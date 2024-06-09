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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 чер, 2024 08:14
rjkz написав:
Новости из США (ТМ)
Байден подписал указ о закрытии южной границы.
Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.
Во время избирательной компании перестреляли кучи народа, в том числе кандидатов в мэры и самих мэров.
Недавно писал, что семья одноклассника ребенка недавно прошла через мексиканскую границу.
Некоторое время сидели в Мексике.
Насмотрелись разного.
Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.
Причем на другой стороне улицы полицейских это совсем не интересовало.
Познакомились там с семьей (полагаю тоже расиянцев), которые прожили в ожидании перехода по SBP 1 в относительно безопасном и недешевом месте, но по пути уже к границе были остановлены полицейскими и...ограблены.
Так что, полагаю, если безопасность и есть в Мексике, то в каких-то локальных местах.
там де багато експатів, а не там де багато біженців
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flyman
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Додано: Нед 09 чер, 2024 10:03
bfmgroup написав:
Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. .
....
Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий
У Вас же тут противоречие - так никто загонять не стане или таки окажетесь в окопе?
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katso
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Додано: Нед 09 чер, 2024 10:18
katso написав: bfmgroup написав:
Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. .
....
Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий
У Вас же тут противоречие - так никто загонять не стане или таки окажетесь в окопе?
Виконання нормативу проходження смуги перешкод вимагає неабиякої фізпідготовки. А конати в окопі можеш і кволим. На мою думку посил був таким.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 12:27
akurt написав:
...і напрочуд точною стає фраза, яка вам особисто так не сподобалася:
«А що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавець буде платити гроші?».
В ці дні для мільйонів українців ця фраза стала фундаментальною: який в тебе досвід, спеціальність, знання, кваліфікація, вміння, за які тобі заплатять гроші?
Вам дуже не сподобалася моя фраза про те, що без такої боротьби в Україні як був бідним та босим, так і залишишся.
А фраза вірна і вона полегшена у порівняні з наступною тезою, яку ви не виривали із контексту, а просто відкинули.
цитувати весь твій потік свідомості нема сенсу, але коли ти намагаєшся зі мной реально дискутувати, то повторюєш мої тези
, а не свої фантазії. результат є
з приводу фрази - більш розширена цитата
akurt написав:
«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.
Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.
й що б ти зараз не розповідав, ти мав на увазі, що в Україні як би ти не працював, результату не буде - а це відверта брехня. ти й сам по легенді непогано заробив саме в Україні
но нехай залишиться твоє трактування.
може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме.
з приводу питання життя/смерті за кордоном ти все одно перебільшуєш - соціальний захист там набагато вищий, тому з голоду не помруть, та й жити де буде. але так, треба перебувати в країні легально. тому усі ці пропозиції потрапити будь-яким шляхом до країні мрій - такі собі поради, нехай залишаться на совісті тих, хто це пропонує.
а так давай ще раз - емігрувати простіше, коли в тебе робоча спеціальність - так й налаштовані програми країн. працювати в офісі там є кому, нема кому працювати на будівництві та на конвеєрі. а для роботи головою мовний бар'єр є великою перешкодою, й подолати його можливо але важко й не для всіх - краще років в 25-30.
відповідно й освіта теж не панацея. як не дивно, сам визнаєш, що можуть просто відрахувати. й якщо на умовного економіста розуміння мови може й вистачить, то на інженера/фізика й на рідній мові багато хто не подужає. якраз я знаю декілька виключень з цього, але діти - або медалісти 27 ФМЛ з Харкова, або учасники міжнародних олімпіад з математики/фізики - тобто рівень аж ніяк не середній.
тому ти лише підтверджуєш мої висновки - еміграція після 45 років білого комірця, якщо не має в кишені кілька сотень куо - в переважній більшості немає сенсу. й умовного касира АТБ теж - бо ця людина не заробить собі на житло/пенсію. так, є соцпрограми, але жити десь в маргінальному районі за кордоном - таке собі задоволення. приклад з вдовою академіка якраз дуже вдало пояснив, що не завжди еміграція слушна.
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Shaman
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Додано: Нед 09 чер, 2024 15:35
Shaman написав:
може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме.
Ось тут категорично не згідний.
Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$. Медіана в районі 700$
На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$. медіана ж біля 3000$
Верхня межа +/- однакова, а от нижня межа і медіана
в Україні значно нижча. А орієнтуватись потрібно саме на медіану.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 09 чер, 2024 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 15:58
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме.
Ось тут категорично не згідний.
Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства
. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$.
На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$
не багато галузей, а державні галузі - в приватному секторі такого й близько немає. це й з приводу держпідприємств теж
я так бачу можливість отримати гранти більш залежить від активності науковця, а не від посади - хто шукає, той знайде. в мене таке склалося враження про цю тему, є кого спитати. якраз зіткнувся з тим, що декому західних зп виявилося мало, в Україні з урахуванням грантів більше перспектив
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Shaman
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:03
Shaman написав:
я так бачу можливість отримати гранти більш залежить від активності науковця, а не від посади
На 90% залежить від наявності професора-керівника, який має зв'язки з потрібними людьми, щоб включили в заявку.
Простий доцент з УжНУ може хоч 1000 заявок подати, але якщо там не буде якихось "серйозних" людей, скажімо професора із Нью-Йорка з профілем публікацій по темі, то такі заявки не дійдуть навіть до рецензентів.
Та хоча знайома працює в Голандії дослідником і там теж гранти всі зав'язані на особистих знайомствах і софт скілах.
Shaman написав:
в приватному секторі такого й близько немає.
Cкільки в Україні приватних підприємців виграє тендери на "барабани за мільйон (с)" чи "Ремонт площі Петефі" ? . Так от, якщо робиш на такого підприємця, то зарплата в рази вища, ніж на чесного. Особливо коли треба скласти якийсь кошторис чи підписати акт виконаних робіт.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:12
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме.
Ось тут категорично не згідний.
Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$. Медіана в районі 700$
На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$. медіана ж біля 3000$
Верхня межа +/- однакова, а от нижня межа і медіана
в Україні значно нижча. А орієнтуватись потрібно саме на медіану.
Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди.
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flyman
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:20
flyman написав:
Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди.
Все дуже індивідуально.
ИМХО десь 80% українців при еміграції будуть жити на мінімальному рівні для цивілізованого світу, який значно вищий, ніж був в них в Україні.
10% суттєво погіршать свій рівень життя. Ті хто був успішний в Україні, скажімо ІТ-шники чи якісь чиновники, а стануть середнім класом.
10% зможуть зберегти свій високий рівень життя - це найбільш працьовиті та талановиті, а також ті, хто має достатній рівень капіталу (мільйони доларів).
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