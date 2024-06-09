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#<1 ... 2150215121522153 Додано: Нед 09 чер, 2024 16:36 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: я так бачу можливість отримати гранти більш залежить від активності науковця, а не від посади я так бачу можливість отримати гранти більш залежить від активності науковця, а не від посади

На 90% залежить від наявності професора-керівника, який має зв'язки з потрібними людьми, щоб включили в заявку.

Простий доцент з УжНУ може хоч 1000 заявок подати, але якщо там не буде якихось "серйозних" людей, скажімо професора із Нью-Йорка з профілем публікацій по темі, то такі заявки не дійдуть навіть до рецензентів.

Та хоча знайома працює в Голандії дослідником і там теж гранти всі зав'язані на особистих знайомствах і софт скілах. На 90% залежить від, який має зв'язки з потрібними людьми, щоб включили в заявку.Простий доцент з УжНУ може хоч 1000 заявок подати, але якщо там не буде якихось "серйозних" людей, скажімо професора із Нью-Йорка з профілем публікацій по темі, то такі заявки не дійдуть навіть до рецензентів.Та хоча знайома працює в Голандії дослідником і там теж гранти всі зав'язані на особистих знайомствах і софт скілах.

а самому стати таким професором? мої знайомі якраз вже доктори-професори.



й схоже ми кажемо про різні речі. ви як отримати гранти, щоб розпиляти. а кажу, що якщо людина активно займається наукою та пошуком грантів, то вона їх знайде - й керівника знайде, й ресурси. не повірю, що без хабарів активна та розумна людина, не зможе отримати. хабарі потрібні тим, хто хоче отримати не напружуючись

Shaman написав: в приватному секторі такого й близько немає. в приватному секторі такого й близько немає.

Cкільки в Україні приватних підприємців виграє тендери на "барабани за мільйон (с)" чи "Ремонт площі Петефі" ? . Так от, якщо робиш на такого підприємця, то зарплата в рази вища, ніж на чесного. Особливо коли треба скласти якийсь кошторис чи підписати акт виконаних робіт. Cкільки в Україні приватних підприємців виграє тендери на "барабани за мільйон (с)" чи "Ремонт площі Петефі" ? . Так от, якщо робиш на такого підприємця, то зарплата. Особливо коли треба скласти якийсь кошторис чи підписати акт виконаних робіт.

ви знаєте такі приклади чи придумали? бо цього немає. може чогось не знаю, бо сектор хабарів - не моя тема, але як працюють всі ці схеми? потрібна фірма виграє тендер як умовний генпідрядник - а далі наймає як умовних субпідрядників реальні фірми зазвичай за РЕАЛЬНІ ціни. більшість відкату пиляють чиновники. ті, хто оформлює доки на таких фірмах прокладках технічно - теж мають свою частину. а звичайні працівники отримують ті ж самі гроші, ніяких в рази. а самому стати таким професором?мої знайомі якраз вже доктори-професори.й схоже ми кажемо про різні речі. ви як отримати гранти, щоб розпиляти. а кажу, що якщо людина активно займається наукою та пошуком грантів, то вона їх знайде - й керівника знайде, й ресурси. не повірю, що без хабарів активна та розумна людина, не зможе отримати. хабарі потрібні тим, хто хоче отримати не напружуючисьви знаєте такі приклади чи придумали? бо цього немає. може чогось не знаю, бо сектор хабарів - не моя тема, але як працюють всі ці схеми? потрібна фірма виграє тендер як умовний генпідрядник - а далі наймає як умовних субпідрядників реальні фірми зазвичай за РЕАЛЬНІ ціни. більшість відкату пиляють чиновники. ті, хто оформлює доки на таких фірмах прокладках технічно - теж мають свою частину. а звичайні працівники отримують ті ж самі гроші, ніяких в рази. Shaman

Повідомлень: 6190 З нами з: 29.09.19 Подякував: 597 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 16:41 Re: Еміграція, заробітчанство В тему еміграції.

Є в мене шкільний друг, про якого писав в цій вітці: дружина емігрувала ще весною 2022, восени 2022 повернула йому старшого сина, а влітку 2023 вони розлучились і вона повернула йому й доньку. Працював він на кількох роботах (викладач + автомайстер + таксист), ледве виживав з двома дітьми з сумарним доходом в районі 1000$. А тепер я дізнався, що він емігрував, працює в Ірландії на заморозці риби + таксує. А також готує документи, щоб піти в школу вчителем (каже, що ЗП 900Є на тиждень) і Арендує будинок на березі океану і дуже задоволений життям. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3230 З нами з: 29.07.22 Подякував: 569 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 16:47 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ви знаєте такі приклади чи придумали? ви знаєте такі приклади чи придумали?

Знаю тільки приклад ремонту під'їзду: держава заплатила на тендері 2500$, прораб-виконавець отримав з них 1500$, зокрема за підпис, що копали екскаватором, хоча реально копали 2 алкаші. Інший прораб за аналогічний ремонт сусіднього під'їзду від мешканців отримав 500$, відзвітував за кожен рядок кошторису і ще потім ходив доробляв дефекти ...



Shaman написав: не повірю, що без хабарів активна та розумна людина, не зможе отримати. Хабарі потрібні тим, хто хоче отримати не напружуючись не повірю, що без хабарів активна та розумна людина, не зможе отримати. Хабарі потрібні тим, хто хоче отримати не напружуючись

Не знаю, в моєму середовищі (в точних науках) якось не прийнято давати/брати хабарі в нас то якось більше поширено на юридичному факультеті та іноземній філології. А от "кумівство" і "послуга за послу" якраз дуже поширені. Людині з вулиці без рекомендацій потрапити дуже важко. Хіба що от прям супер виконавець, на якого можна повісити 80% роботи... Знаю тільки приклад ремонту під'їзду: держава заплатила на тендері 2500$, прораб-виконавець отримав з них 1500$, зокрема за підпис, що копали екскаватором, хоча реально копали 2 алкаші. Інший прораб за аналогічний ремонт сусіднього під'їзду від мешканців отримав 500$, відзвітував за кожен рядок кошторису і ще потім ходив доробляв дефекти ...Не знаю, в моєму середовищі (в точних науках) якось не прийнято давати/брати хабарі в нас то якось більше поширено на юридичному факультеті та іноземній філології. А от "кумівство" і "послуга за послу" якраз дуже поширені. Людині з вулиці без рекомендацій потрапити дуже важко. Хіба що от прям супер виконавець, на якого можна повісити 80% роботи... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3230 З нами з: 29.07.22 Подякував: 569 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 17:33 Дюрі-бачі написав: В тему еміграції.

Є в мене шкільний друг, про якого писав в цій вітці: дружина емігрувала ще весною 2022, восени 2022 повернула йому старшого сина, а влітку 2023 вони розлучились і вона повернула йому й доньку. Працював він на кількох роботах (викладач + автомайстер + таксист), ледве виживав з двома дітьми з сумарним доходом в районі 1000$. А тепер я дізнався, що він емігрував, працює в Ірландії на заморозці риби + таксує. А також готує документи, щоб піти в школу вчителем (каже, що ЗП 900Є на тиждень) і Арендує будинок на березі океану і дуже задоволений життям. В тему еміграції.Є в мене шкільний друг, про якого писав в цій вітці: дружина емігрувала ще весною 2022, восени 2022 повернула йому старшого сина, а влітку 2023 вони розлучились і вона повернула йому й доньку. Працював він на кількох роботах (викладач + автомайстер + таксист), ледве виживав з двома дітьми з сумарним доходом в районі 1000$. А тепер я дізнався, що він емігрував, працює в Ірландії на заморозці риби + таксує. А також готує документи, щоб піти в школу вчителем (каже, що ЗП 900Є на тиждень) і Арендує будинок на березі океану і дуже задоволений життям.

а щось писав, що не відповідає цьому прикладу?



якщо людина готова працювати руками - то робота не питання. на прикладі Німеччини бачу, що з дітьми допомагають. не знаю, як в Ірландії, гадаю щось схоже. з вчителем взагалі супер, питання, як з буде з мовою, бо говірка в Ірландії - це дуже специфічна англійська.



й людина на боїться працювати. коли ви мені заперечили про умовного касира АТБ - це якраз людина, яка не дуже хоче напружуватися.



й все одно 1000 дол чистими в Україні чи 3600 євро до податків в Ірландії. спитайте його про можливість купівлі нерухомості - гадаю, поки буде відповідь - ще не думав. а щось писав, що не відповідає цьому прикладу?якщо людина готова працювати руками - то робота не питання. на прикладі Німеччини бачу, що з дітьми допомагають. не знаю, як в Ірландії, гадаю щось схоже. з вчителем взагалі супер, питання, як з буде з мовою, бо говірка в Ірландії - це дуже специфічна англійська.й людина на боїться працювати. коли ви мені заперечили про умовного касира АТБ - це якраз людина, яка не дуже хоче напружуватися.й все одно 1000 дол чистими в Україні чи 3600 євро до податків в Ірландії. спитайте його про можливість купівлі нерухомості - гадаю, поки буде відповідь - ще не думав. Shaman

Повідомлень: 6190 З нами з: 29.09.19 Подякував: 597 раз. Подякували: 1422 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 17:49 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: мовного касира АТБ - це якраз людина, яка не дуже хоче напружуватися. мовного касира АТБ - це якраз людина, яка не дуже хоче напружуватися.

касир максимально й виграє від еміграції, коли 300$ перетворюються в 1300$ + всякі соціальні плюшки як безкоштовне харчування, або в 600$ без роботи і з халявним житлом.

Shaman написав: бачу, що з дітьми допомагають. не знаю, як в Ірландії бачу, що з дітьми допомагають. не знаю, як в Ірландії

Давали по 200Є на доросло і по 30Є на дитину на тиждень, але тільки перші 3 місяці. Далі взагалі не дають - треба працювати. + халявна школа + знижка на податки десь по 1800Є / рік за кожну дитину...

Податки в Ірландії за прогресивною шкалою, від 20% для малих зарплат й до 50% для великих. касир максимально й виграє від еміграції, коли 300$ перетворюються в 1300$ + всякі соціальні плюшки як безкоштовне харчування, або в 600$ без роботи і з халявним житлом.Давали по 200Є на доросло і по 30Є на дитину на тиждень, але тільки перші 3 місяці. Далі взагалі не дають - треба працювати. + халявна школа + знижка на податки десь по 1800Є / рік за кожну дитину...Податки в Ірландії за прогресивною шкалою, від 20% для малих зарплат й до 50% для великих. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3230 З нами з: 29.07.22 Подякував: 569 раз. Подякували: 414 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 18:33 flyman написав: rjkz написав: https://news.liga.net/region_news/news/posolstvo-ssha-muzhchiny-s-dvoynym-grazhdanstvom-bolshe-ne-smogut-vyehat-iz-ukrainy https://news.liga.net/region_news/news/posolstvo-ssha-muzhchiny-s-dvoynym-grazhdanstvom-bolshe-ne-smogut-vyehat-iz-ukrainy

а що раніше можна було? а що раніше можна було?



НЕкоторое время после начала большой войны было можно, потом с трудом.

Потом практически нереально.

Сейчас уже это официально зафиксировано.

Так сказать, пост-фактум. НЕкоторое время после начала большой войны было можно, потом с трудом.Потом практически нереально.Сейчас уже это официально зафиксировано.Так сказать, пост-фактум. rjkz

Повідомлень: 16724 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8370 раз. Подякували: 5261 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 18:38 katso написав: bfmgroup написав: Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. .

....

Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. .....Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий



У Вас же тут противоречие - так никто загонять не стане или таки окажетесь в окопе? У Вас же тут противоречие - так никто загонять не стане или таки окажетесь в окопе?



Полоса препятствий мне знакома со школьных времен.

Естественно, в школе и в учебке в армии они разные.

Возможно, имелось ввиду, что никто в учебку/на полигон отправлять не будет.

Ну, а мобилизируют-то как-раз для окопа.

Не на пляж-же. Полоса препятствий мне знакома со школьных времен.Естественно, в школе и в учебке в армии они разные.Возможно, имелось ввиду, что никто в учебку/на полигон отправлять не будет.Ну, а мобилизируют-то как-раз для окопа.Не на пляж-же. rjkz

Повідомлень: 16724 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8370 раз. Подякували: 5261 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2150215121522153 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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