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#<1 ... 2161216221632164 Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:56 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав. Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав.

Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает. Но из-за китайского железа происходит такое что какой-то датчик был один, под него все было написано, сейчас тех датчиков нет, поменяли на другой, такой же китайский. Тот чувак что был за неделю разбирался и все перенастраивал в таких случаях, но он был на 2х летнем опыте работы с этой китайской фигней. А новый месяц тупил и так нифига и не смог переделать.

П.С. Так же если я завтра уйду с этого проекта или тот 2й синьер, то случится +/- тоже самое, только уже с софтом. Поэтому мне и непонятно это раскидывание кадрами так как на практике это еще та боль найти норм замену. Даже тестировщик казалось бы ни о чем должность, но если он отработал пару лет, он знает все узкие места проекта и что тестить в первую очередь. А не как новенький приходит, пробежался по верхам, все норм, залили на прод, а потом только успеваешь баги на лету фиксить так как не до тестил. Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает. Но из-за китайского железа происходит такое что какой-то датчик был один, под него все было написано, сейчас тех датчиков нет, поменяли на другой, такой же китайский. Тот чувак что был за неделю разбирался и все перенастраивал в таких случаях, но он был на 2х летнем опыте работы с этой китайской фигней. А новый месяц тупил и так нифига и не смог переделать.П.С. Так же если я завтра уйду с этого проекта или тот 2й синьер, то случится +/- тоже самое, только уже с софтом. Поэтому мне и непонятно это раскидывание кадрами так как на практике это еще та боль найти норм замену. Даже тестировщик казалось бы ни о чем должность, но если он отработал пару лет, он знает все узкие места проекта и что тестить в первую очередь. А не как новенький приходит, пробежался по верхам, все норм, залили на прод, а потом только успеваешь баги на лету фиксить так как не до тестил. slonomag Повідомлень: 508 З нами з: 23.11.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 122 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:39 slonomag написав: rjkz

Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.

И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.

В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам. Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам.



Везде может и есть свои нюансы.

Но часто так бывает, что есть манагеры среднего звена, которые не всегда ведут выгодную компании политику.

Например, моя знакомая, имеет мастер дигри в фармацевтике, отработала 16 лет в CVS, причем на позиции фармацевта людей с мастер дигри там единицы, а это САМАЯ большая сеть аптек в США. В результате, ее посылали во все локации по всему НЙ.

Иногда ей приходилось добираться на ОТ (не водит и не водила никогда машину) 3 часа в одну сторону, смены по 12 часов, иногда заканчивались в 10 вечера. И она все это тянула столько лет. Кстати, для тех кто не верит в цифры, зарплата несколько лет назад 145 куе в год.

И вот, меняется манагер, приходит молодой парень, кстати, чей-то родственник из большого начальства (тут кумовство тоже в ходу), который к фармацевтике не имеел до этого никакого отношения, и начинает сотрудников тасовать и сокращать.

Что-то на нее взъелся и "выписал", потом ситуацию довел до ее увольнения.

На стройках, мне рассказывали, просто к рабочим подходил бригадир и говорил "ты с завтрашнего дня не работаешь".

Как там с проектами, которые кто-то начинал и кто должен разбираться в уже сделаном и куда вести остальное - я не в курсе.

Если между бенефициаром и работником есть звено, которое может уволить и которому пох конечный результат фирмы, то все шансы есть.

Кстати, столкнулся с тем, что хотели уволить просто чтобы поставить "своего" человека. И такого тут дофига.

Как мне рассказывали, то на работе все друг другу улыбаются и "хаваю", но каждый стучит на каждого. Это от очень многих слышал.

Если подчиненный потенциально может претендовать на позицию своего непосредственного начальника, то начальник будет пытаться сделать все, чтобы уволили подчиненного, а починенный, если хочет занять должность начальника, будет все делать, чтобы подставить начальника. Везде может и есть свои нюансы.Но часто так бывает, что есть манагеры среднего звена, которые не всегда ведут выгодную компании политику.Например, моя знакомая, имеет мастер дигри в фармацевтике, отработала 16 лет в CVS, причем на позиции фармацевта людей с мастер дигри там единицы, а это САМАЯ большая сеть аптек в США. В результате, ее посылали во все локации по всему НЙ.Иногда ей приходилось добираться на ОТ (не водит и не водила никогда машину) 3 часа в одну сторону, смены по 12 часов, иногда заканчивались в 10 вечера. И она все это тянула столько лет. Кстати, для тех кто не верит в цифры, зарплата несколько лет назад 145 куе в год.И вот, меняется манагер, приходит молодой парень, кстати, чей-то родственник из большого начальства (тут кумовство тоже в ходу), который к фармацевтике не имеел до этого никакого отношения, и начинает сотрудников тасовать и сокращать.Что-то на нее взъелся и "выписал", потом ситуацию довел до ее увольнения.На стройках, мне рассказывали, просто к рабочим подходил бригадир и говорил "ты с завтрашнего дня не работаешь".Как там с проектами, которые кто-то начинал и кто должен разбираться в уже сделаном и куда вести остальное - я не в курсе.Если между бенефициаром и работником есть звено, которое может уволить и которому пох конечный результат фирмы, то все шансы есть.Кстати, столкнулся с тем, что хотели уволить просто чтобы поставить "своего" человека. И такого тут дофига.Как мне рассказывали, то на работе все друг другу улыбаются и "хаваю", но каждый стучит на каждого. Это от очень многих слышал.Если подчиненный потенциально может претендовать на позицию своего непосредственного начальника, то начальник будет пытаться сделать все, чтобы уволили подчиненного, а починенный, если хочет занять должность начальника, будет все делать, чтобы подставить начальника. rjkz

Повідомлень: 16747 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8371 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:47 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал. Думаю, условной штуки баксов в месяц было бы достаточно, чтобы я более-менее добросовестно работал.



Так в чем дело?

Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов. Так в чем дело?Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов.

Я про ЗП в Украине говорю, за которую, я более менее работал бы(при наличии своего жилья и, пусть и не большого, пассивного дохода) .

В Штатах меньше, чем за 150 куе годовых жопу с дивана не поднял бы. 😎 Я про ЗП в Украине говорю, за которую, я более менее работал бы(при наличии своего жилья и, пусть и не большого, пассивного дохода) .В Штатах меньше, чем за 150 куе годовых жопу с дивана не поднял бы. 😎



ЭЭЭ, скажем так, себестоимость жизни на одного в НЙ по минимуму, ну, пусть будет 25-30 куе в год.

Возьмем не минимальную, но и совсем небольшую зп в 30 долларов в час.

Это 60 куе в год.

после уплаты всех налогов и сборов..и с возвратом налогов ну пусть будет 55 куе.

За год остается 25 куе. 4 года - 100 отскирдованных куе.

Сколько лет в Украине можно нихрена не делать Болту при наличии какого-то пассивного дохода, чтобы проедать 100 куе?

Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?

"Где-то в уголке заплакал Болт" (с) ЭЭЭ, скажем так, себестоимость жизни на одного в НЙ по минимуму, ну, пусть будет 25-30 куе в год.Возьмем не минимальную, но и совсем небольшую зп в 30 долларов в час.Это 60 куе в год.после уплаты всех налогов и сборов..и с возвратом налогов ну пусть будет 55 куе.За год остается 25 куе. 4 года - 100 отскирдованных куе.Сколько лет в Украине можно нихрена не делать Болту при наличии какого-то пассивного дохода, чтобы проедать 100 куе?Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?"Где-то в уголке заплакал Болт" (с) rjkz

Повідомлень: 16747 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8371 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:52 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав. Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав.



Я от этой темы жутко далек, но есть несколько знакомых хардверщиков - в США дикий голод на них.

Особенно на тех, кто имеет системные знания. Я от этой темы жутко далек, но есть несколько знакомых хардверщиков - в США дикий голод на них.Особенно на тех, кто имеет системные знания. rjkz

Повідомлень: 16747 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8371 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 15:53 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:

Так в чем дело?

Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов. Так в чем дело?Это более чем в 2 раза ниже минималки после вычета налогов.

Я про ЗП в Украине говорю, за которую, я более менее работал бы(при наличии своего жилья и, пусть и не большого, пассивного дохода) .

В Штатах меньше, чем за 150 куе годовых жопу с дивана не поднял бы. 😎 Я про ЗП в Украине говорю, за которую, я более менее работал бы(при наличии своего жилья и, пусть и не большого, пассивного дохода) .В Штатах меньше, чем за 150 куе годовых жопу с дивана не поднял бы. 😎



ЭЭЭ, скажем так, себестоимость жизни на одного в НЙ по минимуму, ну, пусть будет 25-30 куе в год.

Возьмем не минимальную, но и совсем небольшую зп в 30 долларов в час.

Это 60 куе в год.

после уплаты всех налогов и сборов..и с возвратом налогов ну пусть будет 55 куе.

За год остается 25 куе. 4 года - 100 отскирдованных куе.

Сколько лет в Украине можно нихрена не делать Болту при наличии какого-то пассивного дохода, чтобы проедать 100 куе?

Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?

"Где-то в уголке заплакал Болт" (с) ЭЭЭ, скажем так, себестоимость жизни на одного в НЙ по минимуму, ну, пусть будет 25-30 куе в год.Возьмем не минимальную, но и совсем небольшую зп в 30 долларов в час.Это 60 куе в год.после уплаты всех налогов и сборов..и с возвратом налогов ну пусть будет 55 куе.За год остается 25 куе. 4 года - 100 отскирдованных куе.Сколько лет в Украине можно нихрена не делать Болту при наличии какого-то пассивного дохода, чтобы проедать 100 куе?Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?"Где-то в уголке заплакал Болт" (с)

С 60 куе, всего 8% всех налогов?! 😏 С 60 куе, всего 8% всех налогов?! 😏 Bolt Повідомлень: 2966 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:33 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав. Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав.

да ладно, залізо все в Хінах, а так як там був чувак який з китайського конструктора робив конфєтку... якщо програмістів, як в Шаріка блох, то із хардварщиками набагато тяжче, а ще їм не платять так як за софт. то хто перекувався та пішов на інші хліби, а тут аж "трьох бєздєльніков" бізнес буде тримати, ага-ага, тримайте мене семеро, це ж не підрядник Боінга/Наси да ладно, залізо все в Хінах, а так як там був чувак який з китайського конструктора робив конфєтку... якщо програмістів, як в Шаріка блох, то із хардварщиками набагато тяжче, а ще їм не платять так як за софт. то хто перекувався та пішов на інші хліби, а тут аж "трьох бєздєльніков" бізнес буде тримати, ага-ага, тримайте мене семеро, це ж не підрядник Боінга/Наси flyman

Повідомлень: 35329 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2777 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:37 rjkz написав: slonomag написав: rjkz

Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.

И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.

В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам. Вот не пойму, что это за компании, которые так легко увольняют людей. Может всякие монстры типа гугла где миллион сотрудников могут себе позволить закрыть отдел и разогнать сразу пару тысяч человек. Но таких единицы. А большинство компаний до 100 человек обычно стараются держать сотрудников до последнего, особенно тех кто уже 2-3 года отработал и разбирается во всем. Я например уже 3й месяц не могу уйти с одного американского проекта, уже несколько раз увольнялся типа все, я занят, не пишите мне, но все равно продолжают дергать, типа ты тут 1/3 проекта сам сделал, нам надо время найти кто сможет разобраться во всем и потянуть вместо тебя.И я так же дергаю начальство на других проектах если уходят толковые сотрудники, типа не отпускайте их, без них мы застрянем на пару месяцев пока найдем им замену.В общем я хз, но таких ситуаций когда можно легко поменять сотрудника на нового единицы. Очень часто это потом выливается в задержки в разработке, какие-то баги так как всегда есть нюансы о которых знал только тот уволеный человек и тд. Замена сотрудника очень болезненный процесс, и вот так на лету увольнять/нанимать обычно приводит к фиговым результатам.



Везде может и есть свои нюансы.

Но часто так бывает, что есть манагеры среднего звена, которые не всегда ведут выгодную компании политику.

Например, моя знакомая, имеет мастер дигри в фармацевтике, отработала 16 лет в CVS, причем на позиции фармацевта людей с мастер дигри там единицы, а это САМАЯ большая сеть аптек в США. В результате, ее посылали во все локации по всему НЙ.

Иногда ей приходилось добираться на ОТ (не водит и не водила никогда машину) 3 часа в одну сторону, смены по 12 часов, иногда заканчивались в 10 вечера. И она все это тянула столько лет. Кстати, для тех кто не верит в цифры, зарплата несколько лет назад 145 куе в год.

И вот, меняется манагер, приходит молодой парень, кстати, чей-то родственник из большого начальства (тут кумовство тоже в ходу), который к фармацевтике не имеел до этого никакого отношения, и начинает сотрудников тасовать и сокращать.

Что-то на нее взъелся и "выписал", потом ситуацию довел до ее увольнения.

На стройках, мне рассказывали, просто к рабочим подходил бригадир и говорил "ты с завтрашнего дня не работаешь".

Как там с проектами, которые кто-то начинал и кто должен разбираться в уже сделаном и куда вести остальное - я не в курсе.

Если между бенефициаром и работником есть звено, которое может уволить и которому пох конечный результат фирмы, то все шансы есть.

Кстати, столкнулся с тем, что хотели уволить просто чтобы поставить "своего" человека. И такого тут дофига.

Как мне рассказывали, то на работе все друг другу улыбаются и "хаваю", но каждый стучит на каждого. Это от очень многих слышал.

Если подчиненный потенциально может претендовать на позицию своего непосредственного начальника, то начальник будет пытаться сделать все, чтобы уволили подчиненного, а починенный, если хочет занять должность начальника, будет все делать, чтобы подставить начальника. Везде может и есть свои нюансы.Но часто так бывает, что есть манагеры среднего звена, которые не всегда ведут выгодную компании политику.Например, моя знакомая, имеет мастер дигри в фармацевтике, отработала 16 лет в CVS, причем на позиции фармацевта людей с мастер дигри там единицы, а это САМАЯ большая сеть аптек в США. В результате, ее посылали во все локации по всему НЙ.Иногда ей приходилось добираться на ОТ (не водит и не водила никогда машину) 3 часа в одну сторону, смены по 12 часов, иногда заканчивались в 10 вечера. И она все это тянула столько лет. Кстати, для тех кто не верит в цифры, зарплата несколько лет назад 145 куе в год.И вот, меняется манагер, приходит молодой парень, кстати, чей-то родственник из большого начальства (тут кумовство тоже в ходу), который к фармацевтике не имеел до этого никакого отношения, и начинает сотрудников тасовать и сокращать.Что-то на нее взъелся и "выписал", потом ситуацию довел до ее увольнения.На стройках, мне рассказывали, просто к рабочим подходил бригадир и говорил "ты с завтрашнего дня не работаешь".Как там с проектами, которые кто-то начинал и кто должен разбираться в уже сделаном и куда вести остальное - я не в курсе.Если между бенефициаром и работником есть звено, которое может уволить и которому пох конечный результат фирмы, то все шансы есть.Кстати, столкнулся с тем, что хотели уволить просто чтобы поставить "своего" человека. И такого тут дофига.Как мне рассказывали, то на работе все друг другу улыбаются и "хаваю", но каждый стучит на каждого. Это от очень многих слышал.Если подчиненный потенциально может претендовать на позицию своего непосредственного начальника, то начальник будет пытаться сделать все, чтобы уволили подчиненного, а починенный, если хочет занять должность начальника, будет все делать, чтобы подставить начальника.

якийсь у вас СРСР вийшов, тільки ще з бородатими дядьками що цілуються і ходять в обнімку якийсь у вас СРСР вийшов, тільки ще з бородатими дядьками що цілуються і ходять в обнімку flyman

Повідомлень: 35329 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2777 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:38 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав: от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. от сейчас ситуация в 1м проекте, сигнализации, софт весь написан, но чувака который работал с железом переманили. Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав. Дуже дивна позиція, що всього 1 спец на залізі. Зазвичай же компанії наймають 3 осіб на одну посаду (2 старожилів, які учать 1 новачка), щоб якщо один старожил захворів/пішов у відпустку/звільнився - то проект не встав.



Я от этой темы жутко далек, но есть несколько знакомых хардверщиков - в США дикий голод на них.

Особенно на тех, кто имеет системные знания. Я от этой темы жутко далек, но есть несколько знакомых хардверщиков - в США дикий голод на них.Особенно на тех, кто имеет системные знания.

спрос єсть, а дєнєг нєт, хіхі (с) спрос єсть, а дєнєг нєт, хіхі (с) flyman

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