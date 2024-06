Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

....

Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий



У Вас же тут противоречие - так никто загонять не стане или таки окажетесь в окопе?

Виконання нормативу проходження смуги перешкод вимагає неабиякої фізпідготовки. А конати в окопі можеш і кволим. На мою думку посил був таким.

Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.

Насмотрелись разного.Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.

там де багато експатів, а не там де багато біженців там де багато експатів, а не там де багато біженців

Ох, и напугаете наших мирных добрых участников форума ужасами...

Ну реально: ну где не стреляют?



News from USA



В апреле я посещал сразу несколько штатов США - среди них наиболее на сегодня заселенные украинцами два штата - Северная Каролина и Южная Каролина.

Мне очень понравилось: ощущение что где-то ан Житомирщине... Или Рівненщині...

Тогда очень свежей была такая история, которую мне рассказывали наши одесситы.

Я бы ее назвал "Четыре выстрела: в руку, два в спину и - контрольный - в голову!"



Версия со стороны потерпевших:

Скромный милый мальчик работал в фирме, которая занималась тем, что несла в народ правду, то есть проводила кабель интернета. Работа трудная и потому бригада, в которой работал погибший, не справлялась с поставленным на Х пятилетку планом. И Обком КПССС и райком КПСС были очень недовольны и скромный милый мальчик решил догнать и перегнать план. Потому поздним вечером пошел "фотографировать столб, на который нужно было навесить кабели интернета".

По чистой случайности столб оказался - кто мог подумать - на территории частной усадьбы добропорядочной семьи, в которой была и есть не только дочь, но и отставной полковник Сил спецоперации в Ираке.

Жена полковника первой заметила, что к дому ее дочери подбирается скромный милый мальчик не только с фотоаппаратом и сообщила об этом мужу. Муж бросил пить свою любимую Кока-Колу и достал из сейфа винчестер, чтобы отпугнуть скоромного милого мальчика, который ночью подглядывал за может быть не самой скромной девочкой.

Полковник выстрелил и попал скромному милому мальчику в ладонь, отчего скромный милый мальчик начал убегать. Полковник предостерегал его от бегства, кричал и требовал остановиться, но тут не слушал простую и понятную английскую речь и убегал: полковник выстрелил еще два раза - попал - ясное дело - в спину. Потом добил злодея - кто же сомневался - контрольным выстрелом в голову.



Прибывшим на место происшествия полицейским полковник высказал совершенно глупую мысль о том, что "...в штате Северная Каролина собственник жилья имеет право на защиту собственности и если грабитель зашел на территорию вашего дома, то вы можете его убить не боясь ответственности".



Версия со стороны владельца дома:

Милым мальчиком оказался бородатый и страшный на внешний вид Rххххх Dххххх (имя и фамилию я удалил), 35 лет, was shot to death on the evening of May 3 during an altercation with an unnamed U.S. military service person on the outskirts of Carthage, a city in North Carolina located an hour away from Fort Liberty, one of the largest U.S. military bases.



(замечу что это недалеко от шоссе 95, я там осознанно НЕ проезжал - а проезжал по шоссе 77 в сторону Атлантического океана)



Прибывшая полиция зафиксировал, что погибший НЕ БЫЛ одет в служебную форму или комбинезон. Не имел на себе признаки принадлежности к фирме - подрядчику, расположенной в Чикаго (примерно 1000 км и 11 часов езды на авто).

Не имел при себе каких-либо документов (!).



Оказалось, что этнический чеченец Рххххх Дххххх, судя по всему, приехал в США в 2022 или 2023 году. По данным полиции, он жил в Чикаго, штат Иллинойс.

На момент смерти Дххххх работал в компании (удалено), которая предоставляет «инфраструктурные решения» в сфере коммунальных услуг. Компания основана уроженцем Молдовы (! - ну и молдаване скромные - и в Париже на днях куролесили) и насчитывает среди своих сотрудников множество выходцев из стран, входивших когда-то в состав Советского Союза.

Поначалу было установлено, что он находился в США нелегально.



Однако дальнейшее следствие показало, что имел category C08 work permit на свое имя. (Рermits are issued to individuals who have a pending asylum application.)

Вскоре обнаружили и друга погибшего - тоже чеченец (Police discovered another Chechen man, Aхххххх Dхххххх, 31 года.



Вскоре объявился и третий такого же происхождения.

Вскоре стало известно, что иностранных граждан останавливают два или три раза в неделю у ворот американских военных баз и объектов.



Ну вот классика: и оказался не в том месте, и не в то время (позднее 20-00 вечера на территории чужой усадьбы) и интересовался тем, что НЕ должно интересовать.

А там с этим строго.

Ну а я ехал в апреле на арендованном авто по дорогам штатов, наслаждался природой (реки и озера) и немного удивлялся полному отсутствию каки-либо заборов у частных домов.

