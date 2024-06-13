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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2158215921602161
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 10:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Нарешті троюрідний брат позбувся москальського паспорта. Процедуру почав ще весною 2023, одразу після отримання мадярського. Каже, що на послуги адвоката потратив десь 10k$

Українського невідомо коли позбудеться, процедуру почав тоді ж
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 15:49

  akurt написав:Очень правильно написано у rjkz:
«В какой-то момент некоторые идут с офером к работодателю - он или может поднять зарплату или уволить.»
Если заметили - в тексте от Дюри-бачі было противоположное (“А якщо на роботі дізнаються, що ти проходиш співбесіди - звільнять в той же день.”)


Такое тоже может быть.
В США, если нет юниона, работодатель может уволить в любой момент без объяснения причины.
Знакомая как-то пришла на работу, ее встретил менеджер на входе с уведомлением об увольнении. Даже не разрешили подойти к столу забрать личные вещи.
А "ничего не предвещало".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 15:56

Ну а на практике наши люди умные и не простые: сперва проходят собеседование, например в Microsoft или Apple - вдруг получили Job offer - вот тогда озвучивают работодателю свое желание (остаюсь, если зарплата будет такая то и такая то) и смотрят на реакцию.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 16:33

  akurt написав:Ну а на практике наши люди умные и не простые: сперва проходят собеседование, например в Microsoft или Apple - вдруг получили Job offer - вот тогда озвучивают работодателю свое желание (остаюсь, если зарплата будет такая то и такая то) и смотрят на реакцию.

Складність в тому, що не так просто "непомітно походити" на такі співбесіди. Колега з США розказував, що це часто багатогодинні інтерв'ю в кілька рівнів
Faceless
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  #<1 ... 2158215921602161
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