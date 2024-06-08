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#<1 ... 2149215021512152 Додано: Суб 08 чер, 2024 23:01 flysoulfly написав: rjkz

не, эксперт совершенно не про "америкекердык"- наоборот.



он только про то, что слишком рано Центробанки начали снижение учетных ставок, хотя высокая инфляция еще вернется уже через полгода-год. В Штатах, видимо, только после выборов прочуствуется. не, эксперт совершенно не про "америкекердык"- наоборот.он только про то, что слишком рано Центробанки начали снижение учетных ставок, хотя высокая инфляция еще вернется уже через полгода-год. В Штатах, видимо, только после выборов прочуствуется.



Пока сигналы такие, что ФЭД не будет снижать учетку в ближайшее время.

Были расклады, что за некоторое время до выборов будет снижена учетка.

Но вердикт (еще не приговор) Трампу вывел немного вперед Байдена, что дает некий сигнал, что политика ФЭДа будет продолжена.

Кроме того, уровень инфляции выше желаемого.

И в день вердикта суда присяжных фондовые рынки хорошо так просели, то есть, надежды на "дешевый доллар" пошатнулись. Пока сигналы такие, что ФЭД не будет снижать учетку в ближайшее время.Были расклады, что за некоторое время до выборов будет снижена учетка.Но вердикт (еще не приговор) Трампу вывел немного вперед Байдена, что дает некий сигнал, что политика ФЭДа будет продолжена.Кроме того, уровень инфляции выше желаемого.И в день вердикта суда присяжных фондовые рынки хорошо так просели, то есть, надежды на "дешевый доллар" пошатнулись. rjkz

Повідомлень: 16722 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8371 раз. Подякували: 5259 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2024 23:04 akurt написав: Ну а почему вы считаете, что «слишком рано»?

Учетная ставка в Канаде не менялась с 2020 года, за это время весь мир пережил какую-то непонятную пандемию и уже почти все во всем мире пережили всем надоевшую войну в Украине (хотя она и будет продолжаться - за славами Портникова лет 25, если не больше).

Ну вот: было 5%, стало 4,75. С прогнозом еще двух коррекций.

Лично я - который общался с нашими в США - в апреле - думаю, что будет «цепная реакция» и в США.

Сегодня мне из США сообщили, что «квартиры уходят быстро». Ну а почему вы считаете, что «слишком рано»?Учетная ставка в Канаде не менялась с 2020 года, за это время весь мир пережил какую-то непонятную пандемию и уже почти все во всем мире пережили всем надоевшую войну в Украине (хотя она и будет продолжаться - за славами Портникова лет 25, если не больше).Ну вот: было 5%, стало 4,75. С прогнозом еще двух коррекций.Лично я - который общался с нашими в США - в апреле - думаю, что будет «цепная реакция» и в США.Сегодня мне из США сообщили, что «квартиры уходят быстро».



В США неоднородный рынок недвижимости.

Где-то "квартиры уходят быстро", а где-то никак.

Тут, скорее, бОльшее значение имеют миграционные процессы в самих США. В США неоднородный рынок недвижимости.Где-то "квартиры уходят быстро", а где-то никак.Тут, скорее, бОльшее значение имеют миграционные процессы в самих США. rjkz

Повідомлень: 16722 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8371 раз. Подякували: 5259 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2024 23:18 Это правильно.

Сегодня общался с бывшим @нашим@ - а ныне подданным короля Карла XVI Густава.

Ему мама сообщила, что в его родном Днепре цены на недвижимость возросли на 100%.

Подданный короля не мог понять, какими экономическими законами или какими несуществующими ставками рефинансирования в Украине это можно объяснить.

Ох…

Я ему долго пояснял, что это реально может быть.

Я не уверен, что правильно пояснил: в Днепр много лет не заезжал. Но мама его так сказала… akurt

Повідомлень: 9732 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3613 раз. Подякували: 1280 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 чер, 2024 23:46 akurt

у Карла XVI Густава в одном городе есть ли место для жизни приехавших сравнительно одномоментно 200-400 тыс.человек на "пмж"(на полгода-год-два-.......) ?

Вряд ли. Вот и у него бы цены похоже взлетели...

Почему покупают, а не арендуют? - Одним так просто удобнее, привычнее жить, у других относительно нет другого выхода (чиновники, работа именно в Днепре), потому что не хватает жилья в аренду. Ребенка,жену многие отправили в эвакуацию.

"Лишние" ("не последние") деньги есть.

Надежда еще есть. И на ПВО (или , на крайняк, на компенсацию возможно разрушенного из госбюджета) и на всьо остальное. Многие вообще почему-то верят(верили?), что дальше просто будет, как в годы АТО сильно вдали от линии разграничения. у Карла XVI Густаваесть ли место для жизни приехавших сравнительно одномоментно 200-400 тыс.человек на "пмж"(на полгода-год-два-.......) ?Вряд ли. Вот и у него бы цены похоже взлетели...Почему покупают, а не арендуют? - Одним так просто удобнее, привычнее жить, у других относительно нет другого выхода (чиновники, работа именно в Днепре), потому что не хватает жилья в аренду. Ребенка,жену многие отправили в эвакуацию."Лишние" ("не последние") деньги есть.Надежда еще есть. И на ПВО (или , на крайняк, на компенсацию возможно разрушенного из госбюджета) и на всьо остальное. Многие вообще почему-то верят(верили?), что дальше просто будет, как в годы АТО сильно вдали от линии разграничения. flysoulfly Повідомлень: 4959 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1634 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 01:09 akurt написав: Это правильно.

Сегодня общался с бывшим @нашим@ - а ныне подданным короля Карла XVI Густава.

Ему мама сообщила, что в его родном Днепре цены на недвижимость возросли на 100%.

Подданный короля не мог понять, какими экономическими законами или какими несуществующими ставками рефинансирования в Украине это можно объяснить.

Ох…

Я ему долго пояснял, что это реально может быть.

Я не уверен, что правильно пояснил: в Днепр много лет не заезжал. Но мама его так сказала… Это правильно.Сегодня общался с бывшим @нашим@ - а ныне подданным короля Карла XVI Густава.Ему мама сообщила, что в его родном Днепре цены на недвижимость возросли на 100%.Подданный короля не мог понять, какими экономическими законами или какими несуществующими ставками рефинансирования в Украине это можно объяснить.Ох…Я ему долго пояснял, что это реально может быть.Я не уверен, что правильно пояснил: в Днепр много лет не заезжал. Но мама его так сказала…

Это где в Днепре и с какой даты отсчёта цены выросли на 100%? Это где в Днепре и с какой даты отсчёта цены выросли на 100%? Востаннє редагувалось барабашов в Нед 09 чер, 2024 01:12, всього редагувалось 1 раз. барабашов Повідомлень: 4101 З нами з: 16.06.15 Подякував: 275 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 01:10 akurt написав: Это правильно.

Сегодня общался с бывшим @нашим@ - а ныне подданным короля Карла XVI Густава.

Ему мама сообщила, что в его родном Днепре цены на недвижимость возросли на 100%.

Подданный короля не мог понять, какими экономическими законами или какими несуществующими ставками рефинансирования в Украине это можно объяснить.

Ох…

Я ему долго пояснял, что это реально может быть.

Я не уверен, что правильно пояснил: в Днепр много лет не заезжал. Но мама его так сказала… Это правильно.Сегодня общался с бывшим @нашим@ - а ныне подданным короля Карла XVI Густава.Ему мама сообщила, что в его родном Днепре цены на недвижимость возросли на 100%.Подданный короля не мог понять, какими экономическими законами или какими несуществующими ставками рефинансирования в Украине это можно объяснить.Ох…Я ему долго пояснял, что это реально может быть.Я не уверен, что правильно пояснил: в Днепр много лет не заезжал. Но мама его так сказала…

Это где в Днепре и с какой даты отсчёта цены выросли на 100%?

Мама продать свою прелесть хочет или сын наконец то там в королевстве "кирпич" СКВ в матрас отложил и загорелся купить себе кошерную обитель с видом на завод Карла Либкнехта? Это где в Днепре и с какой даты отсчёта цены выросли на 100%?Мама продать свою прелесть хочет или сын наконец то там в королевстве "кирпич" СКВ в матрас отложил и загорелся купить себе кошерную обитель с видом на завод Карла Либкнехта? барабашов Повідомлень: 4101 З нами з: 16.06.15 Подякував: 275 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2149215021512152 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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