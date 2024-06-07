Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2148214921502151 Додано: Суб 08 чер, 2024 03:17 Re: Еміграція, заробітчанство https://news.liga.net/politics/news/voe ... -izmenilos rjkz

Повідомлень: 16718 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8369 раз. Подякували: 5259 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2024 07:46 Re: Еміграція, заробітчанство До речі, зустрів в інтернеті зраду, що "Чехія депортує ухилянтів". А насправді в них закон про можливість отримувати "дозвіл на роботу" тільки на діючий закордонний паспорт вже 4 роки діє, а тут просто вирішили нагадати у зв'язку із обмеженям консульських послуг, щоб не було сюрпризом. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 08 чер, 2024 07:47, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3222 З нами з: 29.07.22 Подякував: 568 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2024 07:46 rjkz написав: https://news.liga.net/politics/news/voennyy-uchet-dlya-ukraintsev-za-granitsey-uproshten-chto-izmenilos https://news.liga.net/politics/news/voennyy-uchet-dlya-ukraintsev-za-granitsey-uproshten-chto-izmenilos

Зазвичай в укр консульствах не хочуть робити навіть роботу що мають робити по закону (я так розумію через кумовство і призначення посад для якихось "особих" людей, те саме в дипломатії), а тут таке. Зазвичай в укр консульствах не хочуть робити навіть роботу що мають робити по закону (я так розумію через кумовство і призначення посад для якихось "особих" людей, те саме в дипломатії), а тут таке. BIGor

Повідомлень: 8965 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1348 раз. Подякували: 1737 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2024 07:48 Дюрі-бачі написав: До речі, зустрів в інтернеті зраду, що "Чехія депортує ухилянтів". А насправді в них закон про можливість отримувати "дозвіл на роботу" тільки на діючий закордонний паспорт вже 4 роки діє, а тут просто вирішили нагадати у зв'язку із обмеженям консульських послуг. До речі, зустрів в інтернеті зраду, що "Чехія депортує ухилянтів". А насправді в них закон про можливість отримувати "дозвіл на роботу" тільки на діючий закордонний паспорт вже 4 роки діє, а тут просто вирішили нагадати у зв'язку із обмеженям консульських послуг.

Насправді видно, що дуже великі сили кинуті на пропаганду проти власного населення (замість пропаганди проти росіян). Все-таки ОП - це медійники. Насправді видно, що дуже великі сили кинуті на пропаганду проти власного населення (замість пропаганди проти росіян). Все-таки ОП - це медійники. BIGor

Повідомлень: 8965 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1348 раз. Подякували: 1737 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2148214921502151 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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