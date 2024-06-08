Додано: Суб 08 чер, 2024 19:29

flysoulfly написав: The_Rebel написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



На днях Банк Канади знизив облікову відсоткову ставку з жахливих 5% на рік.

Очікується ще 2 рази поступового зниження.

Це полегшить нашим людям, які працюють в Канаді, купувати житло в кредит.

Докладно на цю тему тут:

https://www.cbc.ca/news/business/bank-o ... 0inflation . News from CanadaНа днях Банк Канади знизив облікову відсоткову ставку з жахливих 5% на рік.Очікується ще 2 рази поступового зниження.Це полегшить нашим людям, які працюють в Канаді, купувати житло в кредит.Докладно на цю тему тут:

Зазвичай і ціни на нерухомість зростають пропорційно доступності іпотеки, недавній досвід Польщі, про який розказували на цій гілці, не дасть збрехати. Хіба що може повезти тим у кого відразу після зниження ставок буде перший внесок та рішення про іпотеку від банку, бо ціни ростуть все ж таки з невеликим часовим лагом Зазвичай і ціни на нерухомість зростають пропорційно доступності іпотеки, недавній досвід Польщі, про який розказували на цій гілці, не дасть збрехати. Хіба що може повезти тим у кого відразу після зниження ставок буде перший внесок та рішення про іпотеку від банку, бо ціни ростуть все ж таки з невеликим часовим лагом на валютной ветке известный форумный эксперт по экономике уверен в новом скачке инфляции в мире к концу уже этого года из-за идущего дорожания продовольствия и нефти на валютной ветке известный форумный эксперт по экономике уверен в новом скачке инфляции в мире к концу уже этого года из-за идущего дорожания продовольствия и нефти

Меня умиляют такие "форумные эксперты", которые предрекают "Омерике кердык" кидаясь ростом мировых цен на продовольствие и нефтепродукты. При этом сами находятся в Украине.Возможно не слышали, что "пока толстый усохнет...".Напомню, цены на продукты питания в США и Украине в общем-то сопоставимы.Сейчас, ввиду все увеличивающегося длительного отсутствия, не могу корректно сравнивать, но на момент приезда это сделал.Нефтепродукты в США дешевле, газ - намного дешевле, ээ - сейчас не знаю, 21 цент за киловатт, сравнивайте сами.Товары - бОльшей частью дешевле и намного качественней, продаваемых в Украине, причем, зачастую, это относится и товарам одного и того-же бренда.И это все на фоне просто несопоставимой разницы в доходах.И даже войну тут приплетать не надо.Так было и до начала большой войны и до начала АТО.Единственный временной отрезок, когда и реальные зарплаты хоть какого-то значительного числа населения были сопоставимы с американскими и даже цены на киевскую недвигу догнали нйскую - 2005-2008 гг. Но этот праздник жизни давно закончился.