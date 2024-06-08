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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 чер, 2024 03:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 08 чер, 2024 07:46
Re: Еміграція, заробітчанство
До речі, зустрів в інтернеті зраду, що "Чехія депортує ухилянтів". А насправді в них закон про можливість отримувати "дозвіл на роботу" тільки на діючий закордонний паспорт вже 4 роки діє, а тут просто вирішили нагадати у зв'язку із обмеженям консульських послуг, щоб не було сюрпризом.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 08 чер, 2024 07:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 чер, 2024 07:46
Зазвичай в укр консульствах не хочуть робити навіть роботу що мають робити по закону (я так розумію через кумовство і призначення посад для якихось "особих" людей, те саме в дипломатії), а тут таке.
Додано: Суб 08 чер, 2024 07:48
Насправді видно, що дуже великі сили кинуті на пропаганду проти власного населення (замість пропаганди проти росіян). Все-таки ОП - це медійники.
Додано: Суб 08 чер, 2024 13:46
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
На днях Банк Канади знизив облікову відсоткову ставку з жахливих 5% на рік.
Очікується ще 2 рази поступового зниження.
Це полегшить нашим людям, які працюють в Канаді, купувати житло в кредит.
Докладно на цю тему тут:
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