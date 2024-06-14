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#<1 ... 2160216121622163 Додано: П'ят 14 чер, 2024 08:00 Bolt написав: rjkz написав:

А в якости работы?

Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю?

А в якости работы?Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю?

Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал. Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал.



Так в чем дело?

Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов. Так в чем дело?Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов. rjkz

Повідомлень: 16744 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8370 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:09 rjkz

Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.

И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.

В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам. slonomag Повідомлень: 507 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 122 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:24 Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇



Скільки українців у Польщі живуть за гроші з України (інфографіка)



На вашу думку, дослідження відображає реальну ситуацію? Чи виправдані сподівання повернути в Україну 40% емігрантів? На вашу думку, дослідження відображає реальну ситуацію? Чи виправдані сподівання повернути в Україну 40% емігрантів? Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6206 З нами з: 25.01.06 Подякував: 71 раз. Подякували: 434 раз. Профіль Вебсайт

ICQ ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:35 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:

А в якости работы?

Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю?

А в якости работы?Есть вообще сумма, ради которой Болт готов добросовестно работать 40 часов в неделю?

Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал. Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал.



Так в чем дело?

Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов. Так в чем дело?Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов.

Я про ЗП в Украине говорю, за которую, я более менее работал бы(при наличии своего жилья и, пусть и не большого, пассивного дохода) .

В Штатах меньше, чем за 150 куе годовых жопу с дивана не поднял бы. 😎 Я про ЗП в Украине говорю, за которую, я более менее работал бы(при наличии своего жилья и, пусть и не большого, пассивного дохода) .В Штатах меньше, чем за 150 куе годовых жопу с дивана не поднял бы. 😎 Bolt Повідомлень: 2965 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:40 slonomag написав: rjkz

Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.

И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.

В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам. Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам.

Глобальные компании глобальне смотрят на вещи. Посмотрели, что какое-то направление не приносит прибыли. Всех на мороз, с выплатой компенсации. Глобальные компании глобальне смотрят на вещи. Посмотрели, что какое-то направление не приносит прибыли. Всех на мороз, с выплатой компенсации. Bolt Повідомлень: 2965 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:12 Bolt написав: slonomag написав: rjkz

Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.

И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.

В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам. Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам.

Глобальные компании глобальне смотрят на вещи. Посмотрели, что какое-то направление не приносит прибыли. Всех на мороз, с выплатой компенсации. Глобальные компании глобальне смотрят на вещи. Посмотрели, что какое-то направление не приносит прибыли. Всех на мороз, с выплатой компенсации.

Ну да, если компания большая с 10 направлениями, то да. Я в таких не работал, обычно в моих компаниях 3-4 направления и они их стараются тянуть. Вот сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. И все, смерть. 2 месяца проект уже стоит. Вроде наняли 1го чувака из этой области, но он работал с европейским железом где вся документация есть, а у нас китайский хлам. Предыдущий разраб 2 года с ним разбирался пока все заработало как надо. Вот где такого теперь взять? Только с 0 разбираться, а это месяцы простоя... И на моем опыте такое достаточно часто случается, когда 1 из ключевых сотрудников уходит и все, хана, проект на грани закрытия. Ну да, если компания большая с 10 направлениями, то да. Я в таких не работал, обычно в моих компаниях 3-4 направления и они их стараются тянуть. Вот сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. И все, смерть. 2 месяца проект уже стоит. Вроде наняли 1го чувака из этой области, но он работал с европейским железом где вся документация есть, а у нас китайский хлам. Предыдущий разраб 2 года с ним разбирался пока все заработало как надо. Вот где такого теперь взять? Только с 0 разбираться, а это месяцы простоя... И на моем опыте такое достаточно часто случается, когда 1 из ключевых сотрудников уходит и все, хана, проект на грани закрытия. slonomag Повідомлень: 507 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 122 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:32 slonomag написав: Bolt написав: slonomag написав: rjkz

Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.

И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.

В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам. Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам.

Глобальные компании глобальне смотрят на вещи. Посмотрели, что какое-то направление не приносит прибыли. Всех на мороз, с выплатой компенсации. Глобальные компании глобальне смотрят на вещи. Посмотрели, что какое-то направление не приносит прибыли. Всех на мороз, с выплатой компенсации.

Ну да, если компания большая с 10 направлениями, то да. Я в таких не работал, обычно в моих компаниях 3-4 направления и они их стараются тянуть. Вот сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. И все, смерть. 2 месяца проект уже стоит. Вроде наняли 1го чувака из этой области, но он работал с европейским железом где вся документация есть, а у нас китайский хлам. Предыдущий разраб 2 года с ним разбирался пока все заработало как надо. Вот где такого теперь взять? Только с 0 разбираться, а это месяцы простоя... И на моем опыте такое достаточно часто случается, когда 1 из ключевых сотрудников уходит и все, хана, проект на грани закрытия. Ну да, если компания большая с 10 направлениями, то да. Я в таких не работал, обычно в моих компаниях 3-4 направления и они их стараются тянуть. Вот сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. И все, смерть. 2 месяца проект уже стоит. Вроде наняли 1го чувака из этой области, но он работал с европейским железом где вся документация есть, а у нас китайский хлам. Предыдущий разраб 2 года с ним разбирался пока все заработало как надо. Вот где такого теперь взять? Только с 0 разбираться, а это месяцы простоя... И на моем опыте такое достаточно часто случается, когда 1 из ключевых сотрудников уходит и все, хана, проект на грани закрытия.

Потому и старался в малых конторах не работать, в крупных балду легче ганять. Потому и старался в малых конторах не работать, в крупных балду легче ганять. Bolt Повідомлень: 2965 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:32 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: slonomag написав: Ну да, если компания большая с 10 направлениями, то да. Я в таких не работал, обычно в моих компаниях 3-4 направления и они их стараются тянуть. Вот сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. И все, смерть. 2 месяца проект уже стоит. Вроде наняли 1го чувака из этой области, но он работал с европейским железом где вся документация есть, а у нас китайский хлам. Предыдущий разраб 2 года с ним разбирался пока все заработало как надо. Вот где такого теперь взять? Только с 0 разбираться, а это месяцы простоя... И на моем опыте такое достаточно часто случается, когда 1 из ключевых сотрудников уходит и все, хана, проект на грани закрытия. Ну да, если компания большая с 10 направлениями, то да. Я в таких не работал, обычно в моих компаниях 3-4 направления и они их стараются тянуть. Вот сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. И все, смерть. 2 месяца проект уже стоит. Вроде наняли 1го чувака из этой области, но он работал с европейским железом где вся документация есть, а у нас китайский хлам. Предыдущий разраб 2 года с ним разбирался пока все заработало как надо. Вот где такого теперь взять? Только с 0 разбираться, а это месяцы простоя... И на моем опыте такое достаточно часто случается, когда 1 из ключевых сотрудников уходит и все, хана, проект на грани закрытия.

Потому и старался в малых конторах не работать, в крупных балду легче ганять. Потому и старался в малых конторах не работать, в крупных балду легче ганять.



Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал. Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал.



Так в чем дело?

Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов. Так в чем дело?Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов.

Я про ЗП в Украине говорю, за которую, я более менее работал бы(при наличии своего жилья и, пусть и не большого, пассивного дохода) .

В Штатах меньше, чем за 150 куе годовых жопу с дивана не поднял бы. Я про ЗП в Украине говорю, за которую, я более менее работал бы(при наличии своего жилья и, пусть и не большого, пассивного дохода) .В Штатах меньше, чем за 150 куе годовых жопу с дивана не поднял бы.



Не варто самообману.

Цілком очевидно, що ніде і ні в якій компанії ви не працювали і не працювали б. Балду ганять - це філософія по життю. І це не змінилося б навіть якби якимось дивом вам запропонували б роботу в Україні навіть на кілька куо (а з неба таке ніколи і не падає). Не варто самообману.Цілком очевидно, що ніде і ні в якій компанії ви не працювали і не працювали б. Балду ганять - це філософія по життю. І це не змінилося б навіть якби якимось дивом вам запропонували б роботу в Україні навіть на кілька куо (а з неба таке ніколи і не падає). Faceless

Модератор Повідомлень: 34915 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1446 раз. Подякували: 7990 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:37 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав. Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3256 З нами з: 29.07.22 Подякував: 576 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2160216121622163 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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