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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2148214921502151
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 03:17

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/politics/news/voe ... -izmenilos
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 07:46

Re: Еміграція, заробітчанство

До речі, зустрів в інтернеті зраду, що "Чехія депортує ухилянтів". А насправді в них закон про можливість отримувати "дозвіл на роботу" тільки на діючий закордонний паспорт вже 4 роки діє, а тут просто вирішили нагадати у зв'язку із обмеженям консульських послуг, щоб не було сюрпризом.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 08 чер, 2024 07:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 07:46

  rjkz написав:https://news.liga.net/politics/news/voennyy-uchet-dlya-ukraintsev-za-granitsey-uproshten-chto-izmenilos

Зазвичай в укр консульствах не хочуть робити навіть роботу що мають робити по закону (я так розумію через кумовство і призначення посад для якихось "особих" людей, те саме в дипломатії), а тут таке.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 07:48

  Дюрі-бачі написав:До речі, зустрів в інтернеті зраду, що "Чехія депортує ухилянтів". А насправді в них закон про можливість отримувати "дозвіл на роботу" тільки на діючий закордонний паспорт вже 4 роки діє, а тут просто вирішили нагадати у зв'язку із обмеженям консульських послуг.

Насправді видно, що дуже великі сили кинуті на пропаганду проти власного населення (замість пропаганди проти росіян). Все-таки ОП - це медійники.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:46

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

На днях Банк Канади знизив облікову відсоткову ставку з жахливих 5% на рік.
Очікується ще 2 рази поступового зниження.
Це полегшить нашим людям, які працюють в Канаді, купувати житло в кредит.
Докладно на цю тему тут:
https://www.cbc.ca/news/business/bank-o ... 0inflation.
akurt
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