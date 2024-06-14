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Болт, не верь. Тебе не надо в Америку. Тут РАБОТАТЬ надо.
Такий вид бізнесу підійде і Болту
Канал дивлюсь цей: https://youtu.be/IyknEUlUNDE?si=ZWRzY1-1Hzvji5TM Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається. Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо. До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс.
Болт, не верь. Тебе не надо в Америку. Тут РАБОТАТЬ надо.
ИПСОта россиянская? Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке.
Нью-Йоркера я смотрел 2 или 3 видоса. А что он делал? Хендименил на себя. Если-бы пошел хендименом в билдинг работать, имел-бы не разовые заказы, а порядка 25-30 (как повезет) долларов в час 40 часов в неделю. Поэтому и банки ценят клиентов, которые на W2 хоть и на меньшей, но стабильной зарплате, чем "свободного художника" который хоть щтуцер в час берет, но его доход не гарантирован. Да и даже на себя хендименить - надо иметь свою наработанную клиентуру, а не по случайным заказам шариться. Я не помню, что там у него с разрешением на работу? У меня есть знакомый хендимен, не знаю сколько он зарабатывает, но свою квартиру в НЙ купил, машина -Гранд Чероки. Больше ловит рыбу на набережной чем работает. Двумя этажами ниже живет поляк, тоже хендимен. Бывший, уже на пенсии. Тоже своя квартира в НЙ. Машина, правда, - старенькая тойота. И сколько тот нуЁркер пробыл в НЙ? Не все сразу с неба падает. Напомнить кейс про человека, который газеты развозил?
rjkz написав:Болт, не верь. Тебе не надо в Америку. Тут РАБОТАТЬ надо.
Такий вид бізнесу підійде і Болту
Канал дивлюсь цей: https://youtu.be/IyknEUlUNDE?si=ZWRzY1-1Hzvji5TM Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається. Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо. До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс.
А в якости работы? Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю? Только что на набережной встретил того человека, который когда-то развозил газеты. Напомню, 70+ лет, живет в своей, давно выплаченной квартире, есть арендная недвижимость, активно ездит отдыхать, ведет активный образ жизни. Что-то зашел разговор про инвестиции (он мне немного помог своим опытом с пониманием банковских продуктов и стокмаркета). Да, так вот, говорит, что сейчас ввиду возраста (а он совсем еще не дряхлый, лысоватый, но не седой), смысла еще пытаться что-то заработать нет, надо тратить то, что есть. Сыну его деньги "как слону дробина". То есть, он начиная с развозки газет лет 30 назад, сделал внушительное (по украинским меркам) состояние, но его сын, которого привезли в старшем школьном возрасте, имеет несопоставимо выше доходы по сравнению с которыми, его деньги не имеют значения. Это к замечаниям Флая тоже имеет отношение.
Насчет 100-200-300 куе в год. Да, это не всем кто хочет достается. Кто-то для этого учится и упорно работает. Если-бы это было доступно любому кто перешел мексиканскую границу и со слабым Инглишем и шуруповертом в рюкзаке решил покорять США, то вся планета толпилась-бы тут. И за меньшими перспективами прут толпами.
BIGor написав:Канал дивлюсь цей: https://youtu.be/IyknEUlUNDE?si=ZWRzY1-1Hzvji5TM Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається. Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо. До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс.
А в якости работы? Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю? .
Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал.
Посмотрел видео. Ну что сказать? Это ребенок выкинутый в суровую жизнь да еще и в чужой стране. Без разрешения на работу. Без документов резидента. С расходами на легализацию. И совсем без денег. Его, конечно, жаль как ребенка. Но в эмиграцию должны ехать или дети с родителями или люди, способные искать и принимать решения. На самом деле, я не знаю как в Бостоне с этим, но в НЙ ему достаточно было-бы прийти в один-два социальных центра и большинство проблем были-бы решены. Кроме -жилья -работа без разрешения -юрист, хотя, я слышал, что есть организации, которые помогают и с этим. Мой сотрудник снимает комнату сейчас за 800 долларов. В НЙ. Где минималка 16 долларов в час. Знакомые как сняли несклько лет назад за 1100 1 бдрм так и платят. Кажется 22 доллара им накинули. Другое дело, что найти жилье непросто. Я уверен, что большинство детей в примерно этом возрасте не нашли-бы быстрого решения в такой ситуации. Но эти решения есть и взрослый человек их способен найти. А его еще за ручку водить надо. Ну и родственнички - свиньи те еще. Если не готовы помочь ребенку - нефиг приглашать. Хотя их поведение не удивляет - вполне по русско-эмигрантски. Когда началась больщая война и народ из Украины массово начал прибывать в НЙ, тот хэндимен с Гранд Чероки, он из Ривно, принимал украинцев в своей с женой 1 бдрм. На несколько дней-неделю пока те квартиру не найдут.
Посмотрел видео. Ну что сказать? Это ребенок выкинутый в суровую жизнь да еще и в чужой стране. Без разрешения на работу. Без документов резидента. С расходами на легализацию. И совсем без денег. Его, конечно, жаль как ребенка. Но в эмиграцию должны ехать или дети с родителями или люди, способные искать и принимать решения. На самом деле, я не знаю как в Бостоне с этим, но в НЙ ему достаточно было-бы прийти в один-два социальных центра и большинство проблем были-бы решены. Кроме -жилья -работа без разрешения -юрист, хотя, я слышал, что есть организации, которые помогают и с этим. Мой сотрудник снимает комнату сейчас за 800 долларов. В НЙ. Где минималка 16 долларов в час. Знакомые как сняли несклько лет назад за 1100 1 бдрм так и платят. Кажется 22 доллара им накинули. Другое дело, что найти жилье непросто. Я уверен, что большинство детей в примерно этом возрасте не нашли-бы быстрого решения в такой ситуации. Но эти решения есть и взрослый человек их способен найти. А его еще за ручку водить надо. Ну и родственнички - свиньи те еще. Если не готовы помочь ребенку - нефиг приглашать. Хотя их поведение не удивляет - вполне по русско-эмигрантски. Когда началась больщая война и народ из Украины массово начал прибывать в НЙ, тот хэндимен с Гранд Чероки, он из Ривно, принимал украинцев в своей с женой 1 бдрм. На несколько дней-неделю пока те квартиру не найдут.
Да, лень искать, но интересно посмотреть почему он в Америку поехал. Наверное от призыва сбежал?!