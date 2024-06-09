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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 чер, 2024 19:23
Shaman написав:
flyman
flyman написав: Дюрі-бачі написав:
Ось тут категорично не згідний.
Багато галузей в Україні де величезний розрив в заробітку і потрапляння на хороше місце часто залежить від куміства. Скажімо просто доцент на кафедрі за 300$ і доцент на гратах - до 4000$. Медіана в районі 700$
На заході такого розриву і близько нема. Там у постодка на старті 1500$, а в максимумі - асоційованого професора з грантами буде десь 5000$. медіана ж біля 3000$
Верхня межа +/- однакова, а от нижня межа і медіана
в Україні значно нижча. А орієнтуватись потрібно саме на медіану.
Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди.
- а щось по темі?
й де я казав про загальні проблеми в емігрантів - зазвичай кажу про конкретні категорії, кому є сенс емігрувати, кому немає. читайте уважно, й буде щастя
О!
ЧТо-то новое!
Шаман себя уже позиционирует как эксперт по эмиграции.
Не поделитесь своим опытом эмиграции?
"Можете не отвечать" (ТМ)
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Додано: Нед 09 чер, 2024 19:34
Дюрі-бачі написав:
Знову ж таки: все дуже індивідуально.
Серед знайомих найбільше жаліють про еміграцію і хочуть додому ІТ-шники, які мали 3-4k$. Кажуть, що для аналогічного життя потрібні ЗП в 10+k $ "чистими", а більше 4 "чистими" їм не платять.
АЙ-ТИ это просто одна из профессий.
НЕ "БЕЛАЯ КОСТЬ", НЕ "ИЗБРАННЫЕ".
В Украине они, фактически, заробитчане, которые зарабатывают западные зарплаты, а тратят их в Украине.
Я как-то на ютубе наткнулся на одного нытика - он релоцировался к своему работодателю из Киева.
"В Киеве я на 40 куе в год жил как король, а в США на 80 куе едва хватает на жизнь".
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Додано: Нед 09 чер, 2024 19:43
rjkz написав: Shaman написав:
flyman
flyman написав:
Шаман не збреше. Як і акурт. Тільки якщо в першого то ви будете животіти в еміграції, то у другого навпаки. А так два чоботи кєди.
- а щось по темі?
й де я казав про загальні проблеми в емігрантів - зазвичай кажу про конкретні категорії, кому є сенс емігрувати, кому немає. читайте уважно, й буде щастя
О!
ЧТо-то новое!
Шаман себя уже позиционирует как эксперт по эмиграции.
Не поделитесь своим опытом эмиграции?
"Можете не отвечать" (ТМ)
а rjkz
знову переходить на особистості?
я так розумію аргументів для дискусії зі мною в тебе просто немає.
я якраз кажу про досвід тих, кому нема особливого сенсу емігрувати. а таких в твоєму світ новенького іммігранта поки не існує. якщо будеш чесний, колись визнаєш мою правоту. а поки ти більше довіряєш спеціалісту з Туреччині, який має досвід еміграції в усі країни світу, й такі чудові маршрути еміграції, як через Мексику - просто рай з його слів
теж показує твій рівень оцінки експертів.
подивимось, скільки людей залишиться за кордоном, а скільки повернеться після війни. це й буде відповідь, наскільки комфортно в еміграції пересічному.
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Shaman
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Додано: Нед 09 чер, 2024 19:48
Shaman написав:
подивимось, скільки людей залишиться за кордоном, а скільки повернеться після війни. це й буде відповідь, наскільки комфортно в еміграції пересічному.
Важлива не лише кількість а і якість. Толку нам з того, що повернется кілька мільйонів пенсіонерів та ледарів?
Shaman написав:
чудові маршрути еміграції, як через Мексику
читав, що Байден ввів квоти на перетин і при її перевищенні будуть завертати без суда і слідства.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:11
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
ви знаєте такі приклади чи придумали?
Знаю тільки приклад ремонту під'їзду: держава заплатила на тендері 2500$, прораб-виконавець отримав з них 1500$, зокрема за підпис, що копали екскаватором, хоча реально копали 2 алкаші. Інший прораб за аналогічний ремонт сусіднього під'їзду від мешканців отримав 500$, відзвітував за кожен рядок кошторису і ще потім ходив доробляв дефекти ...
у ваших прикладах відразу відповіді
. виконроб, як безпосередній учасник оборудки, отримав втричі більше, ніж інший виконроб. гадаєте бригада отримала більше? маю великі сумніви - те ж, що й інша бригада.
й яскравий приклад як контролюються державні витрати та коли хтось витрачає власні кошти. й про ефективність державних підприємств взагалі
Shaman написав:
не повірю, що без хабарів активна та розумна людина, не зможе отримати. Хабарі потрібні тим, хто хоче отримати не напружуючись
Не знаю, в моєму середовищі (в точних науках) якось не прийнято давати/брати хабарі в нас то якось більше поширено на юридичному факультеті та іноземній філології. А от "кумівство" і "послуга за послу" якраз дуже поширені. Людині з вулиці без рекомендацій потрапити дуже важко. Хіба що от прям супер виконавець, на якого можна повісити 80% роботи...
ладно, хабарі некоректно. мені здається ви плутаєте, коли беруть по блату людину лише тому, що вона чиїсь родич та коли людина знають. мене теж на роботу частіше брали по знайомству, але тому, що знали, що я роботу буду в змозі виконувати. тому без рекомендацій - напевне так. але якщо людина активно цим займається, то рекомендації в неї будуть. особливо в точних науках - там треба більше працювати, бла-бла-бла так легко не прокатить.
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Додано: Нед 09 чер, 2024 20:12
Дюрі-бачі написав:
...
Shaman написав:
чудові маршрути еміграції, як через Мексику
читав, що Байден ввів квоти на перетин і при її перевищенні будуть завертати без суда і слідства.
в такому випадку гадаю мексиканці популярно пояснять іноземцям, що їх тут не стояло
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