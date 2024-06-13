Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2159216021612162 Додано: Чет 13 чер, 2024 21:53 rjkz написав: Bolt написав: Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏

https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6

Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются. Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.



Болт, не верь.

Тебе не надо в Америку.

Тут РАБОТАТЬ надо. Болт, не верь.Тебе не надо в Америку.Тут РАБОТАТЬ надо.

ИПСОта россиянская?

Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке. ИПСОта россиянская?Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке. Bolt Повідомлень: 2960 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2024 22:05 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте.

https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6

Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются. Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте.Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.



Болт, не верь.

Тебе не надо в Америку.

Тут РАБОТАТЬ надо. Болт, не верь.Тебе не надо в Америку.Тут РАБОТАТЬ надо.

ИПСОта россиянская?

Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке. ИПСОта россиянская?Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке. Генетичні нездари й крадії повертаються у звичне середовище Генетичні нездари й крадії повертаються у звичне середовище Faceless

Модератор Повідомлень: 34914 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1446 раз. Подякували: 7989 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2024 22:22 rjkz написав: Bolt написав: Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏

https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6

Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются. Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.



Болт, не верь.

Тебе не надо в Америку.

Тут РАБОТАТЬ надо. Болт, не верь.Тебе не надо в Америку.Тут РАБОТАТЬ надо.

Такий вид бізнесу підійде і Болту

Такий вид бізнесу підійде і Болту BIGor

Повідомлень: 8983 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1349 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2024 23:04 BIGor написав: rjkz написав: Bolt написав: Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏

https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6

Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются. Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.



Болт, не верь.

Тебе не надо в Америку.

Тут РАБОТАТЬ надо. Болт, не верь.Тебе не надо в Америку.Тут РАБОТАТЬ надо.

Такий вид бізнесу підійде і Болту

Такий вид бізнесу підійде і Болту

Канал дивлюсь цей:

https://youtu.be/IyknEUlUNDE?si=ZWRzY1-1Hzvji5TM

Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається.

Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо.

До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс. Канал дивлюсь цей:Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається.Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо.До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс. Bolt Повідомлень: 2960 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 01:12 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏

https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6

Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются. Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.



Болт, не верь.

Тебе не надо в Америку.

Тут РАБОТАТЬ надо. Болт, не верь.Тебе не надо в Америку.Тут РАБОТАТЬ надо.

ИПСОта россиянская?

Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке. ИПСОта россиянская?Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке.



Нью-Йоркера я смотрел 2 или 3 видоса.

А что он делал?

Хендименил на себя.

Если-бы пошел хендименом в билдинг работать, имел-бы не разовые заказы, а порядка 25-30 (как повезет) долларов в час 40 часов в неделю.

Поэтому и банки ценят клиентов, которые на W2 хоть и на меньшей, но стабильной зарплате, чем "свободного художника" который хоть щтуцер в час берет, но его доход не гарантирован.

Да и даже на себя хендименить - надо иметь свою наработанную клиентуру, а не по случайным заказам шариться. Я не помню, что там у него с разрешением на работу?

У меня есть знакомый хендимен, не знаю сколько он зарабатывает, но свою квартиру в НЙ купил, машина -Гранд Чероки. Больше ловит рыбу на набережной чем работает. Двумя этажами ниже живет поляк, тоже хендимен. Бывший, уже на пенсии.

Тоже своя квартира в НЙ. Машина, правда, - старенькая тойота.

И сколько тот нуЁркер пробыл в НЙ? Не все сразу с неба падает.

Напомнить кейс про человека, который газеты развозил? Нью-Йоркера я смотрел 2 или 3 видоса.А что он делал?Хендименил на себя.Если-бы пошел хендименом в билдинг работать, имел-бы не разовые заказы, а порядка 25-30 (как повезет) долларов в час 40 часов в неделю.Поэтому и банки ценят клиентов, которые на W2 хоть и на меньшей, но стабильной зарплате, чем "свободного художника" который хоть щтуцер в час берет, но его доход не гарантирован.Да и даже на себя хендименить - надо иметь свою наработанную клиентуру, а не по случайным заказам шариться. Я не помню, что там у него с разрешением на работу?У меня есть знакомый хендимен, не знаю сколько он зарабатывает, но свою квартиру в НЙ купил, машина -Гранд Чероки. Больше ловит рыбу на набережной чем работает. Двумя этажами ниже живет поляк, тоже хендимен. Бывший, уже на пенсии.Тоже своя квартира в НЙ. Машина, правда, - старенькая тойота.И сколько тот нуЁркер пробыл в НЙ? Не все сразу с неба падает.Напомнить кейс про человека, который газеты развозил? rjkz

Повідомлень: 16742 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8370 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 02:55 Bolt написав: BIGor написав: rjkz написав: Болт, не верь.

Тебе не надо в Америку.

Тут РАБОТАТЬ надо. Болт, не верь.Тебе не надо в Америку.Тут РАБОТАТЬ надо.

Такий вид бізнесу підійде і Болту

Такий вид бізнесу підійде і Болту

Канал дивлюсь цей:

https://youtu.be/IyknEUlUNDE?si=ZWRzY1-1Hzvji5TM

Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається.

Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо.

До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс. Канал дивлюсь цей:Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається.Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо.До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якостіцілком має сенс.



А в якости работы?

Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю?

Только что на набережной встретил того человека, который когда-то развозил газеты.

Напомню, 70+ лет, живет в своей, давно выплаченной квартире, есть арендная недвижимость, активно ездит отдыхать, ведет активный образ жизни.

Что-то зашел разговор про инвестиции (он мне немного помог своим опытом с пониманием банковских продуктов и стокмаркета).

Да, так вот, говорит, что сейчас ввиду возраста (а он совсем еще не дряхлый, лысоватый, но не седой), смысла еще пытаться что-то заработать нет, надо тратить то, что есть. Сыну его деньги "как слону дробина".

То есть, он начиная с развозки газет лет 30 назад, сделал внушительное (по украинским меркам) состояние, но его сын, которого привезли в старшем школьном возрасте, имеет несопоставимо выше доходы по сравнению с которыми, его деньги не имеют значения.

Это к замечаниям Флая тоже имеет отношение. А в якости работы?Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю?Только что на набережной встретил того человека, который когда-то развозил газеты.Напомню, 70+ лет, живет в своей, давно выплаченной квартире, есть арендная недвижимость, активно ездит отдыхать, ведет активный образ жизни.Что-то зашел разговор про инвестиции (он мне немного помог своим опытом с пониманием банковских продуктов и стокмаркета).Да, так вот, говорит, что сейчас ввиду возраста (а он совсем еще не дряхлый, лысоватый, но не седой), смысла еще пытаться что-то заработать нет, надо тратить то, что есть. Сыну его деньги "как слону дробина".То есть, он начиная с развозки газет лет 30 назад, сделал внушительное (по украинским меркам) состояние, но его сын, которого привезли в старшем школьном возрасте, имеет несопоставимо выше доходы по сравнению с которыми, его деньги не имеют значения.Это к замечаниям Флая тоже имеет отношение. rjkz

Повідомлень: 16742 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8370 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 03:04 Re: Еміграція, заробітчанство Насчет 100-200-300 куе в год.

Да, это не всем кто хочет достается.

Кто-то для этого учится и упорно работает.

Если-бы это было доступно любому кто перешел мексиканскую границу и со слабым Инглишем и шуруповертом в рюкзаке решил покорять США, то вся планета толпилась-бы тут. И за меньшими перспективами прут толпами. rjkz

Повідомлень: 16742 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8370 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2159216021612162 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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