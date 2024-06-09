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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 чер, 2024 16:36
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
я так бачу можливість отримати гранти більш залежить від активності науковця, а не від посади
На 90% залежить від наявності професора-керівника
, який має зв'язки з потрібними людьми, щоб включили в заявку.
Простий доцент з УжНУ може хоч 1000 заявок подати, але якщо там не буде якихось "серйозних" людей, скажімо професора із Нью-Йорка з профілем публікацій по темі, то такі заявки не дійдуть навіть до рецензентів.
Та хоча знайома працює в Голандії дослідником і там теж гранти всі зав'язані на особистих знайомствах і софт скілах.
а самому стати таким професором?
мої знайомі якраз вже доктори-професори.
й схоже ми кажемо про різні речі. ви як отримати гранти, щоб розпиляти. а кажу, що якщо людина активно займається наукою та пошуком грантів, то вона їх знайде - й керівника знайде, й ресурси. не повірю, що без хабарів активна та розумна людина, не зможе отримати. хабарі потрібні тим, хто хоче отримати не напружуючись
Shaman написав:
в приватному секторі такого й близько немає.
Cкільки в Україні приватних підприємців виграє тендери на "барабани за мільйон (с)" чи "Ремонт площі Петефі" ? . Так от, якщо робиш на такого підприємця, то зарплата в рази вища, ніж на чесного
. Особливо коли треба скласти якийсь кошторис чи підписати акт виконаних робіт.
ви знаєте такі приклади чи придумали? бо цього немає. може чогось не знаю, бо сектор хабарів - не моя тема, але як працюють всі ці схеми? потрібна фірма виграє тендер як умовний генпідрядник - а далі наймає як умовних субпідрядників реальні фірми зазвичай за РЕАЛЬНІ ціни. більшість відкату пиляють чиновники. ті, хто оформлює доки на таких фірмах прокладках технічно - теж мають свою частину. а звичайні працівники отримують ті ж самі гроші, ніяких в рази.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:41
В тему еміграції.
Є в мене шкільний друг, про якого писав в цій вітці: дружина емігрувала ще весною 2022, восени 2022 повернула йому старшого сина, а влітку 2023 вони розлучились і вона повернула йому й доньку. Працював він на кількох роботах (викладач + автомайстер + таксист), ледве виживав з двома дітьми з сумарним доходом в районі 1000$. А тепер я дізнався, що він емігрував, працює в Ірландії на заморозці риби + таксує. А також готує документи, щоб піти в школу вчителем (каже, що ЗП 900Є на тиждень) і Арендує будинок на березі океану і дуже задоволений життям.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 16:47
Shaman написав:
ви знаєте такі приклади чи придумали?
Знаю тільки приклад ремонту під'їзду: держава заплатила на тендері 2500$, прораб-виконавець отримав з них 1500$, зокрема за підпис, що копали екскаватором, хоча реально копали 2 алкаші. Інший прораб за аналогічний ремонт сусіднього під'їзду від мешканців отримав 500$, відзвітував за кожен рядок кошторису і ще потім ходив доробляв дефекти ...
Shaman написав:
не повірю, що без хабарів активна та розумна людина, не зможе отримати. Хабарі потрібні тим, хто хоче отримати не напружуючись
Не знаю, в моєму середовищі (в точних науках) якось не прийнято давати/брати хабарі в нас то якось більше поширено на юридичному факультеті та іноземній філології. А от "кумівство" і "послуга за послу" якраз дуже поширені. Людині з вулиці без рекомендацій потрапити дуже важко. Хіба що от прям супер виконавець, на якого можна повісити 80% роботи...
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Додано: Нед 09 чер, 2024 17:33
Дюрі-бачі написав:
В тему еміграції.
Є в мене шкільний друг, про якого писав в цій вітці: дружина емігрувала ще весною 2022, восени 2022 повернула йому старшого сина, а влітку 2023 вони розлучились і вона повернула йому й доньку. Працював він на кількох роботах (викладач + автомайстер + таксист), ледве виживав з двома дітьми з сумарним доходом в районі 1000$. А тепер я дізнався, що він емігрував, працює в Ірландії на заморозці риби + таксує. А також готує документи, щоб піти в школу вчителем (каже, що ЗП 900Є на тиждень) і Арендує будинок на березі океану і дуже задоволений життям.
а щось писав, що не відповідає цьому прикладу?
якщо людина готова працювати руками - то робота не питання. на прикладі Німеччини бачу, що з дітьми допомагають. не знаю, як в Ірландії, гадаю щось схоже. з вчителем взагалі супер, питання, як з буде з мовою, бо говірка в Ірландії - це дуже специфічна англійська.
й людина на боїться працювати. коли ви мені заперечили про умовного касира АТБ - це якраз людина, яка не дуже хоче напружуватися.
й все одно 1000 дол чистими в Україні чи 3600 євро до податків в Ірландії. спитайте його про можливість купівлі нерухомості - гадаю, поки буде відповідь - ще не думав.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 17:49
Shaman написав:
мовного касира АТБ - це якраз людина, яка не дуже хоче напружуватися.
касир максимально й виграє від еміграції, коли 300$ перетворюються в 1300$ + всякі соціальні плюшки як безкоштовне харчування, або в 600$ без роботи і з халявним житлом.
Shaman написав:
бачу, що з дітьми допомагають. не знаю, як в Ірландії
Давали по 200Є на доросло і по 30Є на дитину на тиждень, але тільки перші 3 місяці. Далі взагалі не дають - треба працювати. + халявна школа + знижка на податки десь по 1800Є / рік за кожну дитину...
Податки в Ірландії за прогресивною шкалою, від 20% для малих зарплат й до 50% для великих.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 18:33
flyman написав: rjkz написав:
https://news.liga.net/region_news/news/posolstvo-ssha-muzhchiny-s-dvoynym-grazhdanstvom-bolshe-ne-smogut-vyehat-iz-ukrainy
а що раніше можна було?
НЕкоторое время после начала большой войны было можно, потом с трудом.
Потом практически нереально.
Сейчас уже это официально зафиксировано.
Так сказать, пост-фактум.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 18:38
katso написав: bfmgroup написав:
Ніхто вас на ту полосу перегород загоняти не стане. .
....
Коли поруч почне прилітати - звідки тільки у вас візьметься та сила. Летіти до окопу будете як молодий
У Вас же тут противоречие - так никто загонять не стане или таки окажетесь в окопе?
Полоса препятствий мне знакома со школьных времен.
Естественно, в школе и в учебке в армии они разные.
Возможно, имелось ввиду, что никто в учебку/на полигон отправлять не будет.
Ну, а мобилизируют-то как-раз для окопа.
Не на пляж-же.
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