От одного не очень успешного и умного просителя убежища я слышал россказни о каких-то получениях гринкард после 5 или 7 лет проживания...больше я это ни от кого не слышал и нигде не встречал. А я много чего перелопатил и если-бы такое было, то об этом знал-бы.
Про приезд и ПУ - теоретически может и можно, но сомневаюсь.
По закону, а сейчас и после подписанного Байденом указа, на ПУ могут подаваться люди, которые ЛЕГАЛЬНО попали на территорию США.
То есть, податься Вы можете, пробудете в пендинге до рассмотрения, но потом скорей всего будет отклонение...хотя если попадется добрый офицер и/или хороший адвокат - пуркуа-бы и не па.
На самом деле, возможностей попасть легально в США не так уж и мало.
Просто надо хорошо изучить все возможности.
Кроме широкоизвестных есть ряд не массовых программ.
Вообще, это довольно индивидуально. У кого-то есть родственники. Кто-то может по рабочей визе. Я знаю даже кейс, когда человек, имея фирму в Украине, по турвизе поехал в США, там открыл ЛЛС, вернулся, год делал телодвижения между этими двумя структурами, там ряд требований еще, потом сделал себя релокацию, с этой визой пытался получить ГК в течении 8 лет и в конце концов получил.
Все это время, теоретически, он мог работать только в той фирме, но его жена работала без ограничений.
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rjkz
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