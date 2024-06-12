Denik
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Додано: Сер 12 чер, 2024 19:35
Є і такі калькулятори. Знайшов, щоправда, не для Німеччини, а для Австрії.
Отже, щоб отримувати ті 2300 євро на місяць в руки потрібна зарплата брутто 3262 євро. Всі податки і збори, таким чином, становлять 29,5%
За наявності брутто в 4 тис. євро (що десь посередині згаданого 4-5 кує) на руки калькулятор вираховує 2395 євро, обтяження, таким чином, 30,1%. Всеж не 40. Далі цікава картина. Оскільки прогресивний тільки податок, а інші збори і відрахування становлять сталий відсоток, із збільшенням суми заробітку відсоток відрахувань росте вже досить повільно, і позначки "практично 40%" (38%) сягає лише при доході 6500 євро на місяць, а рівно 40% стає аж на 8666 єврах (5460 на руки). Це майже 10 американських умовних одиниць і є. Порахував також видатки із суми, яка офіційно є середньою зарплатою в Україні (500 євро). Рахується дуже просто. З такого доходу ніякі податки і збори в Австрії не платяться взагалі. Згідно статистики на тому ж сайті такий, або менший, дохід отримує 14% австрійців. Там же люб'язно надано цифру медіанного доходу по країні - 30635 євро на рік. Всі податки і збори разом з такого доходу становлять 22,4%, після чого на руки залишається 1990 євро на місяць.
Там є ще купа різних параметрів, яких я не розумію, тому залишив все, як пропонується зі старту. Думаю, що у відповідності до обставин податок там можна ще суттєво зменшити.
Ось такий екскурс в реальне западне життя.
Додано: Сер 12 чер, 2024 19:37
Додано: Сер 12 чер, 2024 19:45
rjkz ок. В мене таких знайомих нема. Більшості при еміграції не змінили ЗП (ті ж 4k). Декому підняли щоб компенсувати податки (до 6). Питав, про згадані тут 17 k на місяць - ніхто й не чув про такий рівень, кажуть, що в СЕО менше...
Додано: Сер 12 чер, 2024 21:31
А, тогда понятно.
Я уже с таким на ютубе встречался.
Дело в том, что американские компании - разные.
Есть богатые, есть не очень.
И не очень богатые пытаются экономить, нанимая в других странах дешевые мозги.
Если украинский айтишник релоцируется в свою-же американскую компанию, то оказывается в, скажем так, экономной компании.
Те, кого я знаю, тут уже очень давно, оба закончили американские каледжи и имеют 15 примерно летний местный экспириенс.
Они активно рассылают резюме будучи на довольно неплохих местах, но постоянно в поиске еще лучшего.
Собственно, самый низкооплачиваемый айти, кого я тут знаю, имеет порядка 140 куе, но он QA в финансовой сфере.
Собственно, "рецепт успеха" - менять работодателей и с каждым следующим зарплата будет выше.
Додано: Сер 12 чер, 2024 21:47
Re: Еміграція, заробітчанство
Від знайомих зараз чув, що кожна зміна - це 3-6 місяців сидіння без роботи, сотні співбесід. А якщо на роботі дізнаються, що ти проходиш співбесіди - звільнять в той же день.
Можливо всі ці 140+ були отримані до 2022 р.? Бо зараз ситуація кардинально інша на ринку.
Ну і ще забув сказати: знайомі в мене не в США, а в Європі: Чехія, Словакія, Латвія, Німеччина, хоч і працюють на компанії переважно із США...
Додано: Сер 12 чер, 2024 23:32
Економіка США на відміну від ЄС набагато краще себе чухає.
Але і в ЄС, вже пік стагнації минув, і, навіть до того, аутсорс намагався тримати людський капітал на бенчі, на внутрішніх проектах, проводити тренінги та різні курси підвищення кваліфікації, хоча нові найми були заморожені. Наразі поступового лавка запасних розсмоктується, і нові найми мають поновитися (ще ЄЦБ ставку знизив - життя налагоджується).
Додано: Чет 13 чер, 2024 00:07
Ви , пане Дюрі-бачі, повинні розуміти, що пристойні фірми в США того і беруть безхатченків та роботяг в Європі, щоби на них зекономити.
Якщо той же працівник попадає в головний офіс або в офіційну філію в США, то там не можуть призначати зарплатню нижче середньої по штату.
Можуть як новачкам, скажімо старт на перший рік 85 000$ на рік.
Той з наших, хто НЕ програміст-самоучка, який перевчився із зварювальника, та ще й з головою, то однозначно має дохід 400 000$+ на рік.
Додано: Чет 13 чер, 2024 00:08
У мене компанія набирає кодерів саме у Польщі. В США тільки польові інженери та продажніки залишилися. І то, останнім часом все більше на проекти до США літають хлопці з однієї південноамериканської країни.
Додано: Чет 13 чер, 2024 00:53
140 K это бывший львовянин, который работал тут электриком и параллельно учился на курсах кюэй. Пошел на примерно 90 куе в год, примерно 2 года назад, в конце того-же года вместе с годовым бонусом получил уведомление о 20% повышении зп, потом еще через год еще на 20%. Мы с ним делились опытом адаптации, поэтому в курсе друг друга держим.
В Германии сын моего друга закончил универ по компьютер сайенс, несколько лет работы в айти, продвижение в том числе по причине свободного владения 4-я языками, я так понимаю, уже менеджерская должность, зп была несколько лет назад около 3600 евро. Так что в Европе и США разные уровни.
Я несколько раз разговаривал с айтишником, который постоянно рассылает резюме - как-то работает. Да, было что и сокращали, не уверен что из-за этого.
Тут как-бы такая идеология, что с одной стороны надо показывать крайний патриотизм по отношению к работодателю, с другой - постоянно искать куда свалить. В какой-то момент некоторые идут с офером к работодателю - он или может поднять зарплату или уволить.
Кстати, одна знакомая работает в фирме одной в Манхеттене, там берут людей, постепенно поднимают им зарплату, потом увольняют. Она хозяйке что-то приглянулась, ей зарплату подняли и пока не увольняют, хотя почти никого не осталось из тех, кто был, когда она пришла.
В общем, все по разному.
Стараются найти работу и перейти куда-то на лучшие условия прежде чем уволят.
Местные, кстати, прыгают с места на место довольно часто. Тут считается нормальным, если держишься не менее полугода на одном месте.
Может поэтому статистика получается искаженной. Работа, скажем, полгода на 100 к в год, полгода - без работы. Получается в стату идет 50 куе.
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