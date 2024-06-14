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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:56
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили.
Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав.
Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает. Но из-за китайского железа происходит такое что какой-то датчик был один, под него все было написано, сейчас тех датчиков нет, поменяли на другой, такой же китайский. Тот чувак что был за неделю разбирался и все перенастраивал в таких случаях, но он был на 2х летнем опыте работы с этой китайской фигней. А новый месяц тупил и так нифига и не смог переделать.
П.С. Так же если я завтра уйду с этого проекта или тот 2й синьер, то случится +/- тоже самое, только уже с софтом. Поэтому мне и непонятно это раскидывание кадрами так как на практике это еще та боль найти норм замену. Даже тестировщик казалось бы ни о чем должность, но если он отработал пару лет, он знает все узкие места проекта и что тестить в первую очередь. А не как новенький приходит, пробежался по верхам, все норм, залили на прод, а потом только успеваешь баги на лету фиксить так как не до тестил.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:39
slonomag написав:rjkz
Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.
И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.
В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам.
Везде может и есть свои нюансы.
Но часто так бывает, что есть манагеры среднего звена, которые не всегда ведут выгодную компании политику.
Например, моя знакомая, имеет мастер дигри в фармацевтике, отработала 16 лет в CVS, причем на позиции фармацевта людей с мастер дигри там единицы, а это САМАЯ большая сеть аптек в США. В результате, ее посылали во все локации по всему НЙ.
Иногда ей приходилось добираться на ОТ (не водит и не водила никогда машину) 3 часа в одну сторону, смены по 12 часов, иногда заканчивались в 10 вечера. И она все это тянула столько лет. Кстати, для тех кто не верит в цифры, зарплата несколько лет назад 145 куе в год.
И вот, меняется манагер, приходит молодой парень, кстати, чей-то родственник из большого начальства (тут кумовство тоже в ходу), который к фармацевтике не имеел до этого никакого отношения, и начинает сотрудников тасовать и сокращать.
Что-то на нее взъелся и "выписал", потом ситуацию довел до ее увольнения.
На стройках, мне рассказывали, просто к рабочим подходил бригадир и говорил "ты с завтрашнего дня не работаешь".
Как там с проектами, которые кто-то начинал и кто должен разбираться в уже сделаном и куда вести остальное - я не в курсе.
Если между бенефициаром и работником есть звено, которое может уволить и которому пох конечный результат фирмы, то все шансы есть.
Кстати, столкнулся с тем, что хотели уволить просто чтобы поставить "своего" человека. И такого тут дофига.
Как мне рассказывали, то на работе все друг другу улыбаются и "хаваю", но каждый стучит на каждого. Это от очень многих слышал.
Если подчиненный потенциально может претендовать на позицию своего непосредственного начальника, то начальник будет пытаться сделать все, чтобы уволили подчиненного, а починенный, если хочет занять должность начальника, будет все делать, чтобы подставить начальника.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:47
Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав:
Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал.
Так в чем дело?
Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов.
Я про ЗП в Украине говорю, за которую, я более менее работал бы(при наличии своего жилья и, пусть и не большого, пассивного дохода) .
В Штатах меньше, чем за 150 куе годовых жопу с дивана не поднял бы. 😎
ЭЭЭ, скажем так, себестоимость жизни на одного в НЙ по минимуму, ну, пусть будет 25-30 куе в год.
Возьмем не минимальную, но и совсем небольшую зп в 30 долларов в час.
Это 60 куе в год.
после уплаты всех налогов и сборов..и с возвратом налогов ну пусть будет 55 куе.
За год остается 25 куе. 4 года - 100 отскирдованных куе.
Сколько лет в Украине можно нихрена не делать Болту при наличии какого-то пассивного дохода, чтобы проедать 100 куе?
Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?
"Где-то в уголке заплакал Болт" (с)
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rjkz
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:52
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили.
Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав.
Я от этой темы жутко далек, но есть несколько знакомых хардверщиков - в США дикий голод на них.
Особенно на тех, кто имеет системные знания.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:53
rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:
Так в чем дело?
Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов.
Я про ЗП в Украине говорю, за которую, я более менее работал бы(при наличии своего жилья и, пусть и не большого, пассивного дохода) .
В Штатах меньше, чем за 150 куе годовых жопу с дивана не поднял бы. 😎
ЭЭЭ, скажем так, себестоимость жизни на одного в НЙ по минимуму, ну, пусть будет 25-30 куе в год.
Возьмем не минимальную, но и совсем небольшую зп в 30 долларов в час.
Это 60 куе в год.
после уплаты всех налогов и сборов..и с возвратом налогов ну пусть будет 55 куе.
За год остается 25 куе. 4 года - 100 отскирдованных куе.
Сколько лет в Украине можно нихрена не делать Болту при наличии какого-то пассивного дохода, чтобы проедать 100 куе?
Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?
"Где-то в уголке заплакал Болт" (с)
С 60 куе, всего 8% всех налогов?! 😏
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Bolt
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:33
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили.
Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав.
да ладно, залізо все в Хінах, а так як там був чувак який з китайського конструктора робив конфєтку... якщо програмістів, як в Шаріка блох, то із хардварщиками набагато тяжче, а ще їм не платять так як за софт. то хто перекувався та пішов на інші хліби, а тут аж "трьох бєздєльніков" бізнес буде тримати, ага-ага, тримайте мене семеро, це ж не підрядник Боінга/Наси
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:37
rjkz написав: slonomag написав:rjkz
Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.
И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.
В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам.
Везде может и есть свои нюансы.
Но часто так бывает, что есть манагеры среднего звена, которые не всегда ведут выгодную компании политику.
Например, моя знакомая, имеет мастер дигри в фармацевтике, отработала 16 лет в CVS, причем на позиции фармацевта людей с мастер дигри там единицы, а это САМАЯ большая сеть аптек в США. В результате, ее посылали во все локации по всему НЙ.
Иногда ей приходилось добираться на ОТ (не водит и не водила никогда машину) 3 часа в одну сторону, смены по 12 часов, иногда заканчивались в 10 вечера. И она все это тянула столько лет. Кстати, для тех кто не верит в цифры, зарплата несколько лет назад 145 куе в год.
И вот, меняется манагер, приходит молодой парень, кстати, чей-то родственник из большого начальства (тут кумовство тоже в ходу), который к фармацевтике не имеел до этого никакого отношения, и начинает сотрудников тасовать и сокращать.
Что-то на нее взъелся и "выписал", потом ситуацию довел до ее увольнения.
На стройках, мне рассказывали, просто к рабочим подходил бригадир и говорил "ты с завтрашнего дня не работаешь".
Как там с проектами, которые кто-то начинал и кто должен разбираться в уже сделаном и куда вести остальное - я не в курсе.
Если между бенефициаром и работником есть звено, которое может уволить и которому пох конечный результат фирмы, то все шансы есть.
Кстати, столкнулся с тем, что хотели уволить просто чтобы поставить "своего" человека. И такого тут дофига.
Как мне рассказывали, то на работе все друг другу улыбаются и "хаваю", но каждый стучит на каждого. Это от очень многих слышал.
Если подчиненный потенциально может претендовать на позицию своего непосредственного начальника, то начальник будет пытаться сделать все, чтобы уволили подчиненного, а починенный, если хочет занять должность начальника, будет все делать, чтобы подставить начальника.
якийсь у вас СРСР вийшов, тільки ще з бородатими дядьками що цілуються і ходять в обнімку
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:38
rjkz написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили.
Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав.
Я от этой темы жутко далек, но есть несколько знакомых хардверщиков - в США дикий голод на них.
Особенно на тех, кто имеет системные знания.
спрос єсть, а дєнєг нєт, хіхі (с)
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