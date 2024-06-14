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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2160216121622163
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 08:00

  Bolt написав:
  rjkz написав:
А в якости работы?
Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю?

Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал.


Так в чем дело?
Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:09

rjkz
Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.
И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.
В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:24

Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇

Скільки українців у Польщі живуть за гроші з України (інфографіка)

На вашу думку, дослідження відображає реальну ситуацію? Чи виправдані сподівання повернути в Україну 40% емігрантів?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:35

  rjkz написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:
А в якости работы?
Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю?

Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал.


Так в чем дело?
Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов.

Я про ЗП в Украине говорю, за которую, я более менее работал бы(при наличии своего жилья и, пусть и не большого, пассивного дохода) .
В Штатах меньше, чем за 150 куе годовых жопу с дивана не поднял бы. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:40

  slonomag написав:rjkz
Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.
И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.
В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам.

Глобальные компании глобальне смотрят на вещи. Посмотрели, что какое-то направление не приносит прибыли. Всех на мороз, с выплатой компенсации.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:12

  Bolt написав:
  slonomag написав:rjkz
Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.
И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.
В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам.

Глобальные компании глобальне смотрят на вещи. Посмотрели, что какое-то направление не приносит прибыли. Всех на мороз, с выплатой компенсации.

Ну да, если компания большая с 10 направлениями, то да. Я в таких не работал, обычно в моих компаниях 3-4 направления и они их стараются тянуть. Вот сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. И все, смерть. 2 месяца проект уже стоит. Вроде наняли 1го чувака из этой области, но он работал с европейским железом где вся документация есть, а у нас китайский хлам. Предыдущий разраб 2 года с ним разбирался пока все заработало как надо. Вот где такого теперь взять? Только с 0 разбираться, а это месяцы простоя... И на моем опыте такое достаточно часто случается, когда 1 из ключевых сотрудников уходит и все, хана, проект на грани закрытия.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:32

  slonomag написав:
  Bolt написав:
  slonomag написав:rjkz
Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.
И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.
В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам.

Глобальные компании глобальне смотрят на вещи. Посмотрели, что какое-то направление не приносит прибыли. Всех на мороз, с выплатой компенсации.

Ну да, если компания большая с 10 направлениями, то да. Я в таких не работал, обычно в моих компаниях 3-4 направления и они их стараются тянуть. Вот сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. И все, смерть. 2 месяца проект уже стоит. Вроде наняли 1го чувака из этой области, но он работал с европейским железом где вся документация есть, а у нас китайский хлам. Предыдущий разраб 2 года с ним разбирался пока все заработало как надо. Вот где такого теперь взять? Только с 0 разбираться, а это месяцы простоя... И на моем опыте такое достаточно часто случается, когда 1 из ключевых сотрудников уходит и все, хана, проект на грани закрытия.

Потому и старался в малых конторах не работать, в крупных балду легче ганять.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:32

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  slonomag написав:Ну да, если компания большая с 10 направлениями, то да. Я в таких не работал, обычно в моих компаниях 3-4 направления и они их стараются тянуть. Вот сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. И все, смерть. 2 месяца проект уже стоит. Вроде наняли 1го чувака из этой области, но он работал с европейским железом где вся документация есть, а у нас китайский хлам. Предыдущий разраб 2 года с ним разбирался пока все заработало как надо. Вот где такого теперь взять? Только с 0 разбираться, а это месяцы простоя... И на моем опыте такое достаточно часто случается, когда 1 из ключевых сотрудников уходит и все, хана, проект на грани закрытия.

Потому и старался в малых конторах не работать, в крупных балду легче ганять.


Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал.


Так в чем дело?
Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов.

Я про ЗП в Украине говорю, за которую, я более менее работал бы(при наличии своего жилья и, пусть и не большого, пассивного дохода) .
В Штатах меньше, чем за 150 куе годовых жопу с дивана не поднял бы.


Не варто самообману.
Цілком очевидно, що ніде і ні в якій компанії ви не працювали і не працювали б. Балду ганять - це філософія по життю. І це не змінилося б навіть якби якимось дивом вам запропонували б роботу в Україні навіть на кілька куо (а з неба таке ніколи і не падає).
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили.
Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав.
Дюрі-бачі
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