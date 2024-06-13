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Болт, не верь. Тебе не надо в Америку. Тут РАБОТАТЬ надо.
Такий вид бізнесу підійде і Болту
Канал дивлюсь цей: https://youtu.be/IyknEUlUNDE?si=ZWRzY1-1Hzvji5TM Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається. Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо. До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс.
Болт, не верь. Тебе не надо в Америку. Тут РАБОТАТЬ надо.
ИПСОта россиянская? Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке.
Нью-Йоркера я смотрел 2 или 3 видоса. А что он делал? Хендименил на себя. Если-бы пошел хендименом в билдинг работать, имел-бы не разовые заказы, а порядка 25-30 (как повезет) долларов в час 40 часов в неделю. Поэтому и банки ценят клиентов, которые на W2 хоть и на меньшей, но стабильной зарплате, чем "свободного художника" который хоть щтуцер в час берет, но его доход не гарантирован. Да и даже на себя хендименить - надо иметь свою наработанную клиентуру, а не по случайным заказам шариться. Я не помню, что там у него с разрешением на работу? У меня есть знакомый хендимен, не знаю сколько он зарабатывает, но свою квартиру в НЙ купил, машина -Гранд Чероки. Больше ловит рыбу на набережной чем работает. Двумя этажами ниже живет поляк, тоже хендимен. Бывший, уже на пенсии. Тоже своя квартира в НЙ. Машина, правда, - старенькая тойота. И сколько тот нуЁркер пробыл в НЙ? Не все сразу с неба падает. Напомнить кейс про человека, который газеты развозил?
rjkz написав:Болт, не верь. Тебе не надо в Америку. Тут РАБОТАТЬ надо.
Такий вид бізнесу підійде і Болту
Канал дивлюсь цей: https://youtu.be/IyknEUlUNDE?si=ZWRzY1-1Hzvji5TM Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається. Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо. До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс.
А в якости работы? Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю? Только что на набережной встретил того человека, который когда-то развозил газеты. Напомню, 70+ лет, живет в своей, давно выплаченной квартире, есть арендная недвижимость, активно ездит отдыхать, ведет активный образ жизни. Что-то зашел разговор про инвестиции (он мне немного помог своим опытом с пониманием банковских продуктов и стокмаркета). Да, так вот, говорит, что сейчас ввиду возраста (а он совсем еще не дряхлый, лысоватый, но не седой), смысла еще пытаться что-то заработать нет, надо тратить то, что есть. Сыну его деньги "как слону дробина". То есть, он начиная с развозки газет лет 30 назад, сделал внушительное (по украинским меркам) состояние, но его сын, которого привезли в старшем школьном возрасте, имеет несопоставимо выше доходы по сравнению с которыми, его деньги не имеют значения. Это к замечаниям Флая тоже имеет отношение.
Насчет 100-200-300 куе в год. Да, это не всем кто хочет достается. Кто-то для этого учится и упорно работает. Если-бы это было доступно любому кто перешел мексиканскую границу и со слабым Инглишем и шуруповертом в рюкзаке решил покорять США, то вся планета толпилась-бы тут. И за меньшими перспективами прут толпами.