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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2159216021612162>
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 10:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Нарешті троюрідний брат позбувся москальського паспорта. Процедуру почав ще весною 2023, одразу після отримання мадярського. Каже, що на послуги адвоката потратив десь 10k$

Українського невідомо коли позбудеться, процедуру почав тоді ж
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 15:49

  akurt написав:Очень правильно написано у rjkz:
«В какой-то момент некоторые идут с офером к работодателю - он или может поднять зарплату или уволить.»
Если заметили - в тексте от Дюри-бачі было противоположное (“А якщо на роботі дізнаються, що ти проходиш співбесіди - звільнять в той же день.”)


Такое тоже может быть.
В США, если нет юниона, работодатель может уволить в любой момент без объяснения причины.
Знакомая как-то пришла на работу, ее встретил менеджер на входе с уведомлением об увольнении. Даже не разрешили подойти к столу забрать личные вещи.
А "ничего не предвещало".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 15:56

Ну а на практике наши люди умные и не простые: сперва проходят собеседование, например в Microsoft или Apple - вдруг получили Job offer - вот тогда озвучивают работодателю свое желание (остаюсь, если зарплата будет такая то и такая то) и смотрят на реакцию.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 16:33

  akurt написав:Ну а на практике наши люди умные и не простые: сперва проходят собеседование, например в Microsoft или Apple - вдруг получили Job offer - вот тогда озвучивают работодателю свое желание (остаюсь, если зарплата будет такая то и такая то) и смотрят на реакцию.

Складність в тому, що не так просто "непомітно походити" на такі співбесіди. Колега з США розказував, що це часто багатогодинні інтерв'ю в кілька рівнів
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 18:25

  akurt написав:Ну а на практике наши люди умные и не простые: сперва проходят собеседование, например в Microsoft или Apple - вдруг получили Job offer - вот тогда озвучивают работодателю свое желание (остаюсь, если зарплата будет такая то и такая то) и смотрят на реакцию.


Да, именно так и делают.
Получив такой оффер от майкрософт мой знакомый решил туда перейти.
Это вынудило перевезти семью в штат Вашингтон.
Пожили некоторое время в ренте, потом взяли первое свое жилье в США в мортгидж.
Прошло года 3 и на почту пришло письмо с уведомлением о сокращении.
Работу нашел в другом штате. Теперь семья живет под Сиетлом, и видит отца раз в несколько месяцев. В зарплате не проиграл, 200+, но на это сверху лег рент апартмента по месту работы и расходы на перелеты семьи к нему и его к семье на повидаться.
Так что работа в США не на всю жизнь. И строить свои планы основываясь на сегодняшней ситуации - не стоит.
Сегодня ты на коне и берешь мортгидж, завтра тебя увольняют и ты без дохода и теряешь свою недвижимость.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 18:29

  Faceless написав:
  akurt написав:Ну а на практике наши люди умные и не простые: сперва проходят собеседование, например в Microsoft или Apple - вдруг получили Job offer - вот тогда озвучивают работодателю свое желание (остаюсь, если зарплата будет такая то и такая то) и смотрят на реакцию.

Складність в тому, що не так просто "непомітно походити" на такі співбесіди. Колега з США розказував, що це часто багатогодинні інтерв'ю в кілька рівнів


Как правило, интерью проходится в то время, когда ты должен быть на своей работе.
Для этого есть вариант взять отпуск или персонал дей.
Но это уже у кого как.
А если еще и надо пройти трайал период, то уже надо делать выбор.
Тебя могут во время трайал периода уволить в любой момент, но ты уже ушел и с прошлой работы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 18:39

Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 18:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Получив такой оффер от майкрософт мой знакомый решил туда перейти.
Это вынудило перевезти семью в штат Вашингтон.
Пожили некоторое время в ренте, потом взяли первое свое жилье в США в мортгидж.
Прошло года 3 и на почту пришло письмо с уведомлением о сокращении.
Работу нашел в другом штате. Теперь семья живет под Сиетлом, и видит отца раз в несколько месяцев. В зарплате не проиграл, 200+, но на это сверху лег рент апартмента по месту работы и расходы на перелеты семьи к нему и его к семье на повидаться.

Читав за один "розвод" в США, якраз одна ІТ компанія з Сіетла. Короче вони за часів ковіду набрали персоналу на ремоуті, як ковід закінчився, то поставили ультиматум - робота в офісі в Сіетлі або звільнення. То там ці співробітники глянули вартість дерев'яних будиночків в Сіетлі по 1-1,5 млн. дол США :!: і були в шоці :shock:

Тобто ці всякі 200+ зарплати взагалі легко нівелюються дороговизною локації і таксами цієї локації.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:02

  BIGor написав:
  rjkz написав:Получив такой оффер от майкрософт мой знакомый решил туда перейти.
Это вынудило перевезти семью в штат Вашингтон.
Пожили некоторое время в ренте, потом взяли первое свое жилье в США в мортгидж.
Прошло года 3 и на почту пришло письмо с уведомлением о сокращении.
Работу нашел в другом штате. Теперь семья живет под Сиетлом, и видит отца раз в несколько месяцев. В зарплате не проиграл, 200+, но на это сверху лег рент апартмента по месту работы и расходы на перелеты семьи к нему и его к семье на повидаться.

Читав за один "розвод" в США, якраз одна ІТ компанія з Сіетла. Короче вони за часів ковіду набрали персоналу на ремоуті, як ковід закінчився, то поставили ультиматум - робота в офісі в Сіетлі або звільнення. То там ці співробітники глянули вартість дерев'яних будиночків в Сіетлі по 1-1,5 млн. дол США :!: і були в шоці :shock:

Тобто ці всякі 200+ зарплати взагалі легко нівелюються дороговизною локації і таксами цієї локації.


Им, можно сказать, повезло. Они там очутились перед ковидом и взяли мортгидж буквально перед объявлением пандемии. Потом ставки упали и они рефинансировали под 2,71.
Они получили трансферные и кроме того у них были сбережения.
Взяли самый дешевый дом в локации, которая стала компромиссной. Правда бренднью.
Взяли за 645 куе, через год им уже предлагали 750. Сейчас вроде он стоит порядка 900+к. В соседнем городке маленький почти 100летний домик (скорей сарайчик) 1млн +. Но там инфраструктура намного лучше.
Сначала платили порядка 3к в месяц, потом резко сократили задолженность и перефинансировались, стали платить 2500 в месяц. Сейчас не знаю сколько, платят с опережением, год назад оставалось 300 куе долга.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:04

  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.
rjkz
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