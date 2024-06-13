Нарешті троюрідний брат позбувся москальського паспорта. Процедуру почав ще весною 2023, одразу після отримання мадярського. Каже, що на послуги адвоката потратив десь 10k$
Українського невідомо коли позбудеться, процедуру почав тоді ж
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Додано: Чет 13 чер, 2024 10:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Нарешті троюрідний брат позбувся москальського паспорта. Процедуру почав ще весною 2023, одразу після отримання мадярського. Каже, що на послуги адвоката потратив десь 10k$
Українського невідомо коли позбудеться, процедуру почав тоді ж
Додано: Чет 13 чер, 2024 15:49
Такое тоже может быть.
В США, если нет юниона, работодатель может уволить в любой момент без объяснения причины.
Знакомая как-то пришла на работу, ее встретил менеджер на входе с уведомлением об увольнении. Даже не разрешили подойти к столу забрать личные вещи.
А "ничего не предвещало".
Додано: Чет 13 чер, 2024 15:56
Ну а на практике наши люди умные и не простые: сперва проходят собеседование, например в Microsoft или Apple - вдруг получили Job offer - вот тогда озвучивают работодателю свое желание (остаюсь, если зарплата будет такая то и такая то) и смотрят на реакцию.
Додано: Чет 13 чер, 2024 16:33
Складність в тому, що не так просто "непомітно походити" на такі співбесіди. Колега з США розказував, що це часто багатогодинні інтерв'ю в кілька рівнів
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