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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2157215821592160 Додано: Сер 12 чер, 2024 19:19 Denik

Слушаюсь, товарисчь политрук!

Слушаюсь, товарисчь политрук! rjkz

Повідомлень: 16735 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8370 раз. Подякували: 5268 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2024 19:35 Дюрі-бачі написав: M-Audio звісно все, оплати чого не уникнути звісно все, оплати чого не уникнути

Є і такі калькулятори. Знайшов, щоправда, не для Німеччини, а для Австрії.

Отже, щоб отримувати ті 2300 євро на місяць в руки потрібна зарплата брутто 3262 євро. Всі податки і збори, таким чином, становлять 29,5%

За наявності брутто в 4 тис. євро (що десь посередині згаданого 4-5 кує) на руки калькулятор вираховує 2395 євро, обтяження, таким чином, 30,1%. Всеж не 40. Далі цікава картина. Оскільки прогресивний тільки податок, а інші збори і відрахування становлять сталий відсоток, із збільшенням суми заробітку відсоток відрахувань росте вже досить повільно, і позначки "практично 40%" (38%) сягає лише при доході 6500 євро на місяць, а рівно 40% стає аж на 8666 єврах (5460 на руки). Це майже 10 американських умовних одиниць і є. Порахував також видатки із суми, яка офіційно є середньою зарплатою в Україні (500 євро). Рахується дуже просто. З такого доходу ніякі податки і збори в Австрії не платяться взагалі. Згідно статистики на тому ж сайті такий, або менший, дохід отримує 14% австрійців. Там же люб'язно надано цифру медіанного доходу по країні - 30635 євро на рік. Всі податки і збори разом з такого доходу становлять 22,4%, після чого на руки залишається 1990 євро на місяць.



Там є ще купа різних параметрів, яких я не розумію, тому залишив все, як пропонується зі старту. Думаю, що у відповідності до обставин податок там можна ще суттєво зменшити.



Ось такий екскурс в реальне западне життя. Є і такі калькулятори. Знайшов, щоправда, не для Німеччини, а для Австрії.Отже, щоб отримувати ті 2300 євро на місяць в руки потрібна зарплата брутто 3262 євро. Всі податки і збори, таким чином, становлять 29,5%За наявності брутто в 4 тис. євро (що десь посередині згаданого 4-5 кує) на руки калькулятор вираховує 2395 євро, обтяження, таким чином, 30,1%. Всеж не 40. Далі цікава картина. Оскільки прогресивний тільки податок, а інші збори і відрахування становлять сталий відсоток, із збільшенням суми заробітку відсоток відрахувань росте вже досить повільно, і позначки "практично 40%" (38%) сягає лише при доході 6500 євро на місяць, а рівно 40% стає аж на 8666 єврах (5460 на руки). Це майже 10 американських умовних одиниць і є. Порахував також видатки із суми, яка офіційно є середньою зарплатою в Україні (500 євро). Рахується дуже просто. З такого доходу ніякі податки і збори в Австрії не платяться взагалі. Згідно статистики на тому ж сайті такий, або менший, дохід отримує 14% австрійців. Там же люб'язно надано цифру медіанного доходу по країні - 30635 євро на рік. Всі податки і збори разом з такого доходу становлять 22,4%, після чого на руки залишається 1990 євро на місяць.Там є ще купа різних параметрів, яких я не розумію, тому залишив все, як пропонується зі старту. Думаю, що у відповідності до обставин податок там можна ще суттєво зменшити.Ось такий екскурс в реальне западне життя. M-Audio Повідомлень: 2991 З нами з: 23.03.11 Подякував: 576 раз. Подякували: 408 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2024 19:37 rjkz написав: Denik

Слушаюсь, товарисчь политрук!

Слушаюсь, товарисчь политрук!

Денік політруком по віку не може бути) Замполітом - може. Денік політруком по віку не може бути) Замполітом - може. gonchik74

Повідомлень: 769 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2024 19:45 rjkz ок. В мене таких знайомих нема. Більшості при еміграції не змінили ЗП (ті ж 4k). Декому підняли щоб компенсувати податки (до 6). Питав, про згадані тут 17 k на місяць - ніхто й не чув про такий рівень, кажуть, що в СЕО менше... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3253 З нами з: 29.07.22 Подякував: 574 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2024 21:31 Дюрі-бачі написав: rjkz ок. В мене таких знайомих нема. Більшості при еміграції не змінили ЗП (ті ж 4k). Декому підняли щоб компенсувати податки (до 6). Питав, про згадані тут 17 k на місяць - ніхто й не чув про такий рівень, кажуть, що в СЕО менше... ок. В мене таких знайомих нема. Більшості при еміграції не змінили ЗП (ті ж 4k). Декому підняли щоб компенсувати податки (до 6). Питав, про згадані тут 17 k на місяць - ніхто й не чув про такий рівень, кажуть, що в СЕО менше...



А, тогда понятно.

Я уже с таким на ютубе встречался.

Дело в том, что американские компании - разные.

Есть богатые, есть не очень.

И не очень богатые пытаются экономить, нанимая в других странах дешевые мозги.

Если украинский айтишник релоцируется в свою-же американскую компанию, то оказывается в, скажем так, экономной компании.

Те, кого я знаю, тут уже очень давно, оба закончили американские каледжи и имеют 15 примерно летний местный экспириенс.

Они активно рассылают резюме будучи на довольно неплохих местах, но постоянно в поиске еще лучшего.

Собственно, самый низкооплачиваемый айти, кого я тут знаю, имеет порядка 140 куе, но он QA в финансовой сфере.

Собственно, "рецепт успеха" - менять работодателей и с каждым следующим зарплата будет выше. А, тогда понятно.Я уже с таким на ютубе встречался.Дело в том, что американские компании - разные.Есть богатые, есть не очень.И не очень богатые пытаются экономить, нанимая в других странах дешевые мозги.Если украинский айтишник релоцируется в свою-же американскую компанию, то оказывается в, скажем так, экономной компании.Те, кого я знаю, тут уже очень давно, оба закончили американские каледжи и имеют 15 примерно летний местный экспириенс.Они активно рассылают резюме будучи на довольно неплохих местах, но постоянно в поиске еще лучшего.Собственно, самый низкооплачиваемый айти, кого я тут знаю, имеет порядка 140 куе, но он QA в финансовой сфере.Собственно, "рецепт успеха" - менять работодателей и с каждым следующим зарплата будет выше. rjkz

Повідомлень: 16735 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8370 раз. Подякували: 5268 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2024 21:47 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Собственно, "рецепт успеха" - менять работодателей и с каждым следующим зарплата будет выше. Собственно, "рецепт успеха" - менять работодателей и с каждым следующим зарплата будет выше.

Від знайомих зараз чув, що кожна зміна - це 3-6 місяців сидіння без роботи, сотні співбесід. А якщо на роботі дізнаються, що ти проходиш співбесіди - звільнять в той же день.

Можливо всі ці 140+ були отримані до 2022 р.? Бо зараз ситуація кардинально інша на ринку.

Ну і ще забув сказати: знайомі в мене не в США, а в Європі: Чехія, Словакія, Латвія, Німеччина, хоч і працюють на компанії переважно із США... Від знайомих зараз чув, що кожна зміна - це 3-6 місяців сидіння без роботи, сотні співбесід. А якщо на роботі дізнаються, що ти проходиш співбесіди - звільнять в той же день.Можливо всі ці 140+ були отримані до 2022 р.? Бо зараз ситуація кардинально інша на ринку.Ну і ще забув сказати: знайомі в мене не в США, а в Європі: Чехія, Словакія, Латвія, Німеччина, хоч і працюють на компанії переважно із США... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3253 З нами з: 29.07.22 Подякував: 574 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2024 23:32 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Собственно, "рецепт успеха" - менять работодателей и с каждым следующим зарплата будет выше. Собственно, "рецепт успеха" - менять работодателей и с каждым следующим зарплата будет выше.

Від знайомих зараз чув, що кожна зміна - це 3-6 місяців сидіння без роботи, сотні співбесід. А якщо на роботі дізнаються, що ти проходиш співбесіди - звільнять в той же день.

Можливо всі ці 140+ були отримані до 2022 р.? Бо зараз ситуація кардинально інша на ринку.

Ну і ще забув сказати: знайомі в мене не в США, а в Європі: Чехія, Словакія, Латвія, Німеччина, хоч і працюють на компанії переважно із США... Від знайомих зараз чув, що кожна зміна - це 3-6 місяців сидіння без роботи, сотні співбесід. А якщо на роботі дізнаються, що ти проходиш співбесіди - звільнять в той же день.Можливо всі ці 140+ були отримані до 2022 р.? Бо зараз ситуація кардинально інша на ринку.Ну і ще забув сказати: знайомі в мене не в США, а в Європі: Чехія, Словакія, Латвія, Німеччина, хоч і працюють на компанії переважно із США...

Економіка США на відміну від ЄС набагато краще себе чухає.

Але і в ЄС, вже пік стагнації минув, і, навіть до того, аутсорс намагався тримати людський капітал на бенчі, на внутрішніх проектах, проводити тренінги та різні курси підвищення кваліфікації, хоча нові найми були заморожені. Наразі поступового лавка запасних розсмоктується, і нові найми мають поновитися (ще ЄЦБ ставку знизив - життя налагоджується). Економіка США на відміну від ЄС набагато краще себе чухає.Але і в ЄС, вже пік стагнації минув, і, навіть до того, аутсорс намагався тримати людський капітал на бенчі, на внутрішніх проектах, проводити тренінги та різні курси підвищення кваліфікації, хоча нові найми були заморожені. Наразі поступового лавка запасних розсмоктується, і нові найми мають поновитися (ще ЄЦБ ставку знизив - життя налагоджується). flyman

Повідомлень: 35299 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2776 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2024 00:07 Ви , пане Дюрі-бачі, повинні розуміти, що пристойні фірми в США того і беруть безхатченків та роботяг в Європі, щоби на них зекономити.

Якщо той же працівник попадає в головний офіс або в офіційну філію в США, то там не можуть призначати зарплатню нижче середньої по штату.

Можуть як новачкам, скажімо старт на перший рік 85 000$ на рік.

Той з наших, хто НЕ програміст-самоучка, який перевчився із зварювальника, та ще й з головою, то однозначно має дохід 400 000$+ на рік. akurt

Повідомлень: 9748 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3617 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2024 00:08 flyman написав: Економіка США на відміну від ЄС набагато краще себе чухає.

Але і в ЄС, вже пік стагнації минув, і, навіть до того, аутсорс намагався тримати людський капітал на бенчі, на внутрішніх проектах, проводити тренінги та різні курси підвищення кваліфікації, хоча нові найми були заморожені. Наразі поступового лавка запасних розсмоктується, і нові найми мають поновитися (ще ЄЦБ ставку знизив - життя налагоджується). Економіка США на відміну від ЄС набагато краще себе чухає.Але і в ЄС, вже пік стагнації минув, і, навіть до того, аутсорс намагався тримати людський капітал на бенчі, на внутрішніх проектах, проводити тренінги та різні курси підвищення кваліфікації, хоча нові найми були заморожені. Наразі поступового лавка запасних розсмоктується, і нові найми мають поновитися (ще ЄЦБ ставку знизив - життя налагоджується).

У мене компанія набирає кодерів саме у Польщі. В США тільки польові інженери та продажніки залишилися. І то, останнім часом все більше на проекти до США літають хлопці з однієї південноамериканської країни. У мене компанія набирає кодерів саме у Польщі. В США тільки польові інженери та продажніки залишилися. І то, останнім часом все більше на проекти до США літають хлопці з однієї південноамериканської країни. Gastarbaiter Повідомлень: 3233 З нами з: 26.02.18 Подякував: 673 раз. Подякували: 539 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2024 00:53 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Собственно, "рецепт успеха" - менять работодателей и с каждым следующим зарплата будет выше. Собственно, "рецепт успеха" - менять работодателей и с каждым следующим зарплата будет выше.

Від знайомих зараз чув, що кожна зміна - це 3-6 місяців сидіння без роботи, сотні співбесід. А якщо на роботі дізнаються, що ти проходиш співбесіди - звільнять в той же день.

Можливо всі ці 140+ були отримані до 2022 р.? Бо зараз ситуація кардинально інша на ринку.

Ну і ще забув сказати: знайомі в мене не в США, а в Європі: Чехія, Словакія, Латвія, Німеччина, хоч і працюють на компанії переважно із США... Від знайомих зараз чув, що кожна зміна - це 3-6 місяців сидіння без роботи, сотні співбесід. А якщо на роботі дізнаються, що ти проходиш співбесіди - звільнять в той же день.Можливо всі ці 140+ були отримані до 2022 р.? Бо зараз ситуація кардинально інша на ринку.Ну і ще забув сказати: знайомі в мене не в США, а в Європі: Чехія, Словакія, Латвія, Німеччина, хоч і працюють на компанії переважно із США...



140 K это бывший львовянин, который работал тут электриком и параллельно учился на курсах кюэй. Пошел на примерно 90 куе в год, примерно 2 года назад, в конце того-же года вместе с годовым бонусом получил уведомление о 20% повышении зп, потом еще через год еще на 20%. Мы с ним делились опытом адаптации, поэтому в курсе друг друга держим.

В Германии сын моего друга закончил универ по компьютер сайенс, несколько лет работы в айти, продвижение в том числе по причине свободного владения 4-я языками, я так понимаю, уже менеджерская должность, зп была несколько лет назад около 3600 евро. Так что в Европе и США разные уровни.

Я несколько раз разговаривал с айтишником, который постоянно рассылает резюме - как-то работает. Да, было что и сокращали, не уверен что из-за этого.

Тут как-бы такая идеология, что с одной стороны надо показывать крайний патриотизм по отношению к работодателю, с другой - постоянно искать куда свалить. В какой-то момент некоторые идут с офером к работодателю - он или может поднять зарплату или уволить.

Кстати, одна знакомая работает в фирме одной в Манхеттене, там берут людей, постепенно поднимают им зарплату, потом увольняют. Она хозяйке что-то приглянулась, ей зарплату подняли и пока не увольняют, хотя почти никого не осталось из тех, кто был, когда она пришла.

В общем, все по разному.

Стараются найти работу и перейти куда-то на лучшие условия прежде чем уволят.

Местные, кстати, прыгают с места на место довольно часто. Тут считается нормальным, если держишься не менее полугода на одном месте.

Может поэтому статистика получается искаженной. Работа, скажем, полгода на 100 к в год, полгода - без работы. Получается в стату идет 50 куе. 140 K это бывший львовянин, который работал тут электриком и параллельно учился на курсах кюэй. Пошел на примерно 90 куе в год, примерно 2 года назад, в конце того-же года вместе с годовым бонусом получил уведомление о 20% повышении зп, потом еще через год еще на 20%. Мы с ним делились опытом адаптации, поэтому в курсе друг друга держим.В Германии сын моего друга закончил универ по компьютер сайенс, несколько лет работы в айти, продвижение в том числе по причине свободного владения 4-я языками, я так понимаю, уже менеджерская должность, зп была несколько лет назад около 3600 евро. Так что в Европе и США разные уровни.Я несколько раз разговаривал с айтишником, который постоянно рассылает резюме - как-то работает. Да, было что и сокращали, не уверен что из-за этого.Тут как-бы такая идеология, что с одной стороны надо показывать крайний патриотизм по отношению к работодателю, с другой - постоянно искать куда свалить. В какой-то момент некоторые идут с офером к работодателю - он или может поднять зарплату или уволить.Кстати, одна знакомая работает в фирме одной в Манхеттене, там берут людей, постепенно поднимают им зарплату, потом увольняют. Она хозяйке что-то приглянулась, ей зарплату подняли и пока не увольняют, хотя почти никого не осталось из тех, кто был, когда она пришла.В общем, все по разному.Стараются найти работу и перейти куда-то на лучшие условия прежде чем уволят.Местные, кстати, прыгают с места на место довольно часто. Тут считается нормальным, если держишься не менее полугода на одном месте.Может поэтому статистика получается искаженной. Работа, скажем, полгода на 100 к в год, полгода - без работы. Получается в стату идет 50 куе. rjkz

Повідомлень: 16735 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8370 раз. Подякували: 5268 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2157215821592160 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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