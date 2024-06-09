Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2151215221532154 Додано: Нед 09 чер, 2024 19:23 Shaman написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав: Ось тут категорично не згідний.

Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$. Медіана в районі 700$

На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$. медіана ж біля 3000$



Верхня межа +/- однакова, а от нижня межа і медіана в Україні значно нижча. А орієнтуватись потрібно саме на медіану. Ось тут категорично не згідний.Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$. Медіана в районі 700$На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$. медіана ж біля 3000$Верхня межа +/- однакова, а от нижня межа ів Україні значно нижча. А орієнтуватись потрібно саме на медіану.

Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди. Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди.

flyman - а щось по темі? й де я казав про загальні проблеми в емігрантів - зазвичай кажу про конкретні категорії, кому є сенс емігрувати, кому немає. читайте уважно, й буде щастя - а щось по темі?й де я казав про загальні проблеми в емігрантів -



О!

ЧТо-то новое!

Шаман себя уже позиционирует как эксперт по эмиграции.

Не поделитесь своим опытом эмиграции?

"Можете не отвечать" (ТМ)

О!ЧТо-то новое!Шаман себя уже позиционирует как эксперт по эмиграции.Не поделитесь своим опытом эмиграции?"Можете не отвечать" (ТМ) rjkz

Повідомлень: 16728 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8370 раз. Подякували: 5265 раз. Профіль 7 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 19:34 Дюрі-бачі написав: Знову ж таки: все дуже індивідуально.

Серед знайомих найбільше жаліють про еміграцію і хочуть додому ІТ-шники, які мали 3-4k$. Кажуть, що для аналогічного життя потрібні ЗП в 10+k $ "чистими", а більше 4 "чистими" їм не платять. Знову ж таки: все дуже індивідуально.Серед знайомих найбільше жаліють про еміграцію і хочуть додому ІТ-шники, які мали 3-4k$. Кажуть, що для аналогічного життя потрібні ЗП в 10+k $ "чистими", а більше 4 "чистими" їм не платять.



АЙ-ТИ это просто одна из профессий.

НЕ "БЕЛАЯ КОСТЬ", НЕ "ИЗБРАННЫЕ".

В Украине они, фактически, заробитчане, которые зарабатывают западные зарплаты, а тратят их в Украине.

Я как-то на ютубе наткнулся на одного нытика - он релоцировался к своему работодателю из Киева.

"В Киеве я на 40 куе в год жил как король, а в США на 80 куе едва хватает на жизнь". АЙ-ТИ это просто одна из профессий.НЕ "БЕЛАЯ КОСТЬ", НЕ "ИЗБРАННЫЕ".В Украине они, фактически, заробитчане, которые зарабатывают западные зарплаты, а тратят их в Украине.Я как-то на ютубе наткнулся на одного нытика - он релоцировался к своему работодателю из Киева."В Киеве я на 40 куе в год жил как король, а в США на 80 куе едва хватает на жизнь". rjkz

Повідомлень: 16728 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8370 раз. Подякували: 5265 раз. Профіль 7 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 19:43 rjkz написав: Shaman написав: flyman написав: Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди. Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди.

flyman - а щось по темі? й де я казав про загальні проблеми в емігрантів - зазвичай кажу про конкретні категорії, кому є сенс емігрувати, кому немає. читайте уважно, й буде щастя - а щось по темі?й де я казав про загальні проблеми в емігрантів -

О!

ЧТо-то новое!

Шаман себя уже позиционирует как эксперт по эмиграции.

Не поделитесь своим опытом эмиграции?

"Можете не отвечать" (ТМ)

О!ЧТо-то новое!Шаман себя уже позиционирует как эксперт по эмиграции.Не поделитесь своим опытом эмиграции?"Можете не отвечать" (ТМ)

а rjkz знову переходить на особистості? я так розумію аргументів для дискусії зі мною в тебе просто немає.



я якраз кажу про досвід тих, кому нема особливого сенсу емігрувати. а таких в твоєму світ новенького іммігранта поки не існує. якщо будеш чесний, колись визнаєш мою правоту. а поки ти більше довіряєш спеціалісту з Туреччині, який має досвід еміграції в усі країни світу, й такі чудові маршрути еміграції, як через Мексику - просто рай з його слів теж показує твій рівень оцінки експертів.



подивимось, скільки людей залишиться за кордоном, а скільки повернеться після війни. це й буде відповідь, наскільки комфортно в еміграції пересічному. знову переходить на особистості?я так розумію аргументів для дискусії зі мною в тебе просто немає.я якраз кажу про досвід тих, кому нема особливого сенсу емігрувати. а таких в твоєму світ новенького іммігранта поки не існує. якщо будеш чесний, колись визнаєш мою правоту. а поки ти більше довіряєш спеціалісту з Туреччині, який має досвід еміграції в усі країни світу, й такі чудові маршрути еміграції, як через Мексику - просто рай з його слівтеж показує твій рівень оцінки експертів.подивимось, скільки людей залишиться за кордоном, а скільки повернеться після війни. це й буде відповідь, наскільки комфортно в еміграції пересічному. Shaman

Повідомлень: 6198 З нами з: 29.09.19 Подякував: 598 раз. Подякували: 1423 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 19:48 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: подивимось, скільки людей залишиться за кордоном, а скільки повернеться після війни. це й буде відповідь, наскільки комфортно в еміграції пересічному. подивимось, скільки людей залишиться за кордоном, а скільки повернеться після війни. це й буде відповідь, наскільки комфортно в еміграції пересічному.

Важлива не лише кількість а і якість. Толку нам з того, що повернется кілька мільйонів пенсіонерів та ледарів?



Shaman написав: чудові маршрути еміграції, як через Мексику чудові маршрути еміграції, як через Мексику

читав, що Байден ввів квоти на перетин і при її перевищенні будуть завертати без суда і слідства. Важлива не лише кількість а і якість. Толку нам з того, що повернется кілька мільйонів пенсіонерів та ледарів?читав, що Байден ввів квоти на перетин і при її перевищенні будуть завертати без суда і слідства. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3236 З нами з: 29.07.22 Подякував: 572 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 20:11 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: ви знаєте такі приклади чи придумали? ви знаєте такі приклади чи придумали?

Знаю тільки приклад ремонту під'їзду: держава заплатила на тендері 2500$, прораб-виконавець отримав з них 1500$, зокрема за підпис, що копали екскаватором, хоча реально копали 2 алкаші. Інший прораб за аналогічний ремонт сусіднього під'їзду від мешканців отримав 500$, відзвітував за кожен рядок кошторису і ще потім ходив доробляв дефекти ... Знаю тільки приклад ремонту під'їзду: держава заплатила на тендері 2500$, прораб-виконавець отримав з них 1500$, зокрема за підпис, що копали екскаватором, хоча реально копали 2 алкаші. Інший прораб за аналогічний ремонт сусіднього під'їзду від мешканців отримав 500$, відзвітував за кожен рядок кошторису і ще потім ходив доробляв дефекти ...

у ваших прикладах відразу відповіді . виконроб, як безпосередній учасник оборудки, отримав втричі більше, ніж інший виконроб. гадаєте бригада отримала більше? маю великі сумніви - те ж, що й інша бригада.



й яскравий приклад як контролюються державні витрати та коли хтось витрачає власні кошти. й про ефективність державних підприємств взагалі

Shaman написав: не повірю, що без хабарів активна та розумна людина, не зможе отримати. Хабарі потрібні тим, хто хоче отримати не напружуючись не повірю, що без хабарів активна та розумна людина, не зможе отримати. Хабарі потрібні тим, хто хоче отримати не напружуючись

Не знаю, в моєму середовищі (в точних науках) якось не прийнято давати/брати хабарі в нас то якось більше поширено на юридичному факультеті та іноземній філології. А от "кумівство" і "послуга за послу" якраз дуже поширені. Людині з вулиці без рекомендацій потрапити дуже важко. Хіба що от прям супер виконавець, на якого можна повісити 80% роботи... Не знаю, в моєму середовищі (в точних науках) якось не прийнято давати/брати хабарі в нас то якось більше поширено на юридичному факультеті та іноземній філології. А от "кумівство" і "послуга за послу" якраз дуже поширені. Людині з вулиці без рекомендацій потрапити дуже важко. Хіба що от прям супер виконавець, на якого можна повісити 80% роботи...

ладно, хабарі некоректно. мені здається ви плутаєте, коли беруть по блату людину лише тому, що вона чиїсь родич та коли людина знають. мене теж на роботу частіше брали по знайомству, але тому, що знали, що я роботу буду в змозі виконувати. тому без рекомендацій - напевне так. але якщо людина активно цим займається, то рекомендації в неї будуть. особливо в точних науках - там треба більше працювати, бла-бла-бла так легко не прокатить. у ваших прикладах відразу відповіді. виконроб, як безпосередній учасник оборудки, отримав втричі більше, ніж інший виконроб. гадаєте бригада отримала більше? маю великі сумніви - те ж, що й інша бригада.й яскравий приклад як контролюються державні витрати та коли хтось витрачає власні кошти. й про ефективність державних підприємств взагаліладно, хабарі некоректно. мені здається ви плутаєте, коли беруть по блату людину лише тому, що вона чиїсь родич та коли людина знають. мене теж на роботу частіше брали по знайомству, але тому, що знали, що я роботу буду в змозі виконувати. тому без рекомендацій - напевне так. але якщо людина активно цим займається, то рекомендації в неї будуть. особливо в точних науках - там треба більше працювати, бла-бла-бла так легко не прокатить. Shaman

Повідомлень: 6198 З нами з: 29.09.19 Подякував: 598 раз. Подякували: 1423 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 чер, 2024 20:12 Дюрі-бачі написав: ...

Shaman написав: чудові маршрути еміграції, як через Мексику чудові маршрути еміграції, як через Мексику

читав, що Байден ввів квоти на перетин і при її перевищенні будуть завертати без суда і слідства. ...читав, що Байден ввів квоти на перетин і при її перевищенні будуть завертати без суда і слідства.

в такому випадку гадаю мексиканці популярно пояснять іноземцям, що їх тут не стояло в такому випадку гадаю мексиканці популярно пояснять іноземцям, що їх тут не стояло Shaman

Повідомлень: 6198 З нами з: 29.09.19 Подякував: 598 раз. Подякували: 1423 раз. Профіль 2 4 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2151215221532154 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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