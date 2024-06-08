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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2148214921502151
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 03:17

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.liga.net/politics/news/voe ... -izmenilos
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 07:46

Re: Еміграція, заробітчанство

До речі, зустрів в інтернеті зраду, що "Чехія депортує ухилянтів". А насправді в них закон про можливість отримувати "дозвіл на роботу" тільки на діючий закордонний паспорт вже 4 роки діє, а тут просто вирішили нагадати у зв'язку із обмеженям консульських послуг, щоб не було сюрпризом.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 08 чер, 2024 07:47, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 07:46

  rjkz написав:https://news.liga.net/politics/news/voennyy-uchet-dlya-ukraintsev-za-granitsey-uproshten-chto-izmenilos

Зазвичай в укр консульствах не хочуть робити навіть роботу що мають робити по закону (я так розумію через кумовство і призначення посад для якихось "особих" людей, те саме в дипломатії), а тут таке.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 07:48

  Дюрі-бачі написав:До речі, зустрів в інтернеті зраду, що "Чехія депортує ухилянтів". А насправді в них закон про можливість отримувати "дозвіл на роботу" тільки на діючий закордонний паспорт вже 4 роки діє, а тут просто вирішили нагадати у зв'язку із обмеженям консульських послуг.

Насправді видно, що дуже великі сили кинуті на пропаганду проти власного населення (замість пропаганди проти росіян). Все-таки ОП - це медійники.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 13:46

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

На днях Банк Канади знизив облікову відсоткову ставку з жахливих 5% на рік.
Очікується ще 2 рази поступового зниження.
Це полегшить нашим людям, які працюють в Канаді, купувати житло в кредит.
Докладно на цю тему тут:
https://www.cbc.ca/news/business/bank-o ... 0inflation.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 18:25

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

На днях Банк Канади знизив облікову відсоткову ставку з жахливих 5% на рік.
Очікується ще 2 рази поступового зниження.
Це полегшить нашим людям, які працюють в Канаді, купувати житло в кредит.
Докладно на цю тему тут:
https://www.cbc.ca/news/business/bank-o ... 0inflation.

Зазвичай і ціни на нерухомість зростають пропорційно доступності іпотеки, недавній досвід Польщі, про який розказували на цій гілці, не дасть збрехати. Хіба що може повезти тим у кого відразу після зниження ставок буде перший внесок та рішення про іпотеку від банку, бо ціни ростуть все ж таки з невеликим часовим лагом
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:02

  The_Rebel написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

На днях Банк Канади знизив облікову відсоткову ставку з жахливих 5% на рік.
Очікується ще 2 рази поступового зниження.
Це полегшить нашим людям, які працюють в Канаді, купувати житло в кредит.
Докладно на цю тему тут:
https://www.cbc.ca/news/business/bank-o ... 0inflation.

Зазвичай і ціни на нерухомість зростають пропорційно доступності іпотеки, недавній досвід Польщі, про який розказували на цій гілці, не дасть збрехати. Хіба що може повезти тим у кого відразу після зниження ставок буде перший внесок та рішення про іпотеку від банку, бо ціни ростуть все ж таки з невеликим часовим лагом
на валютной ветке известный форумный эксперт по экономике уверен в новом скачке инфляции в мире к концу уже этого года из-за идущего дорожания продовольствия и нефти
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 19:29

  flysoulfly написав:
  The_Rebel написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Canada

На днях Банк Канади знизив облікову відсоткову ставку з жахливих 5% на рік.
Очікується ще 2 рази поступового зниження.
Це полегшить нашим людям, які працюють в Канаді, купувати житло в кредит.
Докладно на цю тему тут:
https://www.cbc.ca/news/business/bank-o ... 0inflation.

Зазвичай і ціни на нерухомість зростають пропорційно доступності іпотеки, недавній досвід Польщі, про який розказували на цій гілці, не дасть збрехати. Хіба що може повезти тим у кого відразу після зниження ставок буде перший внесок та рішення про іпотеку від банку, бо ціни ростуть все ж таки з невеликим часовим лагом
на валютной ветке известный форумный эксперт по экономике уверен в новом скачке инфляции в мире к концу уже этого года из-за идущего дорожания продовольствия и нефти


Меня умиляют такие "форумные эксперты", которые предрекают "Омерике кердык" кидаясь ростом мировых цен на продовольствие и нефтепродукты. При этом сами находятся в Украине.
Возможно не слышали, что "пока толстый усохнет...".
Напомню, цены на продукты питания в США и Украине в общем-то сопоставимы.
Сейчас, ввиду все увеличивающегося длительного отсутствия, не могу корректно сравнивать, но на момент приезда это сделал.
Нефтепродукты в США дешевле, газ - намного дешевле, ээ - сейчас не знаю, 21 цент за киловатт, сравнивайте сами.
Товары - бОльшей частью дешевле и намного качественней, продаваемых в Украине, причем, зачастую, это относится и товарам одного и того-же бренда.
И это все на фоне просто несопоставимой разницы в доходах.
И даже войну тут приплетать не надо.
Так было и до начала большой войны и до начала АТО.
Единственный временной отрезок, когда и реальные зарплаты хоть какого-то значительного числа населения были сопоставимы с американскими и даже цены на киевскую недвигу догнали нйскую - 2005-2008 гг. Но этот праздник жизни давно закончился.
rjkz
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  #<1 ... 2148214921502151
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