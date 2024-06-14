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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2160216121622163>
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:53

  rjkz написав:
  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.

ИПСОта россиянская?
Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 22:05

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте.
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.

ИПСОта россиянская?
Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке.
Генетичні нездари й крадії повертаються у звичне середовище
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 22:22

  rjkz написав:
  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.

Такий вид бізнесу підійде і Болту
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 23:04

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.

Такий вид бізнесу підійде і Болту

Канал дивлюсь цей:
https://youtu.be/IyknEUlUNDE?si=ZWRzY1-1Hzvji5TM
Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається.
Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо.
До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 01:12

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.

ИПСОта россиянская?
Вы кажется Ньюйоркера тоже смотрели. Свалил обратно в рашку проипав 60 к дол в Нью-Йорке.Дальше занимается строительным бизнесом у себя в Находке.


Нью-Йоркера я смотрел 2 или 3 видоса.
А что он делал?
Хендименил на себя.
Если-бы пошел хендименом в билдинг работать, имел-бы не разовые заказы, а порядка 25-30 (как повезет) долларов в час 40 часов в неделю.
Поэтому и банки ценят клиентов, которые на W2 хоть и на меньшей, но стабильной зарплате, чем "свободного художника" который хоть щтуцер в час берет, но его доход не гарантирован.
Да и даже на себя хендименить - надо иметь свою наработанную клиентуру, а не по случайным заказам шариться. Я не помню, что там у него с разрешением на работу?
У меня есть знакомый хендимен, не знаю сколько он зарабатывает, но свою квартиру в НЙ купил, машина -Гранд Чероки. Больше ловит рыбу на набережной чем работает. Двумя этажами ниже живет поляк, тоже хендимен. Бывший, уже на пенсии.
Тоже своя квартира в НЙ. Машина, правда, - старенькая тойота.
И сколько тот нуЁркер пробыл в НЙ? Не все сразу с неба падает.
Напомнить кейс про человека, который газеты развозил?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 02:55

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:Болт, не верь.
Тебе не надо в Америку.
Тут РАБОТАТЬ надо.

Такий вид бізнесу підійде і Болту

Канал дивлюсь цей:
https://youtu.be/IyknEUlUNDE?si=ZWRzY1-1Hzvji5TM
Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається.
Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо.
До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс.


А в якости работы?
Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю?
Только что на набережной встретил того человека, который когда-то развозил газеты.
Напомню, 70+ лет, живет в своей, давно выплаченной квартире, есть арендная недвижимость, активно ездит отдыхать, ведет активный образ жизни.
Что-то зашел разговор про инвестиции (он мне немного помог своим опытом с пониманием банковских продуктов и стокмаркета).
Да, так вот, говорит, что сейчас ввиду возраста (а он совсем еще не дряхлый, лысоватый, но не седой), смысла еще пытаться что-то заработать нет, надо тратить то, что есть. Сыну его деньги "как слону дробина".
То есть, он начиная с развозки газет лет 30 назад, сделал внушительное (по украинским меркам) состояние, но его сын, которого привезли в старшем школьном возрасте, имеет несопоставимо выше доходы по сравнению с которыми, его деньги не имеют значения.
Это к замечаниям Флая тоже имеет отношение.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 03:04

Re: Еміграція, заробітчанство

Насчет 100-200-300 куе в год.
Да, это не всем кто хочет достается.
Кто-то для этого учится и упорно работает.
Если-бы это было доступно любому кто перешел мексиканскую границу и со слабым Инглишем и шуруповертом в рюкзаке решил покорять США, то вся планета толпилась-бы тут. И за меньшими перспективами прут толпами.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 07:45

  rjkz написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:Канал дивлюсь цей:
https://youtu.be/IyknEUlUNDE?si=ZWRzY1-1Hzvji5TM
Ну і цей чувак теж контейнерами трохи займається.
Сказав, що, чим далі тим більше наіпалова стало. Тобто власники складу спочатку аккуратно потрошать контейнер, а потім виставляють його на аукціон. І він ввів для себе таке правило, що бере собі тільки такий контейнер, що він в полі зору бачить, що там є щось потрібне особисто йому-інструмент, меблі, тощо.
До речі то, чим я займає ь має с тим трохи спільного, часом їдеш, забирати якусь пральку, а тобі ще віддають якісь старі телікі, магнітофон, відаки. Я самого вдалого місяці загалом десь 13 к заробив на тому. Так що такій бізнес в якості підробітку цілком має сенс.


А в якости работы?
Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю?
.

Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 07:46

  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Посмотрел видео.
Ну что сказать?
Это ребенок выкинутый в суровую жизнь да еще и в чужой стране.
Без разрешения на работу.
Без документов резидента.
С расходами на легализацию.
И совсем без денег.
Его, конечно, жаль как ребенка.
Но в эмиграцию должны ехать или дети с родителями или люди, способные искать и принимать решения.
На самом деле, я не знаю как в Бостоне с этим, но в НЙ ему достаточно было-бы прийти в один-два социальных центра и большинство проблем были-бы решены.
Кроме
-жилья
-работа без разрешения
-юрист, хотя, я слышал, что есть организации, которые помогают и с этим.
Мой сотрудник снимает комнату сейчас за 800 долларов.
В НЙ.
Где минималка 16 долларов в час.
Знакомые как сняли несклько лет назад за 1100 1 бдрм так и платят. Кажется 22 доллара им накинули.
Другое дело, что найти жилье непросто.
Я уверен, что большинство детей в примерно этом возрасте не нашли-бы быстрого решения в такой ситуации. Но эти решения есть и взрослый человек их способен найти. А его еще за ручку водить надо.
Ну и родственнички - свиньи те еще.
Если не готовы помочь ребенку - нефиг приглашать.
Хотя их поведение не удивляет - вполне по русско-эмигрантски.
Когда началась больщая война и народ из Украины массово начал прибывать в НЙ, тот хэндимен с Гранд Чероки, он из Ривно, принимал украинцев в своей с женой 1 бдрм. На несколько дней-неделю пока те квартиру не найдут.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 07:52

  rjkz написав:
  Bolt написав:Пример,, успешной" еммиграции в Америку практически в подростковом возрасте. 😏
https://youtu.be/NoejUL_D6Qk?si=nQE80EfI1iG9hcP6
Больше похоже на правду, чем выше товарищи про 150, 200, 300 куе в год распинаются.


Посмотрел видео.
Ну что сказать?
Это ребенок выкинутый в суровую жизнь да еще и в чужой стране.
Без разрешения на работу.
Без документов резидента.
С расходами на легализацию.
И совсем без денег.
Его, конечно, жаль как ребенка.
Но в эмиграцию должны ехать или дети с родителями или люди, способные искать и принимать решения.
На самом деле, я не знаю как в Бостоне с этим, но в НЙ ему достаточно было-бы прийти в один-два социальных центра и большинство проблем были-бы решены.
Кроме
-жилья
-работа без разрешения
-юрист, хотя, я слышал, что есть организации, которые помогают и с этим.
Мой сотрудник снимает комнату сейчас за 800 долларов.
В НЙ.
Где минималка 16 долларов в час.
Знакомые как сняли несклько лет назад за 1100 1 бдрм так и платят. Кажется 22 доллара им накинули.
Другое дело, что найти жилье непросто.
Я уверен, что большинство детей в примерно этом возрасте не нашли-бы быстрого решения в такой ситуации. Но эти решения есть и взрослый человек их способен найти. А его еще за ручку водить надо.
Ну и родственнички - свиньи те еще.
Если не готовы помочь ребенку - нефиг приглашать.
Хотя их поведение не удивляет - вполне по русско-эмигрантски.
Когда началась больщая война и народ из Украины массово начал прибывать в НЙ, тот хэндимен с Гранд Чероки, он из Ривно, принимал украинцев в своей с женой 1 бдрм. На несколько дней-неделю пока те квартиру не найдут.

Да, лень искать, но интересно посмотреть почему он в Америку поехал. Наверное от призыва сбежал?!
Bolt
 
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