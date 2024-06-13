Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2158215921602161 Додано: Чет 13 чер, 2024 10:07 Re: Еміграція, заробітчанство Нарешті троюрідний брат позбувся москальського паспорта. Процедуру почав ще весною 2023, одразу після отримання мадярського. Каже, що на послуги адвоката потратив десь 10k$



Українського невідомо коли позбудеться, процедуру почав тоді ж Дюрі-бачі

Повідомлень: 3254 З нами з: 29.07.22 Подякував: 575 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2024 15:49 akurt написав: Очень правильно написано у rjkz:

«В какой-то момент некоторые идут с офером к работодателю - он или может поднять зарплату или уволить.»

Если заметили - в тексте от Дюри-бачі было противоположное (“А якщо на роботі дізнаються, що ти проходиш співбесіди - звільнять в той же день.”) Очень правильно написано у rjkz:«В какой-то момент некоторые идут с офером к работодателю - он или может поднять зарплату или уволить.»Если заметили - в тексте от Дюри-бачі было противоположное (“А якщо на роботі дізнаються, що ти проходиш співбесіди - звільнять в той же день.”)



Такое тоже может быть.

В США, если нет юниона, работодатель может уволить в любой момент без объяснения причины.

Знакомая как-то пришла на работу, ее встретил менеджер на входе с уведомлением об увольнении. Даже не разрешили подойти к столу забрать личные вещи.

А "ничего не предвещало". Такое тоже может быть.В США, если нет юниона, работодатель может уволить в любой момент без объяснения причины.Знакомая как-то пришла на работу, ее встретил менеджер на входе с уведомлением об увольнении. Даже не разрешили подойти к столу забрать личные вещи.А "ничего не предвещало". rjkz

Повідомлень: 16735 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8370 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2024 15:56 Ну а на практике наши люди умные и не простые: сперва проходят собеседование, например в Microsoft или Apple - вдруг получили Job offer - вот тогда озвучивают работодателю свое желание (остаюсь, если зарплата будет такая то и такая то) и смотрят на реакцию. akurt

Повідомлень: 9751 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3617 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2024 16:33 akurt написав: Ну а на практике наши люди умные и не простые: сперва проходят собеседование, например в Microsoft или Apple - вдруг получили Job offer - вот тогда озвучивают работодателю свое желание (остаюсь, если зарплата будет такая то и такая то) и смотрят на реакцию. Ну а на практике наши люди умные и не простые: сперва проходят собеседование, например в Microsoft или Apple - вдруг получили Job offer - вот тогда озвучивают работодателю свое желание (остаюсь, если зарплата будет такая то и такая то) и смотрят на реакцию.

Складність в тому, що не так просто "непомітно походити" на такі співбесіди. Колега з США розказував, що це часто багатогодинні інтерв'ю в кілька рівнів Складність в тому, що не так просто "непомітно походити" на такі співбесіди. Колега з США розказував, що це часто багатогодинні інтерв'ю в кілька рівнів Faceless

Модератор Повідомлень: 34913 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1446 раз. Подякували: 7989 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2158215921602161 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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