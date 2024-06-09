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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2150215121522153> Додано: Нед 09 чер, 2024 08:14 rjkz написав: Новости из США (ТМ)

Байден подписал указ о закрытии южной границы.

Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.

Во время избирательной компании перестреляли кучи народа, в том числе кандидатов в мэры и самих мэров.

Недавно писал, что семья одноклассника ребенка недавно прошла через мексиканскую границу.

Некоторое время сидели в Мексике.

Насмотрелись разного.

Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.

Причем на другой стороне улицы полицейских это совсем не интересовало.

Познакомились там с семьей (полагаю тоже расиянцев), которые прожили в ожидании перехода по SBP 1 в относительно безопасном и недешевом месте, но по пути уже к границе были остановлены полицейскими и...ограблены.

Так что, полагаю, если безопасность и есть в Мексике, то в каких-то локальных местах. Новости из США (ТМ)Байден подписал указ о закрытии южной границы.Теперь прооппонирую акурту насчет Мексики и ее безопасности.Во время избирательной компании перестреляли кучи народа, в том числе кандидатов в мэры и самих мэров.Недавно писал, что семья одноклассника ребенка недавно прошла через мексиканскую границу.Некоторое время сидели в Мексике.Насмотрелись разного.Грабежи, воровство и даже изнасилования на улице среди белого дня.Причем на другой стороне улицы полицейских это совсем не интересовало.Познакомились там с семьей (полагаю тоже расиянцев), которые прожили в ожидании перехода по SBP 1 в относительно безопасном и недешевом месте, но по пути уже к границе были остановлены полицейскими и...ограблены.Так что, полагаю, если безопасность и есть в Мексике, то в каких-то локальных местах.

там де багато експатів, а не там де багато біженців там де багато експатів, а не там де багато біженців flyman

Повідомлень: 35277 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2776 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 10:03 bfmgroup написав: Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. .

....

Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. .....Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий



У Вас же тут противоречие - так никто загонять не стане или таки окажетесь в окопе? У Вас же тут противоречие - так никто загонять не стане или таки окажетесь в окопе? katso

Повідомлень: 1136 З нами з: 16.05.12 Подякував: 116 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 10:18 katso написав: bfmgroup написав: Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. .

....

Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. .....Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий



У Вас же тут противоречие - так никто загонять не стане или таки окажетесь в окопе? У Вас же тут противоречие - так никто загонять не стане или таки окажетесь в окопе?

Виконання нормативу проходження смуги перешкод вимагає неабиякої фізпідготовки. А конати в окопі можеш і кволим. На мою думку посил був таким. Виконання нормативу проходження смуги перешкод вимагає неабиякої фізпідготовки. А конати в окопі можеш і кволим. На мою думку посил був таким. gonchik74

Повідомлень: 766 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 12:27 akurt написав: ...і напрочуд точною стає фраза, яка вам особисто так не сподобалася:

«А що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавець буде платити гроші?».



В ці дні для мільйонів українців ця фраза стала фундаментальною: який в тебе досвід, спеціальність, знання, кваліфікація, вміння, за які тобі заплатять гроші?



Вам дуже не сподобалася моя фраза про те, що без такої боротьби в Україні як був бідним та босим, так і залишишся.

А фраза вірна і вона полегшена у порівняні з наступною тезою, яку ви не виривали із контексту, а просто відкинули. ...і напрочуд точною стає фраза, яка вам особисто так не сподобалася:«А що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавець буде платити гроші?».В ці дні для мільйонів українців ця фраза стала фундаментальною: який в тебе досвід, спеціальність, знання, кваліфікація, вміння, за які тобі заплатять гроші?Вам дуже не сподобалася моя фраза про те, що без такої боротьби в Україні як був бідним та босим, так і залишишся.А фраза вірна і вона полегшена у порівняні з наступною тезою, яку ви не виривали із контексту, а просто відкинули.

цитувати весь твій потік свідомості нема сенсу, але коли ти намагаєшся зі мной реально дискутувати, то повторюєш мої тези, а не свої фантазії. результат є



з приводу фрази - більш розширена цитата

akurt написав: «Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»

Якщо мова йде про життя в Україні, то як був голим босим - так і будеш.

Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.

«Що ти таке вмієш робити, за що тобі інші люди/працедавці заплатять гроші?»Якщо мова йде про тих українців - слід погодитися та прийняти - їх мільйони - які опинилися в Еміграції, то це питання виживання родини.

й що б ти зараз не розповідав, ти мав на увазі, що в Україні як би ти не працював, результату не буде - а це відверта брехня. ти й сам по легенді непогано заробив саме в Україні но нехай залишиться твоє трактування.



може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме.



з приводу питання життя/смерті за кордоном ти все одно перебільшуєш - соціальний захист там набагато вищий, тому з голоду не помруть, та й жити де буде. але так, треба перебувати в країні легально. тому усі ці пропозиції потрапити будь-яким шляхом до країні мрій - такі собі поради, нехай залишаться на совісті тих, хто це пропонує.



а так давай ще раз - емігрувати простіше, коли в тебе робоча спеціальність - так й налаштовані програми країн. працювати в офісі там є кому, нема кому працювати на будівництві та на конвеєрі. а для роботи головою мовний бар'єр є великою перешкодою, й подолати його можливо але важко й не для всіх - краще років в 25-30.



відповідно й освіта теж не панацея. як не дивно, сам визнаєш, що можуть просто відрахувати. й якщо на умовного економіста розуміння мови може й вистачить, то на інженера/фізика й на рідній мові багато хто не подужає. якраз я знаю декілька виключень з цього, але діти - або медалісти 27 ФМЛ з Харкова, або учасники міжнародних олімпіад з математики/фізики - тобто рівень аж ніяк не середній.



тому ти лише підтверджуєш мої висновки - еміграція після 45 років білого комірця, якщо не має в кишені кілька сотень куо - в переважній більшості немає сенсу. й умовного касира АТБ теж - бо ця людина не заробить собі на житло/пенсію. так, є соцпрограми, але жити десь в маргінальному районі за кордоном - таке собі задоволення. приклад з вдовою академіка якраз дуже вдало пояснив, що не завжди еміграція слушна. цитувати весь твій потік свідомості нема сенсу, але коли ти намагаєшся зі мной реально дискутувати, то повторюєш, а не свої фантазії. результат єз приводу фрази - більш розширена цитатай що б ти зараз не розповідав, ти мав на увазі, що в Україні як би ти не працював, результату не буде - а це відверта брехня. ти й сам по легенді непогано заробив саме в Україніно нехай залишиться твоє трактування.може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме.з приводу питання життя/смерті за кордоном ти все одно перебільшуєш - соціальний захист там набагато вищий, тому з голоду не помруть, та й жити де буде. але так, треба перебувати в країні легально. тому усі ці пропозиції потрапити будь-яким шляхом до країні мрій - такі собі поради, нехай залишаться на совісті тих, хто це пропонує.а так давай ще раз - емігрувати простіше, коли в тебе робоча спеціальність - так й налаштовані програми країн. працювати в офісі там є кому, нема кому працювати на будівництві та на конвеєрі. а для роботи головою мовний бар'єр є великою перешкодою, й подолати його можливо але важко й не для всіх - краще років в 25-30.відповідно й освіта теж не панацея. як не дивно, сам визнаєш, що можуть просто відрахувати. й якщо на умовного економіста розуміння мови може й вистачить, то на інженера/фізика й на рідній мові багато хто не подужає. якраз я знаю декілька виключень з цього, але діти - або медалісти 27 ФМЛ з Харкова, або учасники міжнародних олімпіад з математики/фізики - тобто рівень аж ніяк не середній.тому ти лише підтверджуєш мої висновки - еміграція після 45 років білого комірця, якщо не має в кишені кілька сотень куо - в переважній більшості немає сенсу. й умовного касира АТБ теж - бо ця людина не заробить собі на житло/пенсію. так, є соцпрограми, але жити десь в маргінальному районі за кордоном - таке собі задоволення. приклад з вдовою академіка якраз дуже вдало пояснив, що не завжди еміграція слушна. Shaman

Повідомлень: 6190 З нами з: 29.09.19 Подякував: 597 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 15:35 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме. може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме.

Ось тут категорично не згідний.

Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$. Медіана в районі 700$

На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$. медіана ж біля 3000$



Верхня межа +/- однакова, а от нижня межа і медіана в Україні значно нижча. А орієнтуватись потрібно саме на медіану. Ось тут категорично не згідний.Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$. Медіана в районі 700$На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$. медіана ж біля 3000$Верхня межа +/- однакова, а от нижня межа ів Україні значно нижча. А орієнтуватись потрібно саме на медіану. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 09 чер, 2024 15:59, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3230 З нами з: 29.07.22 Подякував: 569 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 15:58 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме. може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме.

Ось тут категорично не згідний.

Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$.

На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$ Ось тут категорично не згідний.Багато галузей в Україні де. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$.На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$

не багато галузей, а державні галузі - в приватному секторі такого й близько немає. це й з приводу держпідприємств теж



я так бачу можливість отримати гранти більш залежить від активності науковця, а не від посади - хто шукає, той знайде. в мене таке склалося враження про цю тему, є кого спитати. якраз зіткнувся з тим, що декому західних зп виявилося мало, в Україні з урахуванням грантів більше перспектив не багато галузей, а державні галузі - в приватному секторі такого й близько немає. це й з приводу держпідприємств тежя так бачу можливість отримати гранти більш залежить від активності науковця, а не від посади - хто шукає, той знайде. в мене таке склалося враження про цю тему, є кого спитати. якраз зіткнувся з тим, що декому західних зп виявилося мало, в Україні з урахуванням грантів більше перспектив Shaman

Повідомлень: 6190 З нами з: 29.09.19 Подякував: 597 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 16:03 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: я так бачу можливість отримати гранти більш залежить від активності науковця, а не від посади я так бачу можливість отримати гранти більш залежить від активності науковця, а не від посади

На 90% залежить від наявності професора-керівника, який має зв'язки з потрібними людьми, щоб включили в заявку.

Простий доцент з УжНУ може хоч 1000 заявок подати, але якщо там не буде якихось "серйозних" людей, скажімо професора із Нью-Йорка з профілем публікацій по темі, то такі заявки не дійдуть навіть до рецензентів.

Та хоча знайома працює в Голандії дослідником і там теж гранти всі зав'язані на особистих знайомствах і софт скілах.



Shaman написав: в приватному секторі такого й близько немає. в приватному секторі такого й близько немає.

Cкільки в Україні приватних підприємців виграє тендери на "барабани за мільйон (с)" чи "Ремонт площі Петефі" ? . Так от, якщо робиш на такого підприємця, то зарплата в рази вища, ніж на чесного. Особливо коли треба скласти якийсь кошторис чи підписати акт виконаних робіт. На 90% залежить від наявності професора-керівника, який має зв'язки з потрібними людьми, щоб включили в заявку.Простий доцент з УжНУ може хоч 1000 заявок подати, але якщо там не буде якихось "серйозних" людей, скажімо професора із Нью-Йорка з профілем публікацій по темі, то такі заявки не дійдуть навіть до рецензентів.Та хоча знайома працює в Голандії дослідником і там теж гранти всі зав'язані на особистих знайомствах і софт скілах.Cкільки в Україні приватних підприємців виграє тендери на "барабани за мільйон (с)" чи "Ремонт площі Петефі" ? . Так от, якщо робиш на такого підприємця, то зарплата в рази вища, ніж на чесного. Особливо коли треба скласти якийсь кошторис чи підписати акт виконаних робіт. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3230 З нами з: 29.07.22 Подякував: 569 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 16:12 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме. може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме.

Ось тут категорично не згідний.

Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$. Медіана в районі 700$

На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$. медіана ж біля 3000$



Верхня межа +/- однакова, а от нижня межа і медіана в Україні значно нижча. А орієнтуватись потрібно саме на медіану. Ось тут категорично не згідний.Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$. Медіана в районі 700$На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$. медіана ж біля 3000$Верхня межа +/- однакова, а от нижня межа ів Україні значно нижча. А орієнтуватись потрібно саме на медіану.

Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди. Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди. flyman

Повідомлень: 35277 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2776 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 16:20 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди. Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди.

Все дуже індивідуально.

ИМХО десь 80% українців при еміграції будуть жити на мінімальному рівні для цивілізованого світу, який значно вищий, ніж був в них в Україні.

10% суттєво погіршать свій рівень життя. Ті хто був успішний в Україні, скажімо ІТ-шники чи якісь чиновники, а стануть середнім класом.

10% зможуть зберегти свій високий рівень життя - це найбільш працьовиті та талановиті, а також ті, хто має достатній рівень капіталу (мільйони доларів). Все дуже індивідуально.ИМХО десь 80% українців при еміграції будуть жити на мінімальному рівні для цивілізованого світу, який значно вищий, ніж був в них в Україні.10% суттєво погіршать свій рівень життя. Ті хто був успішний в Україні, скажімо ІТ-шники чи якісь чиновники, а стануть середнім класом.10% зможуть зберегти свій високий рівень життя - це найбільш працьовиті та талановиті, а також ті, хто має достатній рівень капіталу (мільйони доларів). Дюрі-бачі

Повідомлень: 3230 З нами з: 29.07.22 Подякував: 569 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 16:27 flyman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме. може людина якісно працювати в тому, що потрібно - буде успіх й в Україні, й за кордоном. ця формула універсальна. немає вмінь/бажання працювати - а займати умовну посаду касира АТБ в 40 років - це саме про те, за кордоном дива не буде, буде те саме.

Ось тут категорично не згідний.

Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$. Медіана в районі 700$

На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$. медіана ж біля 3000$



Верхня межа +/- однакова, а от нижня межа і медіана в Україні значно нижча. А орієнтуватись потрібно саме на медіану. Ось тут категорично не згідний.Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$. Медіана в районі 700$На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$. медіана ж біля 3000$Верхня межа +/- однакова, а от нижня межа ів Україні значно нижча. А орієнтуватись потрібно саме на медіану.

Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди. Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди.

flyman - а щось по темі? й де я казав про загальні проблеми в емігрантів - зазвичай кажу про конкретні категорії, кому є сенс емігрувати, кому немає. читайте уважно, й буде щастя - а щось по темі?й де я казав про загальні проблеми в емігрантів - зазвичай кажу про конкретні категорії, кому є сенс емігрувати, кому немає. читайте уважно, й буде щастя Shaman

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