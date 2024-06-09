akurt написав:
...і напрочуд точною стає фраза, яка вам особисто так не сподобалася:
«А що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавець буде платити гроші?».
В ці дні для мільйонів українців ця фраза стала фундаментальною: який в тебе досвід, спеціальність, знання, кваліфікація, вміння, за які тобі заплатять гроші?
Вам дуже не сподобалася моя фраза про те, що без такої боротьби в Україні як був бідним та босим, так і залишишся.
А фраза вірна і вона полегшена у порівняні з наступною тезою, яку ви не виривали із контексту, а просто відкинули.
цитувати весь твій потік свідомості нема сенсу, але коли ти намагаєшся зі мной реально дискутувати, то повторюєш мої тези
, а не свої фантазії. результат є
з приводу фрази - більш розширена цитата
akurt написав:
«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.
Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.
й що б ти зараз не розповідав, ти мав на увазі, що в Україні як би ти не працював, результату не буде - а це відверта брехня. ти й сам по легенді непогано заробив саме в Україні
но нехай залишиться твоє трактування.
може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме.
з приводу питання життя/смерті за кордоном ти все одно перебільшуєш - соціальний захист там набагато вищий, тому з голоду не помруть, та й жити де буде. але так, треба перебувати в країні легально. тому усі ці пропозиції потрапити будь-яким шляхом до країні мрій - такі собі поради, нехай залишаться на совісті тих, хто це пропонує.
а так давай ще раз - емігрувати простіше, коли в тебе робоча спеціальність - так й налаштовані програми країн. працювати в офісі там є кому, нема кому працювати на будівництві та на конвеєрі. а для роботи головою мовний бар'єр є великою перешкодою, й подолати його можливо але важко й не для всіх - краще років в 25-30.
відповідно й освіта теж не панацея. як не дивно, сам визнаєш, що можуть просто відрахувати. й якщо на умовного економіста розуміння мови може й вистачить, то на інженера/фізика й на рідній мові багато хто не подужає. якраз я знаю декілька виключень з цього, але діти - або медалісти 27 ФМЛ з Харкова, або учасники міжнародних олімпіад з математики/фізики - тобто рівень аж ніяк не середній.
тому ти лише підтверджуєш мої висновки - еміграція після 45 років білого комірця, якщо не має в кишені кілька сотень куо - в переважній більшості немає сенсу. й умовного касира АТБ теж - бо ця людина не заробить собі на житло/пенсію. так, є соцпрограми, але жити десь в маргінальному районі за кордоном - таке собі задоволення. приклад з вдовою академіка якраз дуже вдало пояснив, що не завжди еміграція слушна.