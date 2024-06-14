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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:00
rjkz написав:
Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?
странный вопрос
кому год а кому вечность...
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:05
Прохожий написав: rjkz написав:
Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?
странный вопрос
кому год а кому вечность...
Вопрос не странный, если учесть кому он адресован.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:25
Прохожий написав: rjkz написав:
Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?
странный вопрос
кому год а кому вечность...
Полторы жизни это не вечность. 😏
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