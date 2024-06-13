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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2159216021612162
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:53

  rjkz написав:
  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.

ИПСОта россиянская?
Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 22:05

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте.
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.

ИПСОта россиянская?
Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке.
Генетичні нездари й крадії повертаються у звичне середовище
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 22:22

  rjkz написав:
  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.

Такий вид бізнесу підійде і Болту
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 23:04

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.

Такий вид бізнесу підійде і Болту

Канал дивлюсь цей:
https://youtu.be/IyknEUlUNDE?si=ZWRzY1-1Hzvji5TM
Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається.
Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо.
До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 01:12

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.

ИПСОта россиянская?
Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке.


Нью-Йоркера я смотрел 2 или 3 видоса.
А что он делал?
Хендименил на себя.
Если-бы пошел хендименом в билдинг работать, имел-бы не разовые заказы, а порядка 25-30 (как повезет) долларов в час 40 часов в неделю.
Поэтому и банки ценят клиентов, которые на W2 хоть и на меньшей, но стабильной зарплате, чем "свободного художника" который хоть щтуцер в час берет, но его доход не гарантирован.
Да и даже на себя хендименить - надо иметь свою наработанную клиентуру, а не по случайным заказам шариться. Я не помню, что там у него с разрешением на работу?
У меня есть знакомый хендимен, не знаю сколько он зарабатывает, но свою квартиру в НЙ купил, машина -Гранд Чероки. Больше ловит рыбу на набережной чем работает. Двумя этажами ниже живет поляк, тоже хендимен. Бывший, уже на пенсии.
Тоже своя квартира в НЙ. Машина, правда, - старенькая тойота.
И сколько тот нуЁркер пробыл в НЙ? Не все сразу с неба падает.
Напомнить кейс про человека, который газеты развозил?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 02:55

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.

Такий вид бізнесу підійде і Болту

Канал дивлюсь цей:
https://youtu.be/IyknEUlUNDE?si=ZWRzY1-1Hzvji5TM
Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається.
Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо.
До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс.


А в якости работы?
Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю?
Только что на набережной встретил того человека, который когда-то развозил газеты.
Напомню, 70+ лет, живет в своей, давно выплаченной квартире, есть арендная недвижимость, активно ездит отдыхать, ведет активный образ жизни.
Что-то зашел разговор про инвестиции (он мне немного помог своим опытом с пониманием банковских продуктов и стокмаркета).
Да, так вот, говорит, что сейчас ввиду возраста (а он совсем еще не дряхлый, лысоватый, но не седой), смысла еще пытаться что-то заработать нет, надо тратить то, что есть. Сыну его деньги "как слону дробина".
То есть, он начиная с развозки газет лет 30 назад, сделал внушительное (по украинским меркам) состояние, но его сын, которого привезли в старшем школьном возрасте, имеет несопоставимо выше доходы по сравнению с которыми, его деньги не имеют значения.
Это к замечаниям Флая тоже имеет отношение.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 03:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Насчет 100-200-300 куе в год.
Да, это не всем кто хочет достается.
Кто-то для этого учится и упорно работает.
Если-бы это было доступно любому кто перешел мексиканскую границу и со слабым Инглишем и шуруповертом в рюкзаке решил покорять США, то вся планета толпилась-бы тут. И за меньшими перспективами прут толпами.
rjkz
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  #<1 ... 2159216021612162
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